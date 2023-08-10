Три за трёх: для многодетных могут ввести рабочую четырехдневку

Четырехдневную рабочую неделю предложили установить для родителей, у которых трое и более детей, — такой законопроект подготовили депутаты Госдумы от ЛДПР, он будет направлен на отзыв в правительство 10 августа. Авторы поправок в Трудовой кодекс полагают, что мера улучшит демографическую ситуацию в стране. Но представители других фракций ГД высказали опасение, что принятие подобной нормы приведет к дискриминации, — работодатели просто не будут нанимать членов многодетных семей. Предложение может заработать, если часы, которые не доработают многодетные, будут субсидироваться за счет государства, полагают эксперты.

Многодетная четырехдневка

Установить четырехдневную рабочую неделю для многодетных матерей и отцов предложили депутаты Госдумы от ЛДПР. Лидер фракции Леонид Слуцкий сообщил «Известиям», что этот законопроект направят на заключение в правительство 10 августа. Документ есть в распоряжении «Известий».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— В стране уже давно обсуждается возможность перевода всех работников на четырехдневку, однако конкретных шагов к этому пока не предпринято, — сказал он. — Мы предлагаем установить уже сейчас такую продолжительность работы для многодетных семей. Очевидно, что для родителей, воспитывающих трех и более детей, наличие дополнительного свободного от работы времени — возможность уделить внимание каждому ребенку, его воспитанию, здоровью.

По словам депутата, согласно инициативе, сокращенная рабочая неделя будет распространяться на работников, имеющих троих и более детей в возрасте до 18 лет и до достижения младшим из них 14 лет . Как указано в пояснительной записке, принятие законопроекта приведет к улучшению демографической ситуации в России. Более того, депутаты предлагают сохранить для многодетных ту же зарплату, что получают сотрудники, которые работают пять дней в неделю.

Сейчас в России около 2,3 млн многодетных семей , говорила в своем выступлении на всероссийском форуме «Россия, мы — твоя семья» в июне 2023 года вице-премьер Татьяна Голикова.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Ввести четырехдневную рабочую неделю для них уже предлагалось: в 2019 году и.о. заместителя премьер-министра Башкирии Ленара Иванова заявила о таких планах на заседании правительства республики, однако в законодательную инициативу ее предложение так и не оформили.

«Известия» направили запрос в Минтруд с просьбой прокомментировать предлагаемые изменения законодательства.

Коллеги Леонида Слуцкого из других фракций отнеслись к законопроекту неоднозначно. Депутат, член партии «Единая Россия» Андрея Исаева заявил «Известиям», что инициатива «заслуживает обсуждения», но установление более выгодной позиции для отдельной категории работников станет причиной их дискриминации.

— Таких работников будут стараться не принимать на работу, — отметил он. — Зачем нужен работник, который будет работать меньше, а получать как все? Плюс многодетные могут брать дополнительные отгулы и больничные, поскольку нужно ухаживать за детьми.

Поэтому, полагает депутат, подобную инициативу было бы целесообразнее проводить не через изменения в законодательстве, а через коллективные договоры и соглашения.

— Примерный перечень, обозначенный в коллективном договоре, станет ориентиром для профсоюзов, которые борются за права сотрудников, и работодателей, которые смогут сами принимать решение — целесообразно ли им соглашаться на такие условия, — отметил он.

Его мнение поддержал и депутат Госдумы, член фракции «Справедливая Россия» Анатолий Вассерман. По его словам, законопроект возымеет обратное действие — работодатели станут отказывать в приеме на работу членам многодетных семей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Решать демографическую ситуацию необходимо, но, к сожалению, большая часть простых и очевидных решений испробована, — сказал он «Известиям». — Уже стало ясно, что эти решения дают в лучшем случае очень краткосрочный эффект.

Представитель фракции КПРФ в Госдуме, глава комитета по вопросам семьи Нина Останина назвала инициативу позитивной, но недоработанной.

— Отношусь хорошо, но работодатели такие идеи негласно воспринимают негативно, — заявила она «Известиям». — Для частного бизнеса важна прибыль, а не интересы отдельных сотрудников.

За счет субсидий

Предложение о четырехдневной неделе для многодетных может заработать, если часы, которые они не доработают, будут субсидироваться за счет государства, считает эксперт по трудоустройству и развитию карьеры Гарри Мурадян. Впрочем, он допустил, что работодатель всё же может брать таких сотрудников на работу, предлагая им меньшую заработную плату.

С ним согласен и основатель Superjob Алексей Захаров. Он считает, что внести изменения в Трудовой кодекс у депутатов не получится.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Такое в теории возможно только в государственном секторе, — сказал «Известиям» эксперт. — Коммерческий же себе такого позволить не может — это огромные деньги. Пособия на детей должны быть на таком уровне, чтобы женщина могла спокойно прокормить семью и без работы.

Положительно оценила идею депутатов президент фонда «Защита детства» Наталья Карпович, но при условии, что она будет «адекватно» реализована.

— Сегодня нужно говорить о создании системы мер поддержки, которые позволят совмещать трудовые обязанности с родительскими, — отметила она и напомнила, что для многодетных семей существуют федеральные и региональные льготы. Например, они могут претендовать на ежегодный отпуске в любое время, получают субсидии на ипотеку, а женщины имеют право на досрочную пенсию.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— А в регионах есть дополнительные льготы: бесплатное питание в школе, компенсация за ЖКХ, бесплатная парковка и прочие, — сказала эксперт.

Если ввести четырехдневку для этой категории работников, то рынок труда, хоть и незначительно, но «просядет», уверен Гарри Мурадян, — безработица вырастет как раз за счет членов многодетных семей, которые начнут испытывать сложности с трудоустройством.