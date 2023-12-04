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Матвиенко рассказала про меры поддержки семей в России

Матвиенко: за последние годы в РФ проделана большая работа по поддержке семей
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Одним из государственных приоритетов России является совершенствование семейной политики. Об этом 4 декабря заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, отвечая на вопрос «Известий».

Она подчеркнула, что для президента России Владимира Путина вопросы семейной политики всегда являлись одним из главных приоритетов. Поэтому Совфед также активно работает над реализацией этого направления. За последние годы была проделана большая работа по поддержке семей, по оказанию им реальной, конкретной помощи, сообщила председатель верхней палаты парламента.

«Мы практически завершили программу обеспечения местами в детских садах для детей. Мы выстроили единую стройную систему оказания помощи и поддержки семье, начиная от беременности женщины и заканчивая уже учебой в техникумах, вузах. Это и единое детское пособие», — рассказала Матвиенко.

Кроме того, мощное развитие получила система детского здравоохранения. Так, уровень детской смертности в России ниже, чем в развитых европейских государствах, также на низком уровне находится материнская смертность, уточнила председатель Совфеда.

«За эти годы построено огромное количество, сотни перинатальных центров, родильных домов, детских поликлиник, детских отделений в больницах», — добавила Матвиенко.

Она подчеркнула, что семейная политика требует постоянного государственного внимания, поэтому российский лидер объявил следующий год Годом семьи. Предстоит серьезная работа по анализу пройденного в данной сфере пути и определению следующих шагов, например, в вопросах улучшения демографии и поддержки многодетных семей.

«Мы все ждем, и, конечно, наши граждане будут ждать результатов Года семьи. У нас очень большие планы, и, мне кажется, очень своевременно и правильно президентом было принято такое решение. Мы его поддерживаем», — резюмировала Матвиенко.

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Президент России Владимир Путин 22 ноября подписал указ об объявлении 2024 года Годом семьи. Целями решения обозначены популяризация государственной политики в сфере защиты семьи и сохранение традиционных семейных ценностей. Глава государства также поручил правительству РФ до 27 декабря собрать соответствующий организационный комитет, его председателем назначена вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

21 ноября российский лидер назвал институт семьи основой государства. Поддержка материнства и детства, улучшение демографической ситуации являются приоритетом России, подчеркнул Путин в приветственном слове, которое зачитали на торжественном концерте в честь Дня матери.

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