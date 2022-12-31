Правительство объяснило назначение пособия на детей для семей мобилизованных

Правительство России уточнило правила назначения единого пособия на детей для семей мобилизованных. Об этом 31 декабря сообщила пресс-служба кабмина.

«Доходы мобилизованных не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей для получения единого ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка», — говорится в сообщении на сайте.

Соответствующее постановление было подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным 29 декабря.

Кроме того, единое пособие вводится в России с 1 января 2023 года. Оно объединит ряд действующих мер социальной поддержки нуждающихся семей. Пособие смогут получать беременные женщины, вставшие на учет в ранние сроки, и родители детей до 17 лет.

«Выплата будет назначаться семьям с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума на человека с применением комплексной оценки нуждаемости. Подписанное постановление позволит не учитывать при оценке нуждаемости доходы члена семьи, призванного на военную службу по мобилизации», — отметили в пресс-службе правительства.

21 декабря Госдума приняла закон о приостановке судопроизводства в отношении граждан, призванных на военную службу по мобилизации, участвующих в боевых действиях в составе ВС РФ или других войск, созданных в соответствии с законодательством, и участвующих в проведении контртеррористической операции.

Днем ранее президент России Владимир Путин создал рабочую группу органов власти и организаций по вопросам мобилизации и социальной поддержки участников спецоперации. Группа будет работать над совершенствованием правового регулирования в данной сфере. Также она займется предложениями по созданию и хранению мобилизационных мощностей, продукцией для вооруженных сил.

До этого, 7 октября, Путин утвердил кредитные каникулы для мобилизованных, контрактников, добровольцев и членов их семей. Так, кредитные каникулы определяют порядок предоставления заемщикам льготного периода, в течение которого можно приостановить или уменьшить платежи по кредитам. В том же месяце российский лидер подписал закон о трудовых гарантиях для госслужащих.

21 сентября президент объявил о начале частичной мобилизации. После этого законодатели включились в работу по предоставлению различных льгот и преференций мобилизованным гражданам. 31 октября глава государства сообщил, что мобилизация завершена.

РФ начала проведение специальной операции по защите Донбасса 24 февраля. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».