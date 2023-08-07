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Средства маткапитала предложили использовать для ремонта квартир

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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Средства маткапитала предлагают использовать для ремонта квартир. Такой законопроект готовится к внесению в Госдуму первым зампредом комитета по просвещению Яной Лантратовой. Об этом она сообщает в письме на имя председателя правительства Михаила Мишустина, которого просит о поддержке инициативы.

«Прошу вас, Михаил Владимирович, рассмотреть и оценить данную законодательную инициативу по включению ремонта жилого помещения в перечень направлений для распоряжения средствами материнского капитала и представить позицию правительства РФ по данному вопросу», — говорится в документе, который имеется в распоряжении «Известий».

В нем депутат сообщает, что в ее адрес неоднократно поступали обращения граждан с предложениями о возможности использования средств материнского капитала на осуществление ремонта по месту постоянного проживания семьи.

«Ранее, 2 июня 2021 года, президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководством партии «Единая Россия» отмечал, что данная идея требует рассмотрения и проработки. Важно отметить, что в настоящее время наблюдается серьезный рост цен на материалы для внутренней отделки. Так, по данным компании Infoline, средняя стоимость материалов для ремонта по итогам первой половины 2023 года увеличилась на 10,6 % относительно показателей конца 2022 года. При этом эксперты отрасли прогнозируют дальнейший рост цен в районе 10–15 % к концу 2023 года в связи с высокими темпами ввода в эксплуатацию нового жилья», — говорится в документе.

Кроме того, Лантратова уточняет, что, согласно статистике, 20,7%, или 0,55 трлн рублей, из полученных средств материнского капитала не используются целевым образом, что порождает дополнительные затраты на их индексацию.

«В частности, по итогам 2022 года на индексацию этих сумм было потрачено порядка 96,2 млрд рублей. В этой связи представляется целесообразным расширить использование средств материнского капитала, предоставив семьям возможность тратить данные суммы на ремонт жилых помещений. С этой целью мной разрабатывается законопроект о внесении соответствующих изменений в ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», — отмечает она.

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В сентябре 2020 года с аналогичной инициативой выступали в ОНФ.

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