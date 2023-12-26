Мишустин поручил создать оргкомитет по проведению Года семьи

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил создать организационный комитет по проведению в стране Года семьи, а также утвердил его состав. Соответствующее распоряжение 25 декабря было опубликовано в Telegram-канале правительства РФ.

«Во исполнение подпункта «а» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 22 ноября 2023 года № 875 «О проведении в РФ Года семьи»: образовать организационный комитет по проведению в РФ Года семьи и утвердить его состав», — говорится в сообщении.

Оргкомитет возглавит заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова. В него также вошли глава Минкульта Ольга Любимова, министр просвещения Сергей Кравцов, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, министр здравоохранения Михаил Мурашко, журналистка и глава RT Маргарита Симоньян, глава Минюста Константин Чуйченко и другие.

В ноябре президент России Владимир Путин объявил 2024 год Годом семьи. Целями решения обозначены популяризация государственной политики в сфере защиты семьи и сохранение традиционных семейных ценностей. Тогда же правительству было поручено до 27 декабря образовать оргкомитет по проведению Года семьи, утвердить его состав и разработать план основных мероприятий.

В преддверии Года семьи в России проходит конкурс «Это у нас семейное», о запуске которого Путин объявил 1 сентября. Регистрация на участие в проекте завершилась 21 декабря, его участниками стали более 585 тыс. человек.