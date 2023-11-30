Детские пособия: какого числа придут в декабре 2023 года, индексация выплат

Множество российских семей с детьми получают материальную помощь от государства в виде выплат на ребенка. Как правило, Социальный фонд России перечисляет средства в начале месяца, однако в декабре 2023 года пособия придут дважды. Как изменится график выплат детских пособий, читайте в материале «Известий».

Детские пособия в декабре – 2023: какого числа, как будут выплачивать

В декабре 2023 года СФР) проведет две серии выплат детских пособий, деньги придут как на расчетные счета в банке, так и на карты. Первая серия выплат состоится в пятницу, 1 декабря. В этот день СФР предусмотрено досрочное перечисление следующих видов пособий:

— единое пособие беременным женщинам на ранних сроках беременности;

— единое пособие на детей в возрасте от 0 до 17 лет;

— пособие на первого ребенка до трех лет;

— пособие на детей в возрасте от восьми до 17 лет (для тех, у кого срок назначения пособия еще не истек);

— пособие по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей;

— пособие на ребенка военнослужащего по призыву;

— пособие на ребенка семей военных и сотрудников силовых ведомств.

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Следующие выплаты запланированы на вторник, 5 декабря: деньги получат те, кому причитаются ежемесячные выплаты из материнского капитала на детей до трех лет. А в пятницу, 8 декабря, Соцфонд начислит пособия по уходу за ребенком до полутора лет для работающих родителей.

В конце декабря СФР снова перечислит на карты и счета родителей все выплаты, которые должны были прийти в праздничные дни с 1 по 8 января. Ориентировочно, поступления денег стоит ждать с 27 по 30 декабря. В ведомстве уточнили, что в начале декабря придут деньги за ноябрь, а в конце декабря — за последний месяц 2023 года. Тем, кто получает пособия в почтовых отделениях, стоит свериться с графиком выплат на почте в период с 3-го по 25-е число.

Социальные выплаты: какие пособия отменят с 1 декабря 2023 года

С 1 декабря в России исчезнут несколько вариантов социальных выплат для семей с детьми. Вместо них будет оформляться универсальное единое пособие. Оно было введено в январе, и 2023 год стал переходным. Семьи, где дети родились до 31 декабря 2022 года включительно, могли выбрать: сохранить прежние выплаты или перейти на новое пособие. С приходом зимы оформить выплаты по-старому уже будет нельзя, хотя все назначенные ранее пособия будут действовать до конца их срока.

Какой период берется для расчета единого пособия

Универсальное пособие объединило шесть существующих видов выплат:

— ежемесячное пособие по беременности, положенное женщинам, вставшим на учет в медицинское учреждение на сроках до 12 недель;

— ежемесячное пособие на первого и второго ребенка до достижения им трех лет;

— ежемесячное пособие на третьего ребенка до достижения им трех лет (если предусмотрено на региональном уровне);

— пособие по уходу за ребенком до полутора лет неработающим;

— ежемесячное пособие на ребенка от трех до семи лет;

— ежемесячное пособие на ребенка от восьми до 17 лет.

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Оно назначается независимо от декретных выплат. Расчетным периодом для единого пособия являются 12 месяцев, предшествующие одному месяцу перед месяцем подачи заявления. Это значит, что если обратиться за выплатой в декабре 2023 года, то будут учитываться доходы с ноября 2022 года по октябрь 2023 года, а если в марте 2024 года — с февраля 2023 года по январь 2024 года.

Для оформления единого пособия оцениваются доходы и имущество семьи, а также занятость родителей. Размер выплаты составляет 50%, 75% или 100% прожиточного минимума, в зависимости от доходов и имущества семьи.

Глава Минтруда России Антон Котяков уточнил, что размер универсального пособия будет меняться от региона к региону, а также будет зависеть от материального положения семьи. В 2023 году средняя выплата по стране оценивается в сумму около 7 тыс., 10,5 тыс. или 14 тыс. рублей. «Среднедушевой доход семьи при назначении пособия рассчитывается как сумма доходов всех членов семьи за последние 12 календарных месяцев путем деления на 12 и на число членов семьи», — объяснила доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина.

Индексация пособий в 2024 году

С января 2024 года некоторые пособия проиндексируют на 4,5%. Индексация ждет пособия на содержание детей, а также пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха ребенка. В 2024 году максимальный размер страховых пособий по уходу за ребенком до полутора лет составит 49 тыс. рублей, заявил 19 мая глава Антон Котяков на коллегии министерства. А в 2025 году верхний потолок достигнет уже 66 тыс. рублей.

Маткапитал на первого ребенка в 2024 году вырастет до 631 тыс. рублей, выплата на второго — 834 тыс. рублей.