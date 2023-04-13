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Коллежский агрессор: что раздражает россиян в рабочем коллективе

Эксперты рассказали, как не обращать внимания на недостатки других сотрудников
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Люди проводят на работе большую часть своего времени, поэтому им не всё равно, с кем приходится трудиться бок о бок. Представители рекрутинговых компаний выяснили, что россияне в первую очередь не прощают коллегам перекладывание ответственности на других и отсутствие профессионализма. Можно ли на этапе собеседования отсеять потенциальных лодырей, почему неряшливым сотрудникам лучше не делать замечания и как совладать с собой, если выводит из равновесия сосед по опенспейсу — в материале «Известий».

Ставка на юмор

Большинство россиян (66%) довольны своим рабочим коллективом, а вот каждый третий еле терпит коллег. Таковы результаты исследования сервиса «Работа.ру», проведенного для «РИА Новости».

По результатам опроса больше всего сотрудников раздражает в коллегах перекладывание ответственности. Эту черту, за которую обычно приходится расплачиваться самым добросовестным работникам, отметил 61% опрошенных. Более половины респондентов (53%) недовольны непрофессионализмом коллег, 51% — их высокомерием, а 50% — склонностью к сплетням.

Россиян также отталкивает лень, нарушение личных границ, срывы сроков выполнения заданий и ошибки в работе, навязчивость, неопрятный внешний вид и неприятный запах, громкие разговоры по телефону и частые перекуры.

офис
Фото: Getty Images/Galina Zhigalova/EyeEm

Каждого пятого опрошенного раздражает, когда коллеги громко общаются между собой, не обращая внимания на то, что рядом находятся другие сотрудники. Для сослуживцев имеет огромное значение и чувство юмора тех, кто трудится с ними бок о бок.

Идеальным коллегой россияне считают ответственного, трудоспособного профессионала, со вкусом одетого человека, способного тонко пошутить. Такой работник в случае необходимости поможет товарищам справиться с нелегкой задачей, с радостью идет на контакт, но при этом не лезет в душу.

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Точка зрения работников во многом совпадает со взглядами работодателей. Организаторы премии в области построения сильных команд Team Awards провели исследование и выяснили, каким должен быть идеальный кандидат. Специалисты по кадрам ответили, что это молодой (40%), быстро приспосабливающийся к изменениям (24%), инициативный (21%) человек с нестандартным мышлением (20%). Еще 14% опрошенных назвали важным качеством неконфликтность соискателя. Для 7% имеет значение сходство ценностей кандидата и компании.

Долой перекуры

Представители рекрутинговых платформ не считают претензии в адрес коллег блажью или прихотью. Большинство сотрудников проводит в коллективе по 40 часов в неделю, а иногда и больше и, безусловно, не всегда атмосфера среди коллег способствует спокойной и продуктивной работе, подчеркивает PR-менеджер «Зарплата.ру» Татьяна Старостина.

— Если сгруппировать очевидные причины раздражения, которые накапливаются у сотрудников, то можно выделить такие: особенности работы, отношения с начальством, а также личные и бытовые привычки коллег, — поясняет эксперт.

При этом, по словам Старостиной, есть и неочевидные причины раздражения — это нарушение коммуникации внутри коллектива, высокий уровень нагрузки, а также нерешенные личные вопросы, которые сотрудники «приносят» из дома. Играет роль и неважное состояние здоровья. Чтобы выйти из состояния стресса, эксперт рекомендует добраться до первопричины раздражителя, поскольку всё, что нас нервирует, имеет накопительный эффект, который похож на бомбу замедленного действия.

Офис
Фото: Getty Images/LeonidKos

У небрежно одетых обладателей вредных привычек с каждым годом всё меньше шансов попасть на работу в солидные организации, поскольку существует риск отсеяться на этапе отбора.

Есть компании с жесткими требованиями к внешнему виду — дресскод, отсутствие татуировок, пирсинга, креативных причесок и другое. Как правило, эти организации относятся к определенным профессиональным сферам, например, к финансовой отрасли, медицине, входят в госструктуры. Даже в модельный бизнес непросто попасть с татуировками на теле, — рассказывает Татьяна Старостина.

Зачастую соискателей во время собеседования сразу же предупреждают обо всех ограничениях, а некоторые кандидатуры могут отклонить даже на этапе отбора резюме. Например, если на неформальном фото сотрудника бросятся в глаза дреды, пирсинг и другие атрибуты.

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Если говорить о курении, то есть юридические регламенты о соблюдении мер противопожарной безопасности. Также существуют и внутренние распоряжения. К примеру, если человек работает на производстве, где идет непрерывный процесс, то он не может покинуть помещение и условно «остановить конвейер». А в некоторых организациях, где контролируют трудозатраты и ведут хронометраж, более жесткие требования к рабочему времени и его тратах на курение, — говорит Старостина.

