Звание «Мать-героиня» 2024: кому положено, выплаты многодетным семьям

Два года назад президент России Владимир Путин подписал указ о восстановлении звания «Мать-героиня». Его присуждают женщинам, родившим и воспитавшим десять и более детей, с единовременной выплатой один миллион рублей. Какие преимущества дает почетное звание и как его получить в 2024 году — читайте в материале «Известий».

Для чего возродили звание «Мать-героиня»

Звание «Мать-героиня» впервые появилось в Советском Союзе в 1944 году с целью поощрить многодетность в советских семьях. Для страны, потерявшей миллионы людей во время Великой Отечественной войны, это была важная мера для возвращения демографических показателей к довоенным. Однако никаких денежных выплат к званию тогда не полагалось, вручались только орден и грамота.

В мае 2022 года с предложением возродить почетное звание выступила председатель Объединения многодетных семей Москвы Наталья Карпович. В частности, она указала на необходимость ввести дополнительные меры поддержки для многодетных матерей и напомнила, что во времена СССР родительницы десятерых и более детей получали особый статус матери-героини.

Глава государства поддержал инициативу. Также Путин предложил поощрять обладательниц звания материально. Теперь вместе со званием «Матери-героини» лауреаты получают выплату в размере 1 млн рублей. Соответствующий указ был подписан в августе того же года.

Сегодня «Мать-героиня» считается высшим званием в нашей стране. Оно призвано чествовать женщин, подчеркивать важность их заслуг в рождении и воспитании детей.

Условия получения звания «Матери-героини» в 2024 году

Для получения награды необходимо иметь гражданство России, родить и воспитать 10 детей, включая усыновленных. К моменту награждения все наследники должны быть живы, а последний достичь возраста одного года. При этом семья должна вести здоровый образ жизни и обеспечивать надлежащий уровень заботы о детях.

Но из этого правила есть и ряд исключений. Награда в том числе актуальна для матерей, чьи дети погибли или пропали без вести при исполнении воинского, служебного или гражданского долга, при защите Родины или же умерли из-за трудового увечья или профессионального заболевания. Они также могут претендовать на звание «Мать-героиня».

Помимо удостоверения и единоразовой выплаты, удостоенные такого почетного статуса вправе получать льготы по оплате услуг ЖКХ и дополнительные выплаты к пенсии. Также им оказывается поддержка при трудоустройстве и предоставляется право бесплатно посещать музеи, парки и выставки на территории всей страны.

Чем еще награждают многодетных матерей в 2024 году

Помимо возрождения почетного звания в России увеличили поощрение для матерей, получивших орден «Родительская слава». Его получают родительницы семи и более детей. На момент вручения ордена младшему ребенку должно быть больше трех лет. Размер вознаграждения для таких семей составляет 500 тыс. рублей.

Также денежное вознаграждение установлено для обладательниц медали ордена «Родительская слава». Его получают матери четырех и более детей. Размер материального поощрения составляет 200 тыс. рублей.

С 1 января 2024 года эти поощрения, как и выплаты матерям-героиням, освободили от НДФЛ. Семьи получают всю сумму и не платят с нее подоходный налог.

Прежде президент неоднократно подчеркивал важность мер поддержки многодетных семей, обращая внимание на то, что будущее России — за семьями с двумя, тремя и большим количеством детей. В январе 2024 года Путин подписал указ, закрепляющий статус таких семей на федеральном уровне.

Ранее «Известия» писали, что в мае президент присвоил звание «Мать-героиня» четырем россиянкам.