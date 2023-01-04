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Эксперт рассказала о порядке назначения универсального пособия

Доцент Сорокина заявила, что универсальное пособие получат беременные и семьи с детьми
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Фото: РИА Новости
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На получение универсального пособия в 2023 году могут претендовать беременные и семьи с детьми. Об этом в среду, 4 января, рассказала агентству «Прайм» доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина.

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Выплаты беременным осуществляются при условии, что срок составляет от шести недель и больше, а сама женщина встала на учет в медицинской организации до двенадцатой недели беременности. Также пособие может оформить один из родителей (усыновителей, опекунов) ребенка младше 17 лет.

Экономист отметила, что пособие предназначено для поддержки семей, среднедушевой доход которых не превышает прожиточного минимума по региону. При этом учитываются движимое и недвижимое имущество заявителей, проценты по вкладам (остаткам на счетах), а также причины отсутствия доходов у трудоспособных членов семьи.

«Среднедушевой доход семьи при назначении пособия рассчитывается как сумма доходов всех членов семьи за последние двенадцать календарных месяцев путем деления на двенадцать и на число членов семьи», — объяснила Сорокина.

В состав семьи при расчетах включаются родители, их несовершеннолетние дети, дети, находящиеся под опекой (попечительством), и дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся по очной форме, за исключением дополнительных образовательных программ.

Размер пособия составляет 50, 75 или 100% прожиточного минимума, в зависимости от доходов и имущества семьи. Заявление можно подавать дистанционно через портал «Госуслуги» или очно в отделениях Социального фонда.

С 1 января 2023 года начал работу Социальный фонд России, созданный в результате слияния Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. Он станет единым социальным оператором предоставления различных мер социальной поддержки.

31 декабря российское правительство уточнило правила назначения единого пособия для детей мобилизованных граждан. Так, доходы призванных военнослужащих не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей для получения выплат в связи с рождением и воспитанием ребенка.

19 декабря президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, которым на 2023 год устанавливается МРОТ в размере 16 242 рублей. Отмечалось, что закон будет способствовать повышению зарплат около 3,5 млн работников бюджетной сферы. Тогда же глава государства подписал закон о бюджете России на 2023–2025 годы. В него, в частности, заложены повышение зарплат работникам бюджетной сферы, увеличение МРОТа и прожиточного минимума.

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