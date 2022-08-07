Бумажная свадьба: россияне стали чаще оформлять брачные договоры

Россияне стали чаще заключать брачные договоры в надежде, что нотариально заверенные документы спасут их от несправедливого раздела имущества в случае развода. Банкиры, юристы и бдительные родственники в один голос убеждают женихов и невест не стесняться с заключением таких контрактов. «Известия» выяснили, влияют ли брачные договоры на романтические чувства и как правильно выбрать момент, чтобы сообщить любимому человеку о намерении перед походом в ЗАГС побывать у нотариуса.

Это вам не Голливуд

По данным Федеральной нотариальной палаты, за первое полугодие в России было зарегистрировано больше 50 тыс. новых брачных договоров. Это на 4% больше, чем в прошлом году. «Количественно брачные договоры составляют порядка 20% от общего числа заключенных за этот же период времени браков» , — рассказали в пресс-службе ФНП. Это значит, что фактически каждой пятой паре романтические чувства не мешают заглянуть в будущее и нотариально заверить имущественные вопросы.

В прошлом году наши соотечественники заключили почти 150 тыс. брачных договоров. Больше всего документов подписывают в Москве и Санкт-Петербурге. Далее идут Московская область, Краснодарский край и Татарстан.

— Брачный договор — это признак нормального отношения супругов и понимания ими своих имущественных и финансовых обязанностей. В обязательном порядке такой договор нужен, когда хотя бы у одного из супругов есть в собственности дорогие активы, например недвижимость, — объясняет юрист, основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко.

Бумажная свадьба Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Наши соотечественники долгое время судили о брачных контрактах по западным фильмам. Многие до сих пор переносят действие картин на реальную жизнь и полагают, что в таких документах прописывается всё, вплоть до того, сколько раз положено исполнять супружеские обязанности.

— В России, в отличие от США и многих европейских стран, брачный договор может содержать условия только относительно имущественных прав и обязанностей. Соответственно, нельзя включить в него положения о неимущественных правах, об общении с детьми, изменах и так далее , — комментирует Ткаченко.

Регулированию брачных договоров, по словам эксперта, посвящена отдельная глава в Семейном кодексе РФ. Изменить, дополнить или расторгнуть договор можно в любой момент. При этом его положения могут распространяться не только на уже имеющееся имущество, но и на то, которое появится у супругов в будущем. Эти нюансы необходимо учитывать и обговаривать заранее.

— Брачный договор — предусмотренный законом способ изменить режим общей совместной собственности на имущество в браке. Если его нет, то всё, что куплено за совместные средства, — общее, — комментирует адвокат Лариса Феттер.

Не всем нравится такое положение дел. Договором можно определить принадлежность имущества каждому из супругов, причем как имеющегося, так и будущего, подчеркивает Феттер. И не только имущества, но и обязательств.

— В договоре можно прописать, что кредитные обязательства мужа являются его личными обязательствами, и тогда он не сможет претендовать на раздел долга с женой , — говорит адвокат.

Партнер Адвокатского бюро города Москвы «Щеглов и Партнеры» адвокат Катерина Скопцова обращает внимание, что при подготовке брачного договора, руководствуясь принципом свободы заключения соглашений, всё же важно помнить о соблюдении баланса интересов сторон. Необходимо избегать условий, которые ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное положение.

— В противном случае брачный договор может быть признан судом недействительным, — предостерегает Скопцова.

Адвокат считает этот правовой инструмент наиболее эффективным способом по урегулированию различных имущественно-обязательственных отношений супругов на выгодных для них условиях. Договор позволяет избежать длительных, дорогостоящих судебных процессов с непредсказуемым результатом.

В любом случае, по словам адвоката Ларисы Феттер, важно понимать, что брачный договор — это сделка, а сделки, нарушающие законодательство, могут быть признаны недействительными и отменены. Так, условия контракта не должны быть кабальными, он не должен быть заключен под угрозами или обманом. Брачный договор, заключенный супругом-банкротом с целью спрятать имущество от кредиторов, может быть признан мнимым.