Таймкиллеры — так именуются действия, на которые сотрудник расходует драгоценное рабочее время без всякой пользы, раздражая усердных коллег. По данным сервиса «Зарплата.ру», помимо перекуров речь идет о пролистывании новостных лент, проверке почты, переписке в личных чатах, чтении телеграмм-каналов, телефонных разговорах. Некоторые сотрудники не стесняются в рабочие часы делать интернет-покупки и сидеть в соцсетях. Подобное времяпрепровождение также может выводить из себя окружающих.

Однако порой строгие коллеги даже не догадываются, что одна из причин легкомысленной траты рабочего времени — это прокрастинация: тревожное состояние, которое доставляет сотруднику массу сложностей в личной жизни и на работе.

Будь проще

Как же подготовить себя к работе таким образом, чтобы не раздражать коллег? Руководитель направления по корпоративной культуре и коммуникациям компании Maximum Education Игорь Ачиков считает, что прежде всего нужно понять, как уже принято общаться в компании, в которой предстоит работать человеку. Об этом должны рассказывать либо еще на собеседовании, либо в начальный период работы, когда сотрудник только вышел работать и начинает погружаться в культуру общения.

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Если по каким-то причинам этого не произошло, то эксперт советует расспросить обо всем рекрутера, который сопровождал выход в компанию. Также пригодятся советы адаптационного менеджера либо тимлида (ведущего разработчика, управляющего командой менее опытных специалистов) или так называемого бадди — коллеги-помощника, неформального наставника.

Спросить стоит о том, какой tone of voice (правила и стиль коммуникации) есть в компании; в какое время принято писать коллегам по рабочим вопросам; какая лексика присутствует в общении, каковы традиции или негласные договоренности в рабочих процессах, — рассказывает Игорь Ачиков.

метро
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Второй момент, на который эксперт советует обратить внимание, касается режима работы — кто-то работает удаленно, другие — в гибридном графике. Для сотрудника при виртуальном общении необходимо понимание, как общаться в сообщениях так, чтобы выстраивать положительный и эффективный контакт с человеком, которого он никогда не видел.

— Мы уже вроде бы привыкли к тому, что находимся на удалении друг от друга, но всё еще остаемся людьми, которым важно видеть эмоции других, чтобы выстраивать как-то свое общение. Поскольку сложно понять, что на самом деле испытывает человек, это может привнести дополнительные сложности или переживания для новичка в компании, — предостерегает специалист.

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Универсальный совет в этом и других случаях, по мнению эксперта, это быть открытым, не бояться и не стесняться задавать вопросы и говорить о своих чувствах, или опасениях. Это располагает к человеку, помогает выстраивать связь между людьми. Кроме того Ачиков рекомендует следовать «общей гигиене»: быть исполнительным, действовать по принципу «сказал — сделал». Считается, что на уровне первого старта и первого общения этих шагов будет достаточно для того, чтобы встраиваться в команду и не бесить коллег.

Уважай других

Если в коллективе все-таки возникла напряженность в общении или некое недопонимание, Игорь Ачиков не советует формулировать свои пожелания или просьбы как замечания. У каждого разные потребности: кто-то любит работать в тишине, а другие не возражают против активной шумной обстановки. Поэтому приходится учитывать особенности разных людей.

Когда ты выходишь в новую команду, важно не бояться сказать о том, как тебе комфортно работать. Причем сказать это нужно не в претенциозной манере, а сформулировать уважительную просьбу. Например, если в опенспейсе сильно шумят коллеги, вежливо попросите их быть потише. Или, если есть возможность, то самостоятельно поменяйте локацию. Универсальная «таблетка» — быть ориентированным на эмпатию, на понимание коллег, — говорит эксперт.

Офис
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По мнению специалиста, опираться следует на собственные ощущения. Фраза «мне некомфортно, мне сложно в такой ситуации справиться с задачей или сосредоточиться» встречает меньше сопротивления, чем посыл «вы такие плохие, вы шумите, вы мешаете».

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Что касается внешнего вида, кандидаты, которые переходят границы дозволенного, действительно отсеиваются на этапе собеседования. Но если вдруг в коллективе работает человек, гардероб или прическа которого вас не устраивает, то эксперт советует воздержаться от презрительных комментариев.

Конечно, нам всем приятно видеть рядом с собой опрятно одетого, чистого коллегу. Однако делать замечания другому человеку относительно его внешнего вида — это не комильфо. Тем более что в первую очередь сила команды — в опыте, эффективности, креативных возможностях, которые оказывают влияние и на эффективность бизнеса, — продолжает эксперт.

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