Путин утвердил кредитные каникулы для мобилизованных и контрактников
Президент России Владимир Путин в пятницу, 7 октября, утвердил кредитные каникулы для мобилизованных, контрактников и добровольцев.
28 сентября Госдума приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных и участников спецоперации
21 сентября глава государства объявил о начале частичной мобилизации.
24 февраля РФ начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.
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