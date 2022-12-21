Госдума приняла закон о приостановке судопроизводства в отношении мобилизованных. Об этом в среду, 21 декабря, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Так, судопроизводство будет приостановлено в отношении граждан, участвующих в боевых действиях в составе ВС РФ или других войск, созданных в соответствии с законодательством, участвующих в проведении контртеррористической операции и призванных на военную службу по мобилизации.

Также производство будет приостановлено, если гражданин заключил контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ.

При этом приостановка производства не затронет обязательств по алиментам и возмещению вреда в связи со смертью кормильца.

«Можно смело сказать, что Государственная дума оперативно среагировала и приняла дополнительные меры, чтобы защитить права тех, кто добровольно или по частичной мобилизации направлен в зону СВО», — заявил соавтор законопроекта и поправок к нему, член Комитета по промышленности и торговле Игорь Антропенко.

Также он подчеркнул, что банки будут приостанавливать взыскание долгов с участников СВО. Заявление о приостановке сможет подать как сам должник, так и член его семьи. Кроме того, все участвующие в спецоперации будут иметь право бесплатно отправлять письма домой.

20 декабря президент России Владимир Путин создал рабочую группу органов власти и организаций по вопросам мобилизации и социальной поддержки участников спецоперации. Группа будет работать над совершенствованием правового регулирования в данной сфере. Также она займется предложениями по созданию и хранению мобилизационных мощностей, продукцией для вооруженных сил.

В начале ноября Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 195 тыс. рублей мобилизованным и военнослужащим гражданам, заключившим контракт на прохождение военной службы в Вооруженных силах РФ с момента объявления частичной мобилизации.

В том же месяце президент подписал закон, освобождающий от налогообложения материальную помощь участникам спецоперации по защите Донбасса.

21 сентября в РФ была объявлена частичная мобилизация. 31 октября Путин заявил о ее завершении. Минобороны в тот же день объявило о прекращении мероприятий в рамках частичной мобилизации.

Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято в том числе на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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