Пятый лишний: 81% работодателей поддерживает введение четырехдневки

Большинство (81%) российских компаний поддерживает идею сокращения рабочей недели до четырех дней, при этом только 4% рассматривают эту возможность в ближайшие годы , говорится в исследовании hh.ru (есть у «Известий»). Главным плюсом четырехдневки называют уменьшение выгорания у сотрудников, основным недостатком — необходимость урезания зарплат . Сегодня бизнес в России не готов к таким изменениям из-за недостаточно стабильной экономики, считают эксперты.

Ничего не мешает

Сокращение рабочей недели, за которое выступает 81% работодателей, в основном поддерживает крупный бизнес . Однако переход на такой график в ближайшие три года рассматривает только 4% компаний . Еще меньше уже работают в режиме сокращенной недели — об этом рассказали по 1% компаний со штатом менее 50 и более 3 тыс. сотрудников. Такие результаты показал опрос сервиса HeadHunter, проведенный в мае среди почти 700 предприятий по просьбе «Известий».

— В экономическом плане — сокращенная рабочая неделя означает более гибкий подход к формированию фонда оплаты труда и повышение лояльности сотрудников . В операционном — бизнес, как и вся экономика, продолжает находиться под воздействием глубоких трансформационных процессов , вызванных внешними обстоятельствами. Компании пока не готовы к еще одному фактору возможной напряженности в нестабильных текущих условиях , — объяснила главный эксперт по рынку труда hh.ru Наталья Данина.

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Основными преимуществами при переходе на четырехдневку респонденты называли уменьшение выгорания сотрудников и более эффективное использование рабочего времени. В свою очередь, главным недостатком — необходимость снижать зарплату работникам. Среди рисков они также отметили сокращение производительности и бюрократические сложности.

Сокращение рабочей недели может благоприятно способствовать развитию компании , считает директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина. Например, продуктивность сотрудников способна вырасти за счет увеличения свободного времени. Однако, возможно, бизнесу потребуется дополнительный персонал, чтобы обеспечить непрерывную работу, а это, в свою очередь, дополнительные расходы , отметила эксперт.

Согласно статье 91 ТК РФ, нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. То есть сейчас ничего в регуляторном поле не мешает перейти на четырехдневку, организовав сменный график, подчеркнул руководитель экспертного центра по трудовым отношениям и охране труда «Деловой России», соучредитель группы компаний SRG Виталий Федин.

— Стоит отметить, что в последние годы отмечается тенденция фактического увеличения рабочего времени. Корпоративная культура российского бизнеса часто предполагает, что сотрудники в офисах существенно перерабатывают и график растягивается до 45–50 часов в неделю , — добавил эксперт.

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Четырехдневная рабочая неделя — это то, к чему нужно стремиться в ближайшей перспективе , заявил журналистам в январе 2022-го зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. Он добавил, что принимать такое решение необходимо по мере созревания экономических предпосылок, по отдельным производствам и отраслям и исходя из общей экономической ситуации в стране.

Ранее сообщалось, что в Казахстане собираются ввести четырехдневку с 1 июля этого года. Поправки в Трудовой кодекс уже одобрил президент страны. Также подобный эксперимент провели в Великобритании, Бельгии и других странах ЕС. «Известия» направили запрос в Минтруд.

Переход в три года

Как правило, сокращенная неделя ранее вводилась в развитых странах для управления показателем безработицы или на фоне образования структурной нехватки кадров , рассказала Наталья Данина из hh.ru. Также это происходило для «охлаждения» производственных циклов в условиях отсутствия спроса или переноса создания продукции в другие страны. Последние примеры введения четырехдневки на уровне экспериментов характерны преимущественно для крупных технологических гигантов , подчеркнула она.

Стремление к балансу работы и личной жизни усилилось во время пандемии, когда у огромного количества людей появилась возможность удаленной работы, отметил член совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян.

— На сегодня глобальный переход на четырехдневку был бы трудно реализуем. Для этого необходимо либо существенное повышение производительности, либо снижение зарплат, либо увеличение себестоимости продукции . Так, для сокращения рабочей недели до четырех дней, то есть на 20%, при условии сохранения зарплаты на прежнем уровне потребовалось бы пропорциональное увеличение производительности труда сразу всех сотрудников, — объяснил эксперт.

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Перейти на четырехдневку несложно, достаточно закрепить это законодательно , считает генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. По его словам, важно, чтобы это была дополнительная опция, а не обязательство, так как граждане России привыкли к определенному уровню сервиса и хотят получать услуги все семь дней в неделю, а иногда еще и в ночное время. Эксперт добавил: также в вопросе сокращения рабочей недели всё зависит от отрасли бизнеса. Например, есть сферы с непрерывной работой, как охранная деятельность, производства и другие.

— Россия сегодня не готова к введению четырехдневки. Есть серьезные проблемы со структурой рабочей силы . Несмотря на низкие показатели безработицы, существенная часть занятых трудится на дробных ставках за невысокие зарплаты, а дефицит кадров сочетается с отсутствием вакантных мест на депрессивных территориях и в ряде секторов, — считает Агван Микаелян.