Коллежский агрессор: что раздражает россиян в рабочем коллективе

Люди проводят на работе большую часть своего времени, поэтому им не всё равно, с кем приходится трудиться бок о бок. Представители рекрутинговых компаний выяснили, что россияне в первую очередь не прощают коллегам перекладывание ответственности на других и отсутствие профессионализма. Можно ли на этапе собеседования отсеять потенциальных лодырей, почему неряшливым сотрудникам лучше не делать замечания и как совладать с собой, если выводит из равновесия сосед по опенспейсу — в материале «Известий».

Ставка на юмор

Большинство россиян (66%) довольны своим рабочим коллективом, а вот каждый третий еле терпит коллег. Таковы результаты исследования сервиса «Работа.ру», проведенного для «РИА Новости».

По результатам опроса больше всего сотрудников раздражает в коллегах перекладывание ответственности. Эту черту, за которую обычно приходится расплачиваться самым добросовестным работникам, отметил 61% опрошенных. Более половины респондентов (53%) недовольны непрофессионализмом коллег, 51% — их высокомерием, а 50% — склонностью к сплетням.

Россиян также отталкивает лень, нарушение личных границ, срывы сроков выполнения заданий и ошибки в работе, навязчивость, неопрятный внешний вид и неприятный запах, громкие разговоры по телефону и частые перекуры.

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Каждого пятого опрошенного раздражает, когда коллеги громко общаются между собой, не обращая внимания на то, что рядом находятся другие сотрудники. Для сослуживцев имеет огромное значение и чувство юмора тех, кто трудится с ними бок о бок.

Идеальным коллегой россияне считают ответственного, трудоспособного профессионала, со вкусом одетого человека, способного тонко пошутить. Такой работник в случае необходимости поможет товарищам справиться с нелегкой задачей, с радостью идет на контакт, но при этом не лезет в душу.

Точка зрения работников во многом совпадает со взглядами работодателей. Организаторы премии в области построения сильных команд Team Awards провели исследование и выяснили, каким должен быть идеальный кандидат. Специалисты по кадрам ответили, что это молодой (40%), быстро приспосабливающийся к изменениям (24%), инициативный (21%) человек с нестандартным мышлением (20%). Еще 14% опрошенных назвали важным качеством неконфликтность соискателя. Для 7% имеет значение сходство ценностей кандидата и компании.

Долой перекуры

Представители рекрутинговых платформ не считают претензии в адрес коллег блажью или прихотью. Большинство сотрудников проводит в коллективе по 40 часов в неделю, а иногда и больше и, безусловно, не всегда атмосфера среди коллег способствует спокойной и продуктивной работе, подчеркивает PR-менеджер «Зарплата.ру» Татьяна Старостина.

— Если сгруппировать очевидные причины раздражения, которые накапливаются у сотрудников, то можно выделить такие: особенности работы, отношения с начальством, а также личные и бытовые привычки коллег, — поясняет эксперт.

При этом, по словам Старостиной, есть и неочевидные причины раздражения — это нарушение коммуникации внутри коллектива, высокий уровень нагрузки, а также нерешенные личные вопросы, которые сотрудники «приносят» из дома. Играет роль и неважное состояние здоровья. Чтобы выйти из состояния стресса, эксперт рекомендует добраться до первопричины раздражителя, поскольку всё, что нас нервирует, имеет накопительный эффект, который похож на бомбу замедленного действия.

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У небрежно одетых обладателей вредных привычек с каждым годом всё меньше шансов попасть на работу в солидные организации, поскольку существует риск отсеяться на этапе отбора.

— Есть компании с жесткими требованиями к внешнему виду — дресскод, отсутствие татуировок, пирсинга, креативных причесок и другое. Как правило, эти организации относятся к определенным профессиональным сферам, например, к финансовой отрасли, медицине, входят в госструктуры. Даже в модельный бизнес непросто попасть с татуировками на теле, — рассказывает Татьяна Старостина.

Зачастую соискателей во время собеседования сразу же предупреждают обо всех ограничениях, а некоторые кандидатуры могут отклонить даже на этапе отбора резюме. Например, если на неформальном фото сотрудника бросятся в глаза дреды, пирсинг и другие атрибуты.

— Если говорить о курении, то есть юридические регламенты о соблюдении мер противопожарной безопасности. Также существуют и внутренние распоряжения. К примеру, если человек работает на производстве, где идет непрерывный процесс, то он не может покинуть помещение и условно «остановить конвейер». А в некоторых организациях, где контролируют трудозатраты и ведут хронометраж, более жесткие требования к рабочему времени и его тратах на курение, — говорит Старостина.

