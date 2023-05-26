Пятый лишний: 81% работодателей поддерживает введение четырехдневки
Большинство (81%) российских компаний поддерживает идею сокращения рабочей недели до четырех дней, при этом только 4% рассматривают эту возможность в ближайшие годы, говорится в исследовании hh.ru (есть у «Известий»). Главным плюсом четырехдневки называют уменьшение выгорания у сотрудников, основным недостатком — необходимость урезания зарплат. Сегодня бизнес в России не готов к таким изменениям из-за недостаточно стабильной экономики, считают эксперты.
Ничего не мешает
Сокращение рабочей недели, за которое выступает 81% работодателей, в основном поддерживает крупный бизнес. Однако переход на такой график в ближайшие три года рассматривает только 4% компаний. Еще меньше уже работают в режиме сокращенной недели — об этом рассказали по 1% компаний со штатом менее 50 и более 3 тыс. сотрудников. Такие результаты показал опрос сервиса HeadHunter, проведенный в мае среди почти 700 предприятий по просьбе «Известий».
— В экономическом плане — сокращенная рабочая неделя означает более гибкий подход к формированию фонда оплаты труда и повышение лояльности сотрудников. В операционном — бизнес, как и вся экономика, продолжает находиться под воздействием глубоких трансформационных процессов, вызванных внешними обстоятельствами. Компании пока не готовы к еще одному фактору возможной напряженности в нестабильных текущих условиях, — объяснила главный эксперт по рынку труда hh.ru Наталья Данина.
Основными преимуществами при переходе на четырехдневку респонденты называли уменьшение выгорания сотрудников и более эффективное использование рабочего времени. В свою очередь, главным недостатком — необходимость снижать зарплату работникам. Среди рисков они также отметили сокращение производительности и бюрократические сложности.
Сокращение рабочей недели может благоприятно способствовать развитию компании, считает директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина. Например, продуктивность сотрудников способна вырасти за счет увеличения свободного времени. Однако, возможно, бизнесу потребуется дополнительный персонал, чтобы обеспечить непрерывную работу, а это, в свою очередь, дополнительные расходы, отметила эксперт.
Согласно статье 91 ТК РФ, нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. То есть сейчас ничего в регуляторном поле не мешает перейти на четырехдневку, организовав сменный график, подчеркнул руководитель экспертного центра по трудовым отношениям и охране труда «Деловой России», соучредитель группы компаний SRG Виталий Федин.
— Стоит отметить, что в последние годы отмечается тенденция фактического увеличения рабочего времени. Корпоративная культура российского бизнеса часто предполагает, что сотрудники в офисах существенно перерабатывают и график растягивается до 45–50 часов в неделю, — добавил эксперт.
Четырехдневная рабочая неделя — это то, к чему нужно стремиться в ближайшей перспективе, заявил журналистам в январе 2022-го зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. Он добавил, что принимать такое решение необходимо по мере созревания экономических предпосылок, по отдельным производствам и отраслям и исходя из общей экономической ситуации в стране.
Ранее сообщалось, что в Казахстане собираются ввести четырехдневку с 1 июля этого года. Поправки в Трудовой кодекс уже одобрил президент страны. Также подобный эксперимент провели в Великобритании, Бельгии и других странах ЕС. «Известия» направили запрос в Минтруд.
Переход в три года
Как правило, сокращенная неделя ранее вводилась в развитых странах для управления показателем безработицы или на фоне образования структурной нехватки кадров, рассказала Наталья Данина из hh.ru. Также это происходило для «охлаждения» производственных циклов в условиях отсутствия спроса или переноса создания продукции в другие страны. Последние примеры введения четырехдневки на уровне экспериментов характерны преимущественно для крупных технологических гигантов, подчеркнула она.
Стремление к балансу работы и личной жизни усилилось во время пандемии, когда у огромного количества людей появилась возможность удаленной работы, отметил член совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян.
— На сегодня глобальный переход на четырехдневку был бы трудно реализуем. Для этого необходимо либо существенное повышение производительности, либо снижение зарплат, либо увеличение себестоимости продукции. Так, для сокращения рабочей недели до четырех дней, то есть на 20%, при условии сохранения зарплаты на прежнем уровне потребовалось бы пропорциональное увеличение производительности труда сразу всех сотрудников, — объяснил эксперт.
Перейти на четырехдневку несложно, достаточно закрепить это законодательно, считает генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. По его словам, важно, чтобы это была дополнительная опция, а не обязательство, так как граждане России привыкли к определенному уровню сервиса и хотят получать услуги все семь дней в неделю, а иногда еще и в ночное время. Эксперт добавил: также в вопросе сокращения рабочей недели всё зависит от отрасли бизнеса. Например, есть сферы с непрерывной работой, как охранная деятельность, производства и другие.
— Россия сегодня не готова к введению четырехдневки. Есть серьезные проблемы со структурой рабочей силы. Несмотря на низкие показатели безработицы, существенная часть занятых трудится на дробных ставках за невысокие зарплаты, а дефицит кадров сочетается с отсутствием вакантных мест на депрессивных территориях и в ряде секторов, — считает Агван Микаелян.
В начале адаптации к новому графику производительность может на время просесть, поэтому переход к четырехдневке в России должен быть постепенным и последовательным с учетом специфики отраслей бизнеса, отметил директор по развитию платформы «Авито Работа» Дмитрий Пучков. По словам эксперта, процесс перехода на четырехдневку по стране может занять от года до трех лет.