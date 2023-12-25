Папа сможет: при каких условиях нужно выплачивать отцовский капитал

Наступающий 2024 год объявлен в стране Годом семьи. В упреждение календарного события Владимир Путин на прошедшем Совете по стратегическому развитию и нацпроектам поручил оперативно узаконить единый статус многодетной семьи. Причем, с соответствующими льготами и механизмами поддержки. По мнению законодателей и ряда экспертов, данное новшество открывает ряд возможностей. Например, многодетным отцам можно снизить пенсионный возраст на один год за каждого ребенка или выплачивать наряду с материнским отцовский капитал, который может составить до миллиона рублей. Наконец, отцы, у которых трое и более детей возрастом до 16 лет, должны быть освобождены от призыва и мобилизации. Все эти инициативы заявлены в докладе Общественной палаты России (ОП РФ) «Демография 2030», который есть в распоряжении «Известий». По мнению экспертов, предполагаемые изменения могут дать демографический эффект, но не сразу, а в течение 10 и более лет.

Какие льготы есть для многодетных отцов

Авторы специального доклада «Демография – 2030. Как обеспечить устойчивый рост населения РФ» выражают беспокойство из-за роста естественной убыли населения, которую вызвала совокупность негативных тенденций в показателях рождаемости и смертности в последние годы. Если тенденция сохранится, то к 2030 году страна рискует потерять до 6 млн человек, беспокоятся эксперты. При этом приток мигрантов не сможет заместить коренных россиян.

Единственный выход — укрепление и поддержка семей, в том числе многодетных. И если для матерей существует много программ господдержки, то отцы в различных статусах сегодня, по сути, «не защищены» и социально плохо мотивированы, считают специалисты и законодатели.

Директор Института изучения детства, семьи и воспитания, зампредседателя комиссии ОП РФ по просвещению и воспитанию Наталья Агре помимо предложений, которые заявлены в докладе, хотела бы обратить внимание на поддержку мужчин на этапе создания семьи и перехода в статус молодого папы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— За последние годы нормы воспитания значительно изменились. Молодое поколение отцов хочет играть равные роли в воспитании детей. Отцовство больше не сводится только к материальному обеспечению семьи, — говорит Наталья Агре. По мнению эксперта, если с самых юных лет обсуждать с мальчишками важность полной семьи и роль отца в ней, это уже в скором будущем уменьшит количество разводов и повысит рождаемость.

Член Общественного совета при Министерстве труда и социальной защиты России, председатель комиссии по демографии ОП РФ Сергей Рыбальченко верит, что снижение пенсионного возраста, отцовский капитал и освобождение многодетных отцов от призыва и мобилизации могут принести серьезный национальный эффект.

— Эти меры должны быть универсальными, то есть полагаться всем, не только малоимущим. Меры поддержки многодетных семей положительно сказываются на появлении не только третьих и последующих, но и вторых детей , — подчеркивает он.

По словам эксперта, многодетный капитал — самая сильная мера. Поэтому предлагается ввести такой капитал на федеральном уровне, чтобы поддержать рождаемость прежде всего в регионах с неблагоприятной демографической ситуацией.

К месту напомнить, что в настоящее время в Приморском крае уже реализуется пилотный федеральный проект — «миллион за третьего».

Представитель Общественного совета при Минтруде РФ отмечает, что отсрочка от мобилизации по факту есть уже сейчас, но важно закрепить ее законодательно. Есть предложения и по льготам.

— Увы, но сейчас в законе только льготы для отцов четырех и более детей. Снижение пенсионного возраста предусмотрено для мам, и это справедливо, но отцам тоже нужны льготы, ведь многодетные отцы — основные кормильцы большой семьи. Дело в том, что 40% многодетных мам не работают, — замечает специалист.

Кроме того, авторы доклада призывают увеличить стандартный налоговый вычет при исчислении НДФЛ до двух прожиточных минимумов или вовсе освободить от подоходного налога зарплату многодетных родителей. К слову, ранее с таким предложением выступала и Валентина Матвиенко. По задумке, такое решение станет стимулом для пап, как основных кормильцев.

— И обязательно нужен непередаваемый отцовский отпуск, который папа может взять вместе с мамой, чтобы помочь ей. Нужно увеличить отпуск отцов при рождении ребенка и оплачивать его из средств СФР , — убежден Рыбальченко.

