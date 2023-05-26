Размер и значение: многодетным хотят дать льготы на уплату земельного налога
Для многодетных семей предлагают ввести льготы на уплату земельного налога. Об этом главу кабмина Михаила Мишустина попросила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Предлагается увеличить размер участка, необлагаемого сбором, с 6 соток до 15. А также повысить с 5 до 18 кв. м размер жилой площади, с которой такая семья может получить вычет. В случае реализации инициативы выпадающие доходы для федерального бюджета будут невелики, при этом они освободят многодетных от лишней финансовой нагрузки, считают эксперты.
Льготные сотки
Многодетным семьям в России могут увеличить размер необлагаемого налогом земельного участка, а также жилую площадь, с которой можно получить вычет. С такой просьбой к премьеру обратилась первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.
«В соответствии с действующим в РФ налоговым законодательством физлица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, освобождены от уплаты земельного налога с 600 кв. м площади участка, находящегося в их собственности», — говорится в документе, который есть у «Известий».
При этом, согласно Земельному кодексу, участок, который многодетным семьям государство предоставляет бесплатно, может быть гораздо больше — до 15 соток, отмечается в тексте обращения.
Как считает Яна Лантратова, целесообразно, чтобы у россиян была возможность не платить налог на все льготные 15 соток.
Депутат также отметила, что многодетным доступны дополнительные вычеты по налогу на имущество физлиц в отношении одного жилого дома или его части в размере кадастровой стоимости 7 кв. м в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка. Если семья платит сбор с квартиры или комнаты, вычет предоставляется в размере кадастровой стоимости 5 кв. м.
«Однако в соответствии со ст. 50 Жилищного кодекса в настоящее время норма предоставления жилой площади в зависимости от региона колеблется от 15 до 18 кв. м на одного человека. Данный показатель применяется в случае, если в квартире живут трое и более человек», — говорится в документе.
В связи с этим депутат предлагает вычитать из необлагаемой базы по квартире из нормы 18 кв. м на каждого несовершеннолетнего ребенка.
— Действующие сейчас льготы — полумера. Они не соответствуют нормам предоставления жилой площади в регионах. Понятно, что в собственности людей находятся совершенно разные по квадратуре квартиры и дома, поэтому от уплаты налогов на всё имеющееся у семьи имущество освобождать нельзя, — пояснила «Известиям» Яна Лантратова.
По ее словам, увеличить льготные возможности необходимо, чтобы среднестатистическая семья получала не скидку на оплату жилья, а существенную помощь от государства в оплате налогов.
— Интересующее вас письмо поступило в аппарат правительства РФ и было направлено для рассмотрения в установленном порядке в Минфин России, — сообщили в пресс-службе кабмина.
«Известия» направили запрос в Министерство финансов с предложением прокомментировать перспективы поддержки инициативы депутата ГД.
На рынке не отразится
В комитете Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей инициативу поддерживают.
— Любая из этих мер поддержки — будь то налоговый вычет или увеличение площади земли, необлагаемой налогом, — заслуживает внимания. Это всегда актуально и востребовано. Будет очень хорошо, если они получат поддержку Михаила Мишустина, — пояснила «Известиям» глава комитета Нина Останина.
Обе меры могут быть существенной поддержкой для многодетных семей, согласен управляющий партнер Dombook, основатель «БЕСТ-Новострой» Ирина Доброхотова.
— Вряд ли можно говорить о серьезном влиянии на рынок этой меры, поскольку доля многодетных семей — собственников земельных участков не настолько велика, чтобы изменить рыночную ситуацию. Плюс далеко не все такие семьи намерены продавать участки, а экономия по налогам будет не настолько заметной, чтобы повлиять на цены, — пояснила она.
По ее словам, принятие этих мер станет своего рода адресной программой, которая позволит многодетным избежать лишних трат и бюрократии.
— То же самое можно сказать и про квартиры. Снижение суммы сбора позволит улучшить ситуацию с ежегодными налогами для многодетных, но не окажет сильного влияния на рынок, — отмечает Ирина Доброхотова.
В рамках симулирующих мер по улучшению демографической ситуации инициатива вполне оправдана, хотя она не даст большого финансового эффекта для многодетных, считает замруководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.
— Налог на земли для ИЖС составляет сейчас 0,3% от кадастровой стоимости участка. Таким образом, при кадастровой стоимости в 1 млн рублей годовой сбор составит 3 тыс. Если это участок в десять соток, то по существующим сейчас правилам многодетная семья заплатит только за четыре сотки, а это 1200 рублей в год, — уточнила эксперт.
При этом она согласна с тем, что выпадающие доходы для федерального бюджета невелики и при этом освобождают многодетных от лишних хлопот по оплате этой части сбора. Татьяна Решетникова также считает, что с учетом того, что сумма экономии для этих семей не так велика, на рынке недвижимости такая мера вряд ли отразится. Она скорее направлена на сокращение затрат и снятия налогового бремени, заключила эксперт.