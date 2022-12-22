Развод по расчету: как семьи расторгают брак ради пособий

В регионах фиксируются случаи, когда семьи, получившие отказ в предоставлении им социального пособия, фиктивно разводятся, чтобы досталось оно уже матери-одиночке. Об этом заявила директор департамента Счетной палаты Ольга Самарина. Эксперты признают наличие проблемы, однако указывают на отсутствие реальной статистики таких разводов. Насколько массовы случаи и нужно ли с ними бороться, разбирались «Известия».

Что знают о разводах в Счетной палате

На заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Самарина рассказала о поездках в регионы, где сотрудники Счетной палаты столкнулись с проблемой фиктивных разводов.

— Мы ездили в регионы и видели, как семья подает в соответствующие органы заявление и ей отказывают в получении пособия. Они разводятся, подают заявление второй раз, и им это заявление одобряют и пособие назначают, — поделилась эксперт.

При разводе у семьи заново считают среднедушевые доходы, и у формальной матери-одиночки они оказываются ниже порога, после которого государство начинает платить пособие.

Развод по расчету Фото: ТАСС/Егор Алеев

По словам Самариной, такая практика участилась и может продолжиться, так как единое пособие на детей и беременных женщин, которое начнут выдавать в России с 1 января 2023 года, тоже зависит от среднедушевых доходов семьи. Его предоставят семьям с заработком ниже одного прожиточного минимума на человека. Прожиточный минимум в разных регионах устанавливается свой. Размер пособия в зависимости от нуждаемости составит 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума.

В Счетной палате пояснили «Известиям», что проводят проверку расходования средств федерального бюджета, которые выделили на меры соцподдержки нуждающихся россиян в 2020–2022 годах. Во время проверки рассматривались в том числе повторные обращения после получения отказа.

— Анализ выявил отдельные факты, когда положительное решение о назначении пособия было связано с изменением состава семьи, в том числе с расторжением брака , — заявили в Счетной палате. — Оценка количества указанных фактов и степени их влияния на меры поддержки семей с детьми будет дана по итогам завершения контрольного мероприятия.

Сколько в России разводов

Общее количество разводов подсчитывает Росстат. Согласно данным за октябрь, их число выросло относительно октября 2021 года на 9,5% — 59,5 тыс. против 54,3 тыс. В то же время относительно сентября произошло снижение — в девятом месяце года развелись 64,7 тыс. пар по всей стране. За последние полтора десятка лет это самый обильный на разводы сентябрь. Впрочем, и количество браков было почти рекордным (133 тыс.).

Развод по расчету Фото: freepik.com/Drazen Zigic

Нельзя сказать, что число разводов постоянно растет, хотя последние несколько лет небольшое увеличение отмечается. Рекорд за последние 15 лет принадлежит 2007 году, когда развелось более 700 тыс. пар за год. Меньше всего разводились в пандемийном 2020 году — 564,7 тыс. раз.

В 2021 году зафиксировано 644,2 тыс. разводов, а 2022 год идет по опережающему графику — 567,3 тыс. разводов за 10 месяцев против 537,9 тыс. за 10 месяцев 2021 года. Увеличение произошло, но некритическое, тем более число браков тоже растет. В любом случае заметить скачок разводов по статистике невозможно.

Статистически не значимо

Опрошенные «Известиями» эксперты замечают, что практика развода ради пособий или невступления в брак ради пособий является не очень распространенной.

— Гораздо чаще супруги, прекратив всякие отношения, продолжают находиться в браке, даже если вне брака могли получить какие-либо льготы или пособия , — сказал «Известиям» управляющий партнер юридической компании «ГК Лигал» Кирилл Гавриличев.

Соучредитель центра по правовой поддержке «Мама в праве» Елена Гринь также обращает внимание на практику, когда умышленно не указывают в свидетельстве о рождении детей информацию об отце.

Развод по расчету Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Председатель Объединения многодетных семей Москвы Наталья Карпович признает, что такие случаи в последний год немного участились. Президент фонда «МногоМама» Алина Контарева, указывая, что это не массовая практика, тем не менее проблему признает — в том числе среди многодетных семей.

— С введением универсального пособия с 2023 года такие вопросы станут возникать чаще, — сказала она «Известиям». — Государству обязательно стоит обратить внимание на проблему. Вряд ли это можно назвать нормальной благополучной практикой.

Директор Института социальной политики НИУ ВШЭ Лилия Овчарова замечает, что такая история возникает всякий раз, когда стартуют важные социальные программы.

— Мы ни разу не получали подтверждения, что эти случаи являются каким-то статистически значимым фактором , — указала она. — По сути, ни на каких исследованиях такие заявления не основаны, кроме фразы «мне какая-то женщина сказала». Это не аргумент, ради которого нужно менять порядок в выдаче пособий, а частное мнение отдельного чиновника.

