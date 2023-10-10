Маткапитал на первого ребенка в 2024 году вырастет до 631 тыс. рублей
Материнский капитал в РФ на первого ребенка в 2024 году после индексации составит 631 тыс. рублей, выплата на второго — 834 тыс. рублей, заявил 10 октября глава Минтруда Антон Котяков на заседании программной комиссии «Единой России».
«Сумма сертификата на материнский капитал будет увеличена на уровень фактической инфляции, которая сложится по итогам 2023 года. Сейчас в бюджете у нас предусмотрена индексация материнского капитала на 7,5%, и сумма материнского капитала на первого ребенка составит почти 631 тыс. рублей, на второго ребенка — около 834 тыс. рублей, если семья не получала сертификат на первого малыша», — сказал министр.
Котяков уточнил, что в следующем году сертификат на материнский капитал получат порядка 1 млн. семей.
В конце августа в разговоре с «Известиями» председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что размер материнского капитала необходимо проиндексировать выше уровня инфляции. Это необходимо, чтобы обеспечить дополнительную поддержку семьям с детьми на фоне демографической ситуации в стране.
Тогда же группа депутатов фракции ЛДПР совместно с сенаторами Еленой Афанасьевой и Вадимом Деньгиным внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается увеличить размер маткапитала на первого ребенка до 756 712 рублей, а на второго и третьего — до 1 млн рублей.
7 августа сообщалось, что средства маткапитала предлагают использовать для ремонта квартир.