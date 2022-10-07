Путин утвердил кредитные каникулы для мобилизованных и контрактников

Президент России Владимир Путин в пятницу, 7 октября, утвердил кредитные каникулы для мобилизованных, контрактников и добровольцев.

28 сентября Госдума приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных и участников спецоперации

21 сентября глава государства объявил о начале частичной мобилизации.

24 февраля РФ начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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