Таймкиллеры — так именуются действия, на которые сотрудник расходует драгоценное рабочее время без всякой пользы, раздражая усердных коллег. По данным сервиса «Зарплата.ру», помимо перекуров речь идет о пролистывании новостных лент, проверке почты, переписке в личных чатах, чтении телеграмм-каналов, телефонных разговорах. Некоторые сотрудники не стесняются в рабочие часы делать интернет-покупки и сидеть в соцсетях. Подобное времяпрепровождение также может выводить из себя окружающих.

Однако порой строгие коллеги даже не догадываются, что одна из причин легкомысленной траты рабочего времени — это прокрастинация: тревожное состояние, которое доставляет сотруднику массу сложностей в личной жизни и на работе.

Будь проще

Как же подготовить себя к работе таким образом, чтобы не раздражать коллег? Руководитель направления по корпоративной культуре и коммуникациям компании Maximum Education Игорь Ачиков считает, что прежде всего нужно понять, как уже принято общаться в компании, в которой предстоит работать человеку. Об этом должны рассказывать либо еще на собеседовании, либо в начальный период работы, когда сотрудник только вышел работать и начинает погружаться в культуру общения.

Если по каким-то причинам этого не произошло, то эксперт советует расспросить обо всем рекрутера, который сопровождал выход в компанию. Также пригодятся советы адаптационного менеджера либо тимлида (ведущего разработчика, управляющего командой менее опытных специалистов) или так называемого бадди — коллеги-помощника, неформального наставника.

— Спросить стоит о том, какой tone of voice (правила и стиль коммуникации) есть в компании; в какое время принято писать коллегам по рабочим вопросам; какая лексика присутствует в общении, каковы традиции или негласные договоренности в рабочих процессах , — рассказывает Игорь Ачиков.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Второй момент, на который эксперт советует обратить внимание, касается режима работы — кто-то работает удаленно, другие — в гибридном графике. Для сотрудника при виртуальном общении необходимо понимание, как общаться в сообщениях так, чтобы выстраивать положительный и эффективный контакт с человеком, которого он никогда не видел.

— Мы уже вроде бы привыкли к тому, что находимся на удалении друг от друга, но всё еще остаемся людьми, которым важно видеть эмоции других, чтобы выстраивать как-то свое общение. Поскольку сложно понять, что на самом деле испытывает человек, это может привнести дополнительные сложности или переживания для новичка в компании, — предостерегает специалист.

Универсальный совет в этом и других случаях, по мнению эксперта, это быть открытым, не бояться и не стесняться задавать вопросы и говорить о своих чувствах, или опасениях. Это располагает к человеку, помогает выстраивать связь между людьми. Кроме того Ачиков рекомендует следовать «общей гигиене»: быть исполнительным, действовать по принципу «сказал — сделал». Считается, что на уровне первого старта и первого общения этих шагов будет достаточно для того, чтобы встраиваться в команду и не бесить коллег.

Уважай других

Если в коллективе все-таки возникла напряженность в общении или некое недопонимание, Игорь Ачиков не советует формулировать свои пожелания или просьбы как замечания. У каждого разные потребности: кто-то любит работать в тишине, а другие не возражают против активной шумной обстановки. Поэтому приходится учитывать особенности разных людей.

— Когда ты выходишь в новую команду, важно не бояться сказать о том, как тебе комфортно работать. Причем сказать это нужно не в претенциозной манере, а сформулировать уважительную просьбу. Например, если в опенспейсе сильно шумят коллеги, вежливо попросите их быть потише. Или, если есть возможность, то самостоятельно поменяйте локацию. Универсальная «таблетка» — быть ориентированным на эмпатию, на понимание коллег , — говорит эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По мнению специалиста, опираться следует на собственные ощущения. Фраза «мне некомфортно, мне сложно в такой ситуации справиться с задачей или сосредоточиться» встречает меньше сопротивления, чем посыл «вы такие плохие, вы шумите, вы мешаете».

Что касается внешнего вида, кандидаты, которые переходят границы дозволенного, действительно отсеиваются на этапе собеседования. Но если вдруг в коллективе работает человек, гардероб или прическа которого вас не устраивает, то эксперт советует воздержаться от презрительных комментариев.