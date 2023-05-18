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Троичная система: многодетные получат единый статус

У семей с тремя и более детьми появятся базовые меры поддержки
Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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В правительство РФ направили доработанный проект федерального закона, устанавливающий единый для всех регионов статус многодетной семьи и условия для получения ими мер государственной поддержки. До сих пор определение многодетности и подходы к оказанию им помощи были отданы на откуп субъектам РФ, а определялось это указом президента 30-летней давности. Почему многодетным семьям нужно единое определение и как это отразится на мерах поддержки, разбирались «Известия».

Пора менять подход

Ранее законопроекты о едином статусе многодетных не находили поддержки правительства и Минтруда. На этот раз депутаты постарались учесть все замечания, отметил первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев. В законопроекте говорится о статусе многодетной семьи и о единых условиях для получения мер госпомощи.

Многодетная семья
Фото: ТАСС/Наталия Федосенко

Самое важное здесь — подход к вопросу. В России указом президента от 1992 года установлено правило, по которому многодетными занимались региональные власти. Определить единый статус — значит частично изменить этот принцип.

Судя по всему, вскоре это произойдет. На круглом столе в Госдуме о правовом положении многодетных, организованном комитетом по вопросам семьи, женщин и детей, замдиректора департамента демографической и семейной политики Минтруда Елена Семенова заявила, что министерство согласно конкретизировать понятие «многодетная семья». Хотя законопроект официально еще не поступил и говорить о его одобрении преждевременно.

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян

«Мы будем предлагать и поддерживать вас в том, что указ о многодетных требует обновления, — сказала на круглом столе Семенова. — Считаем, что действительно нужно установить единый подход к установлению статуса и гарантиям многодетных семей. Полагаем правильным определение, что многодетная семья — это семья, которая воспитывает трех и более несовершеннолетних детей, включая тех, кто находится под опекой».

Она подчеркнула: регионы при этом должны иметь право расширять категории семей, которые относятся к многодетным.

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Зачем нужен единый статус

Директор проектов Агентства стратегических инициатив (АСИ), руководитель Агентства социально-демографического развития Григорий Сайфуллин рассказал «Известиям», что среди регионов выделяются 15 различных подходов, регламентирующих отнесение семьи к числу многодетных.

— Во всех случаях многодетной признается семья с тремя детьми, но на разный период в зависимости от обстоятельств: возраста детей, их обучения, прохождения воинской службы, наличия инвалидности и т.д., — пояснил он.

Жители села на приеме у врача общей практики
Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

Эти подходы можно разделить на три большие группы: в части регионов многодетной семья считается до достижения старшим ребенком возраста 18 лет; в других субъектах РФ уточняется, что многодетность «продлевается» до достижения им 21 года или 23 лет в случае продолжения обучения; в третьей группе — все иные вариации в зависимости от возраста детей при обучении, наличия инвалидности и прохождения воинской службы.

— Отдельно можно выделить также Москву, где многодетной считается семья до достижения не старшим, а младшим ребенком возраста 16 лет, а при обучении — 18 лет, — сказал Сайфуллин.

Он подчеркивает, что к статусу многодетности привязан период, в течение которого на семью распространяются меры поддержки. Из-за разности подходов возникает множество проблем: семья переезжает в другой регион и теряет льготы; старший взрослеет — и поддержка автоматически заканчивается, хотя расходы остаются, а то и увеличиваются. Даже в одном регионе может быть несколько подходов: на одни меры поддержки для многодетных семья может иметь права, на другие — нет, говорит Григорий Сайфуллин.

Дети из многодетной семьи собираются в школу
Фото: ТАСС/Донат Сорокин

— При этом анализ АСИ лучших практик поддержки многодетных семей показывает, что определение статуса и объем гарантий не зависят напрямую от уровня бюджетной обеспеченности региона, — заметил он. — Речь скорее идет об определении соответствующих приоритетов на уровне субъекта.

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Председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко отмечает, что указ президента РФ о мерах социальной поддержки многодетных семей от мая 1992 года был необычайно прогрессивным документом для своего времени, подчеркивал необходимость адресной поддержки. Однако в указе была заложена региональная модель, так как ситуация с многодетностью была совершенно разной в зависимости от конкретного субъекта РФ, а ресурсов у федерации не было.

Социальные выплаты
Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

— Вопрос о том, что статус многодетной семьи должен быть общий, обсуждается уже много лет, — рассказывает Сергей Рыбальченко. — Единый статус должен обеспечить реализацию мер поддержки во всех регионах, но не препятствовать желанию регионов расширять собственные меры поддержки.