Цивилизованный развод

— Прежде всего, брачный договор позволяет супругам выбрать и установить для себя любой желаемый режим собственности — совместный, долевой либо раздельный как в отношении всего имущества, так и его отдельных видов. С помощью документа можно упорядочить финансовые и имущественные дела мужа и жены: оценить доходы, спланировать крупные покупки, определить порядок денежного содержания друг друга, разделить приобретенное имущество , — разъясняет нотариус города Перми Мария Боронина.

Эксперт подчеркивает, что документ помогает также связать имущественные права с определенными событиями. Например, можно указать в договоре, что квартира целиком отойдет жене после выплаты ипотечного кредита и снятия залога. Контракт позволяет также решить вопрос с долгами и кредитами. И это важно, поскольку долги, как и имущество, можно разделить между супругами.

Бумажная свадьба3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Безусловно, брачный договор сильно выручит и в случае развода — он поможет расстаться цивилизованно, без конфликтов и не тратить время на судебные разбирательства. Например, в документе можно прописать, что в случае развода супруги смогут по очереди пользоваться загородным домом. Или, скажем, городская квартира достанется жене, а автомобиль — мужу, — продолжает Боронина.

Таким образом, брачный контракт при разводе помогает не размениваться на эмоции и расстаться цивилизованно.

— В брачном договоре супруги могут осуществить раздел имущества (движимого и недвижимого) на выгодных условиях; зафиксировать трансформацию «общего» в «личное» целыми объектами, чего далеко не всегда удается добиться в суде. Также это возможность сохранить свои личные доходы и накопления, исключив риск их раздела; обезопасить бизнес от дробления, сохранив его в одних руках , — комментирует адвокат Катерина Скопцова.

Эксперт отмечает, что с помощью нотариально заверенного документа можно предусмотреть материальное содержание жены в течение оговоренного срока после развода. В случае необходимости оговаривается и распределение долгов. В том числе если необходимо оградить одного из супругов от долговых обязательств, связанных с предпринимательской деятельностью другого.

На страже ипотеки

В ФНП обращают внимание: с начала 2022 года в России зарегистрировано свыше 259 тыс. разводов. Договор оказывается как нельзя кстати, когда при расторжении брака семьям приходится делить квартиры, дачи, машины и другое имущество. Но на одно из первых мест эксперты ставят проблемы, которые неизбежно возникают у семей с ипотекой. По статистике, в прошлом году было заключено рекордное количество ипотечных договоров — почти 2 млн, на общую сумму 5,7 трлн рублей.

Бумажная свадьба4 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В Федеральной нотариальной палате отмечают, что когда ипотеку оформляет человек, состоящий в браке, то второй супруг фактически становится созаемщиком, даже если его имени нет в кредитном договоре. При этом неважно, на кого оформляется недвижимость, — в любом случае она является совместным имуществом супругов, и оба несут ответственность за погашение долга. Моменты, связанные с режимом собственности и обязательствами по выплате кредита, можно изменить с помощью брачного договора.

Нотариусы рекомендуют заключать контракт до оформления ипотечного кредита, чтобы заранее договориться о деталях. Можно прийти к соглашению, например, что супруг, который не участвует в выплатах, не станет претендовать на жилплощадь. Важно: в этом случае эксперты советуют вовремя уведомить банк о наличии брачного договора.

Если же муж и жена решили оформить документ во время погашения ипотечных выплат, то от банка им потребуется получить письменное разрешение, потому что квартира находится в залоге у финансового учреждения. Режим собственности и ответственности придется менять с личной на совместную. В случае развода финансисты тоже должны вовремя узнать о готовящемся расторжении брака.

«Бывает, сам банк просит, чтобы семья заключила брачный договор, а единственным владельцем и ответственным лицом по возврату ипотеки стал кто-то один из супругов. Это может потребоваться, если у кого-то из партнеров плохая кредитная история, недостаточный уровень дохода или его вообще нет» , — отметили в Федеральной нотариальной палате.

Во всех подобных нюансах специалисты рекомендуют разобраться заранее, чтобы избежать имущественных и финансовых вопросов между супругами и путаницы с их регулированием.

