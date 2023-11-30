Детские пособия: какого числа придут в декабре 2023 года, индексация выплат
Множество российских семей с детьми получают материальную помощь от государства в виде выплат на ребенка. Как правило, Социальный фонд России перечисляет средства в начале месяца, однако в декабре 2023 года пособия придут дважды. Как изменится график выплат детских пособий, читайте в материале «Известий».
Детские пособия в декабре – 2023: какого числа, как будут выплачивать
В декабре 2023 года СФР) проведет две серии выплат детских пособий, деньги придут как на расчетные счета в банке, так и на карты. Первая серия выплат состоится в пятницу, 1 декабря. В этот день СФР предусмотрено досрочное перечисление следующих видов пособий:
— единое пособие беременным женщинам на ранних сроках беременности;
— единое пособие на детей в возрасте от 0 до 17 лет;
— пособие на первого ребенка до трех лет;
— пособие на детей в возрасте от восьми до 17 лет (для тех, у кого срок назначения пособия еще не истек);
— пособие по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей;
— пособие на ребенка военнослужащего по призыву;
— пособие на ребенка семей военных и сотрудников силовых ведомств.
Следующие выплаты запланированы на вторник, 5 декабря: деньги получат те, кому причитаются ежемесячные выплаты из материнского капитала на детей до трех лет. А в пятницу, 8 декабря, Соцфонд начислит пособия по уходу за ребенком до полутора лет для работающих родителей.
В конце декабря СФР снова перечислит на карты и счета родителей все выплаты, которые должны были прийти в праздничные дни с 1 по 8 января. Ориентировочно, поступления денег стоит ждать с 27 по 30 декабря. В ведомстве уточнили, что в начале декабря придут деньги за ноябрь, а в конце декабря — за последний месяц 2023 года. Тем, кто получает пособия в почтовых отделениях, стоит свериться с графиком выплат на почте в период с 3-го по 25-е число.
Социальные выплаты: какие пособия отменят с 1 декабря 2023 года
С 1 декабря в России исчезнут несколько вариантов социальных выплат для семей с детьми. Вместо них будет оформляться универсальное единое пособие. Оно было введено в январе, и 2023 год стал переходным. Семьи, где дети родились до 31 декабря 2022 года включительно, могли выбрать: сохранить прежние выплаты или перейти на новое пособие. С приходом зимы оформить выплаты по-старому уже будет нельзя, хотя все назначенные ранее пособия будут действовать до конца их срока.
Какой период берется для расчета единого пособия
Универсальное пособие объединило шесть существующих видов выплат:
— ежемесячное пособие по беременности, положенное женщинам, вставшим на учет в медицинское учреждение на сроках до 12 недель;
— ежемесячное пособие на первого и второго ребенка до достижения им трех лет;
— ежемесячное пособие на третьего ребенка до достижения им трех лет (если предусмотрено на региональном уровне);
— пособие по уходу за ребенком до полутора лет неработающим;
— ежемесячное пособие на ребенка от трех до семи лет;
— ежемесячное пособие на ребенка от восьми до 17 лет.
Оно назначается независимо от декретных выплат. Расчетным периодом для единого пособия являются 12 месяцев, предшествующие одному месяцу перед месяцем подачи заявления. Это значит, что если обратиться за выплатой в декабре 2023 года, то будут учитываться доходы с ноября 2022 года по октябрь 2023 года, а если в марте 2024 года — с февраля 2023 года по январь 2024 года.
Для оформления единого пособия оцениваются доходы и имущество семьи, а также занятость родителей. Размер выплаты составляет 50%, 75% или 100% прожиточного минимума, в зависимости от доходов и имущества семьи.
Глава Минтруда России Антон Котяков уточнил, что размер универсального пособия будет меняться от региона к региону, а также будет зависеть от материального положения семьи. В 2023 году средняя выплата по стране оценивается в сумму около 7 тыс., 10,5 тыс. или 14 тыс. рублей. «Среднедушевой доход семьи при назначении пособия рассчитывается как сумма доходов всех членов семьи за последние 12 календарных месяцев путем деления на 12 и на число членов семьи», — объяснила доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина.
Индексация пособий в 2024 году
С января 2024 года некоторые пособия проиндексируют на 4,5%. Индексация ждет пособия на содержание детей, а также пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха ребенка. В 2024 году максимальный размер страховых пособий по уходу за ребенком до полутора лет составит 49 тыс. рублей, заявил 19 мая глава Антон Котяков на коллегии министерства. А в 2025 году верхний потолок достигнет уже 66 тыс. рублей.
Маткапитал на первого ребенка в 2024 году вырастет до 631 тыс. рублей, выплата на второго — 834 тыс. рублей.