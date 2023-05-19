В России увеличится размер пособий по уходу за ребенком в 2024 году

Размер пособий по уходу за ребенком повысится до 49 тыс. рублей, заявил 19 мая глава Минтруда Антон Котяков на коллегии министерства.

«В 2024 году размер пособий по уходу за ребенком поднимется с нынешних 33 тыс. рублей до 49 тыс.», — сказал он.

В 2025 году размер пособия, по его словам, достигнет уже 66 тыс. рублей.

«Система <...> социального фонда начала бесперебойно работать с 1 января 2023 года. Теперь граждане могут получать все федеральные меры поддержки по принципу одного окна», — добавил министр.

В феврале директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина рассказала «Известиям», когда нужно уходить в декретный отпуск, какие выплаты положены и как их получить.

Санина отметила, что будущей маме положено несколько выплат. Первая — пособие по беременности и родам, которое выплачивается единоразово за весь период отпуска (140 дней) и исчисляется исходя из 100% среднего заработка за два последних года. Кроме того, женщина вправе получить единовременную выплату по рождению ребенка.

Осенью прошлого года сообщалось, что жительницы России оценили траты на ребенка до трех лет в 1,37 млн рублей — около 38 тыс. рублей в месяц. Опрос показал, что такие деньги требуются для приобретения необходимых вещей, на медицинские услуги и покупку детского питания.