Договор или чувства

В пользу брачного договора говорит то обстоятельство, что супругов, которые приходят в суд с этим документом (или соглашением о разделе имущества, а также с соглашениями об уплате алиментов и порядке воспитания детей), зачастую разводят вне очереди. Нотариусы отмечают, что иногда брачный контракт творит чудеса: стоит сомневающимся в прочности ячейки общества супругам урегулировать имущественные вопросы, как желание расторгать брак уходит. Но порой может случиться и наоборот — разговоры об оформлении бумаги способны отрицательно повлиять на людей, пребывающих в эйфории романтических отношений. На просторах интернета немало исповедей о том, как после разговора о брачном контракте между влюбленным словно пробегает черная кошка и до загса они уже не доходят.

Бумажная свадьба5 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Фактически в самом начале семейной жизни сторонники важного, казалось бы, документа ставят под вопрос будущее ячейки общества и готовы к ее развалу. Это не может не ранить одного из молодоженов. Специалисты в области этикета настроены по отношению к контрактам холодно.

— Брачные договоры — это достаточно новая практика, если смотреть в контексте нашей русской культуры. Их необходимость основана на недоверии к избраннику. А недоверие это появилось из-за разрушения семейных ценностей. Возможно, в современном мире такие договоры и нужны, так как многие сейчас вступают в брак по разным причинам. Но полагаю, что сейчас надо думать не о брачных контрактах, а о том, чтобы возвращать настоящие семейные ценности. А это работа не одного года , — комментирует эксперт по этикету Юлия Сильванская.

Психологи не считают, что подписание брачного договора может оскорбить партнера. Однако советуют не рубить сплеча, чтобы пощадить чувства своих избранников и избранниц.

— С точки зрения сексологии полезно заранее аккуратно высказывать идею заключения брачного контракта, когда речь уже заходит о возможном союзе. Надо выбирать для такого разговора удобное время, чтобы не огорошить партнера неожиданной новостью в неподходящий момент, — это может сказаться на его настроении, чувствах, сексуальном желании , — комментирует психотерапевт, сексолог, психиатр Алексей Вилков.

Конечно, на стадии формирования отношений люди меньше всего задумываются о столь прозаической стороне жизни. Но некоторые будущие молодожены всё-таки считают, что надо подходить к браку взвешенно и разумно.

— В современном мире сверхпотребления всё чаще брак становится предметом материального договора с заранее прописанными рисками. Число разводов по-прежнему велико, поэтому мужчины и женщины пытаются подстраховать себя от негативных последствий расторжения официального союза, когда оба партнера хотят получить свои гарантии, чтобы минимизировать материальные потери , — рассуждает Алексей Вилков.

Бумажная свадьба2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Сексолог уверен: если обговорить юридические нюансы постепенно и не спеша, то у партнера будет достаточно времени, чтобы проанализировать информацию, взвесить плюсы и минусы и принять верное решение без шоковых реакций, конфликтов и эмоциональных срывов, не ухудшая качество отношений .

Практикующий психолог Ольга Елисеева считает, что обсудить вопрос о необходимости брачного договора стоит до заключения брака, что называется, «на берегу».

— Инициатором такого разговора обычно становится тот, кому это важнее. Если это необходимо только одному партнеру, то он должен разъяснить другому важность решения, пользуясь простыми, ясными аргументами. Фразы должны быть бережными. Говорить следует с позиции «Я-сообщение» . То есть употреблять слова «я», «мне», «потому и потому». В разговоре необходимо разделить лирические моменты и договоренности. Это тот момент, когда чувства отдельно, а брачный контракт отдельно. В любом случае важно именно договориться, а не найти компромисс, — подчеркивает психолог.

Ольга Елисеева разъясняет: компромисс — это когда один человек в итоге отказывается частично от того, что ему самому важно в пользу партнера. Договор же отличается тем, что удовлетворены оба участника беседы. Вот к такому взаимовыгодному варианту и следует приходить, раз уж ситуация подвела влюбленных к обсуждению деловых вопросов.