Президент Фонда защиты детства, руководитель Объединения многодетных семей Москвы Наталья Карпович отмечает, что новый закон мог бы быть начальной платформой, по которой затем можно работать над регулированием федерального законодательства в отношении многодетных. Прежний указ президента на этот счет уже устарел, законодательство нужно привести в порядок с учетом нынешней демографической политики, а федеральную поддержку осуществлять в едином формате, говорит она.

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«Неуязвимая» категория

Зампред Госдумы Анна Кузнецова замечает, что единый статус позволит многодетным семьям получать базовый перечень мер поддержки вне зависимости от региона проживания. Но это только первый из необходимых шагов, подчеркивает депутат. Нужно также вводить прогрессивную систему социальной поддержки семей по принципу «плюс ребенок — плюс ресурс». Также она предложила не учитывать критерии нуждаемости при назначении мер поддержки многодетным, меняя парадигму: если сейчас многодетность учитывается государством как фактор социального риска, то впоследствии она должна стать фактором развития.

Сергей Рыбальченко отмечает, что в старом указе заложена модель поддержки, основанной на том, что многодетная семья оказывается в ситуации социальной уязвимости просто из-за большого количества детей.

Женщина с ребенком
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

— Мы должны переходить от модели, где многодетные идут через запятую с малоимущими, к ценностной помощи, когда большинство мер должны быть универсальными, — сказал он. — Многодетные не должны добиваться пособий, а по факту рождения ребенка такую поддержку получать.

Другое дело, что в новой модели такие семьи тоже могут оказываться в уязвимой ситуации, но и попадать должны уже в категорию нуждающихся в связи с низкими доходами, говорит Сергей Рыбальченко.

Каким должен быть единый статус

Председатель региональной общественной организации «Многодетные семьи Республики Татарстан» Артем Кузнецов отмечает, что единый статус многодетных необходим и всем регионам хотелось бы, чтобы это был вариант Москвы: три ребенка до достижения младшим 18 лет или 23-х при условии обучения на бюджетном отделении вуза.

Такого же мнения придерживается президент центра помощи многодетным семьям «МногоМама» Алина Контарева.

— Определение многодетной семьи справедливо закрепить как «семья, в которой воспитываются трое и более детей до достижения младшим из них 18 лет». Наиболее близкое к этому понятие установлено в Москве, — сказала она «Известиям». — А для родителей идеально было бы оставлять этот статус на всю жизнь, ведь они навсегда остаются многодетными — и это почетно! При этом корректировать можно объем мер поддержки, а статус сохранять.

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Наталья Карпович отмечает, что при этом нельзя допустить ухудшения положения относительно существующих региональных норм. Напротив, региону нужно оставить право их наращивать по своему усмотрению.

Многодетная семья
Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Сергей Рыбальченко считает, что под многодетной семьей всё же важно понимать семью, в которой дети — кровные или усыновленные. В такой ситуации все они будут равны в правах — имущественных, наследных и т.д.

— Это не значит, что мы не должны поддерживать приемные семьи, но у этой категории на сегодняшний день уже есть существенные меры защиты, их можно принимать дополнительно, но отдельно от категории многодетных, — сказал Сергей Рыбальченко.

Григорий Сайфуллин отметил, что в АСИ обобщили все региональные практики и особенности регламентации мер поддержки в отношении многодетных семей и вывели формулировку, которую можно было бы ввести в федеральное законодательство.

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Получилось такое определение: многодетная семья — семья, в которой родители (усыновители), состоящие в законном браке, либо единственный родитель (усыновитель) воспитывают троих и более детей (в том числе усыновленных, а также пасынков и падчериц) до достижения старшим из них возраста 18 лет, а в случае обучения по очной форме — до окончания обучения, а также в случае наличия инвалидности и в случае прохождения воинской службы по призыву, но не более чем до достижения 24 лет.

Дети смотрят из окна новой квартиры
Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Это определение максимально соответствует федеральным нормам (Налоговому кодексу РФ) и лучшим региональным практикам — Липецкой области, Красноярского края и других, говорит Сайфуллин.

Также предлагается выделить еще три дополнительные категории многодетной семьи. Первая — с тремя и более детьми, младшему из которых не исполнилось 18 лет. Родители здесь могли бы иметь право на получение специальных гарантий, перечень которых утверждается региональными органами власти. Вторая — многодетная малообеспеченная семья с несовершеннолетними детьми. Им можно было бы дать право на специальные меры поддержки для малообеспеченных семей, в том числе единое базовое пособие, но при более благоприятных критериях адресности. Третья категория подразумевает бессрочный статус многодетных родителей даже после взросления всех детей. Такие родители могли бы иметь право на досрочный выход на пенсию, льготное посещение учреждений культуры. Это несет минимальные затраты, но будет иметь важное значение для подкрепления общественной значимости многодетного образа жизни.

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