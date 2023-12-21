Более 100 тыс. семейных команд стали участниками конкурса «Это у нас семейное»

Участниками конкурса «Это у нас семейное» стали более 585 тыс. человек, а это свыше 100 тыс. семейных команд. Регистрация на участие в народном проекте президентской платформы «Россия – страна возможностей» завершилась 21 декабря.

«Завершился прием заявок на самый народный конкурс платформы «Россия — страна возможностей», который называется «Это у нас семейное». Этот конкурс объявил президент России Владимир Владимирович Путин еще 1 сентября. Ну и, собственно, с тех пор больше чем 585 тыс. человек зарегистрировались в этом конкурсе, а это больше 100 тыс. семейных команд », — отметила заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Оксана Ачкасова.

В топ регионов по числу участников вошли Москва (8,6%), Московская область (5,6%), Краснодарский край (4,2%), Санкт-Петербург (3,7%), Свердловская область (3,3%), Республика Башкортостан (2,9%), Самарская область (2,6%), Нижегородская область (2,3%), Челябинская и Иркутская области (по 2,2%).

Одна из самых многочисленных семей, участвующих в конкурсе, — команда Сунцовых из села Дебесы Удмуртской Республики, она насчитывает 25 участников. Самая многочисленная команда по количеству детей, — семья Ольховских из поселка Целинный Забайкальского края. Всего в семье 26 детей, 23 из которых — приемные, а в конкурсе участвует 21 ребенок.

Свои призы для участников подготовили партнеры конкурса. Те семейные команды, которые успешно справятся с выполнением задания «Мультсемья», разработанным киностудией «Союзмультфильм», получат возможность посетить развлекательно-развивающий центр «Союзмультпарк» в Москве и Казани. А участники, которые покажут лучшие результаты при выполнении задания «Изобретатели», получат специальные призы от Госкорпорации «Росатом» — запоминающиеся экскурсии на Ленинградскую атомную станцию или посещение атомного ледокола в городе Мурманске.

Семейный проект, объединяющий поколения, стартовал в преддверии Года семьи. О его запуске 1 сентября объявил президент России и председатель Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» Владимир Путин. Соорганизаторами конкурса выступают Росмолодежь и Движение Первых. Конкурс проводится при участии Министерства просвещения РФ, Министерства труда и социальной защиты РФ, Российского общества «Знание», АНО «Больше, чем путешествие», социологического агентства «Вебер» (проект АНО «Диалог и АНО «Диалог Регионы»).

В июле Путин выступил на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». В заседании приняли участие вице-премьер Татьяна Голикова, заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, министр просвещения Сергей Кравцов, помощник президента РФ Максим Орешкин, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и другие.