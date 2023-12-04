Путин заявил о намерении ввести всероссийский статус для многодетных семей

Президент России Владимир Путин в ходе совещания на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) 4 декабря заявил, что статус многодетной семьи должен быть всероссийским.

«Статус должен быть, причем он должен быть всероссийским — не локальным», — сообщил Путин.

Он также отметил, что власти подумают над решением этого вопроса.

Ранее в тот же день председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала про меры поддержки семей в России. Она отметила, что одним из государственных приоритетов РФ является совершенствование семейной политики и для президента России вопросы семейной политики всегда являлись одним из главных приоритетов, поэтому Совфед также активно работает над реализацией этого направления.