Выгоднее ли гражданский брак

Тем не менее старший партнер адвокатского бюро «Афанасьев, Узденский и партнеры» Сергей Узденский замечает, что фактически государством созданы условия, при которых чисто математически семьи, не находящиеся в официальном браке, могут получить от государства больше помощи, чем законные супруги.

— Чаще всего таким образом граждане пытаются добиться получения не только различных пособий на детей, но и льготного ипотечного кредита , — говорит собеседник издания.

Развод по расчету Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Елена Гринь не согласна с выводом о том, что выгоднее жить в гражданском браке: узаконенные отношения регулируют имущественные проблемы, вопросы, связанные с детьми. По ее мнению, реальные последствия отсутствия брака могут оказаться серьезнее.

В Счетной палате подчеркивают, что развод не означает автоматически положительного решения о выдаче пособий, так как не снимает с родителей обязанностей по содержанию ребенка, например выплаты алиментов, которые тоже учитываются в составе доходов.

Кирилл Гавриличев замечает, что наличие брака дает ряд преимуществ: некоторые госпрограммы по жилью для молодых семей предоставляются только для законных супругов.

Лилия Овчарова добавляет, что есть практика, когда пары, понимая, что у них появляется возможность получить пособие, оформляют ранее не зарегистрированный брак.

— Как правило, расторжение брака происходит, когда он и так трещал по швам, и в этой ситуации возможность получить пособие становится простым поводом обсудить тему развода в конкретной семье , — говорит директор Института социальной политики ВШЭ.

Пособия оказываются ни при чем и в случае развода, и в случае нежелания заключать брак, считает Овчарова.

Развод по расчету Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Мы проводили исследования на тему незарегистрированного брака, привлекали психологов и пришли к выводу, что пособие становится лишь поводом для того, чтобы оправдать отказ от регистрации брака по личным социокультурным установкам , — рассказала она. — То есть это возможность для пары обсудить эту тему в позитивном диалоге, потому что слова: «Я готов с тобой делить жилье и постель, но не готов вступить в брак» — выглядят не совсем нравственно. Поэтому, когда есть возможность обернуть эту тему в позитивную оболочку, люди с удовольствием этим пользуются.

По ее словам, не регистрируют брак в России около 10% партнеров, и мотивация обычно социокультурная, религиозная и т.д., но крайне редко — из-за пособий в условные 13 тыс. рублей.

Можно ли обнаружить фиктивный развод

Сергей Узденский говорит, что в российском законодательстве вообще отсутствует такое понятие, как фиктивный развод. Да и других механизмов, которые бы обязали сожителей вступить в брак или находиться в нем, не существует.

— Если один из супругов подал заявление о разводе, а второй не возражает, их обязаны развести, не выясняя мотивов, — пояснил адвокат. — Пожалуй, единственным методом предотвращения фиктивных разводов на данный момент является возбуждение уголовного дела по факту мошенничества (ст. 159, 159.2 УК РФ), но на практике таких дел крайне мало — очень сложно доказать, что супруги развелись умышленно, с целью получить пособие или иную выгоду от государства.

Развод по расчету Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Елена Гринь поясняет, что Семейный кодекс РФ не допускает произвольного вмешательства в дела семьи в том числе со стороны государства.

— Семейное законодательство построено таким образом, что в случае злоупотребления правом в одной ситуации человек лишится преимуществ в другой, — сказала она. — Скрыв факт брачных отношений, семья получит выплату, но потом не сможет претендовать на раздел имущества, составляющего совместную собственность, а также на наследование имущества супругом.

При этом точечных мер для предотвращения подобных случаев в российском законодательстве нет.

Нужно ли что-то менять в выдаче пособий

Наталья Карпович считает, что проблема в том, что сама по себе поддержка основана на показателе прожиточного минимума и касается только тех, кто признан малоимущим.

— Я считаю, что любая социальная справедливая система должна быть направлена на поддержку каждого ребенка государством, независимо от того, сколько зарабатывают родители, — заявила она. — Если не хотите, чтобы эти пособия получали богатые люди, можно отделить именно эту категорию каким-то порогом доходности.

По мнению Карпович, нынешняя мера хорошо сработала на поддержку бедных семей, но остальные из этой помощи выпали, хотя многие из них незначительно отличаются по своим возможностям от получателей выплат.

Развод по расчету Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

— И люди начинают искать схемы, — говорит она. — Получается, что сейчас выгоднее быть не очень устроенными, малоимущими, чтобы получить поддержку от государства. Это не совсем, наверное, правильная политика для демографического роста. Считаю, что меры поддержки должны идти на ребенка без повышенного внимания к труду и занятости человека.

Алина Контарева также считает, что проблема возникает из-за предоставления соцвыплат, исходя из оценки нуждаемости семьи. Возможно, говорит она, нужно предоставить право на те или иные пособия независимо от соответствия семьи каким-либо критериям — поддержку могли бы получать все, кому это необходимо.