Реклама
Прямой эфир
Мир
Патрушев отметил наращивание сил НАТО у российских границ
Мир
Оппозиция попыталась прорвать кордон полиции в аэропорту Тбилиси после рейса из Москвы
Политика
Патрушев указал на невыполнение требований РФ в рамках продления зерновой сделки
Общество
Росавиация выдала Georgian Airways разрешение на полеты из Тбилиси в Москву
Общество
Уровень доверия россиян Путину составил более 80%
Общество
Патрушев заявил о причастности США к убийству Татарского и покушению на Прилепина
Мир
Премьер-министр Грузии указал на нежелание страны следовать политике ЕС
Мир
Патрушев назвал поставку ракет Storm Shadow Украине противоречащей нормам
Армия
«РВ» сообщила о взятии российскими силами укрепрайона «Домино» в Артемовске
Мир
В парламенте Литвы намерены обсудить переименование России в Московию
Армия
В ЛНР сообщили о переброске резервов ВСУ к Артемовску из-за высоких потерь
Армия
Шойгу посетил передовой пункт управления группировки войск «Восток» в зоне СВО
Общество
Симоньян сообщила о пришедшей на ее имя бандероли со следами взрывчатки

В России увеличится размер пособий по уходу за ребенком в 2024 году

Котяков: размер пособий по уходу за ребенком увеличится в 2024 году до 49 тыс. рублей
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Размер пособий по уходу за ребенком повысится до 49 тыс. рублей, заявил 19 мая глава Минтруда Антон Котяков на коллегии министерства.

«В 2024 году размер пособий по уходу за ребенком поднимется с нынешних 33 тыс. рублей до 49 тыс.», — сказал он.

В 2025 году размер пособия, по его словам, достигнет уже 66 тыс. рублей.

«Система <...> социального фонда начала бесперебойно работать с 1 января 2023 года. Теперь граждане могут получать все федеральные меры поддержки по принципу одного окна», — добавил министр.

Развод по расчету: как семьи расторгают брак ради пособий
В Счетной палате заявили об участившейся практике разводов ради получения социальных выплат

В феврале директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина рассказала «Известиям», когда нужно уходить в декретный отпуск, какие выплаты положены и как их получить.

Санина отметила, что будущей маме положено несколько выплат. Первая — пособие по беременности и родам, которое выплачивается единоразово за весь период отпуска (140 дней) и исчисляется исходя из 100% среднего заработка за два последних года. Кроме того, женщина вправе получить единовременную выплату по рождению ребенка.

Осенью прошлого года сообщалось, что жительницы России оценили траты на ребенка до трех лет в 1,37 млн рублей — около 38 тыс. рублей в месяц. Опрос показал, что такие деньги требуются для приобретения необходимых вещей, на медицинские услуги и покупку детского питания.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023