Нелишним будет и многодетный капитал на федеральном уровне на третьего ребенка. А на четверых и последующих детей выплаты могут быть на уровне регионов, полагает эксперт.

«Известия» направили запрос в Минтруд РФ с просьбой обозначить позицию по отношению к вышеуказанным инициативам.

Что может быть важнее отцовского капитала

Член Совета Федерации, председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова полностью поддерживает освобождение от мобилизации многодетных пап при условии, что отец состоит в браке с матерью детей и проживает в семье. Кроме того, один из родителей обязательно должен работать, ни у кого не должно быть алкогольной зависимости .

О снижении пенсионного возраста говорить возможно при соблюдении нескольких условий: в семье более пяти детей, отец участвует в воспитании, один из родителей работает, а дети не стоят на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Вместе с тем сенатор считает неправильным делить семейные возможности на материнский и отцовский капиталы.

— Гораздо важнее не отцовский капитал, а доступность жилья (в том числе земельных участков с инфраструктурой и реальная поддержанная возможность построить дом , — акцентирует Ольга Епифанова.

По ее мнению, сейчас не хватает не материальных стимулов, а уважения к отцам и популяризации роли отца в семье. Поэтому необходимо учредить медаль и орден «Отцовская слава», создать региональные и муниципальные конкурсы, поощряющие отцов. Наконец, поддержать создание общественных объединений отцов на базе школ и спортивных учреждений.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая рассказала, что в недавнем разговоре с вице-премьером Татьяной Голиковой был поднят вопрос о работающих отцах, уходящих в декрет по уходу за ребенком.

— Таких отцов сегодня в России не так много. Тем не менее у этих пап всё еще нет прав на получение допобразования, пока они находятся дома с ребенком (это профориентация, получение нового образования, повышение квалификации). Для мам такая программа есть, и она бесплатна, пока ребенку не исполнится три года или даже семь лет. Для пап такой возможности нет, поэтому мы совместно с депутатом Светланой Бессараб написали дополнительное обращение к вице-премьеру, — говорит Татьяна Буцкая.

Обычно отцы сидят с ребенком, если их доход существенно ниже, чем у матери, замечает депутат.

Когда говорят о демографии, в первую очередь ставят вопрос о поддержке женщин, указывает эксперт проекта «Народный фронт. Аналитика», член президиума Всероссийской общественной организации «Союз отцов» Павел Склянчук.

— Однако социология показывает, что решение о рождении нового ребенка во многом зависит от отцов, от уверенности в том, что мужчина сможет поставить на ноги детей. В этой связи в государственной политике необходимы адресные меры, ориентированные на отцов, убежден собеседник.

— Отцам важны конкретные меры поддержки. Допустим, для перевозки пятерых детей нужен вместительный автомобиль и АвтоВАЗ сейчас обсуждает производство семейного семиместного автомобиля. Большое значение имеют и гарантии трудовых прав отцов, — говорит Павел Склянчук. Среди таких гарантий — отпуск при рождении ребенка и защита от ненормированных переработок, из-за которых дети не видят своих пап.

Когда многодетные отцы смогут выходить на пенсию

Основатель благотворительной организации «Ассоциация одиноких отцов» Николай Белоусов находит разумным снизить пенсионный возраст для многодетных отцов на один год за каждого ребенка. Но с оговоркой, что такой отец является одиноким и воспитывает своих детей без помощи.

— Дело в том, что наша ассоциация после тщательной проверки выяснила, что некоторым, так сказать, «одиноким отцам» помогают их мамы или сестры, живущие вместе, а также подруги. В таком случае отцу почти нечего делать дома: еда наготовлена, дети накормлены, всё постирано и поглажено, детей из школы встретили и привели, уроки сделаны. В этом случае отец знает только одно — зарабатывать деньги, — рассказывает Николай Белоусов.

В реальности же нуждающимся в господдержке одиноким отцом, по его мысли, следует считать того, кто совершенно один воспитывает своих детей и крутится как белка в колесе, но справляется со всем этим.

— Отцовский капитал — хорошее подспорье, но только именно одиноким отцам. Мне как одинокому отцу двоих малолетних детей, чтобы заработать денег на еду, приходилось на свой страх и риск подрабатывать ночами, уложив детей спать. Когда я остался один с детьми, мне пришлось бросить свою профессию, так как она была связана с постоянными гастролями. И именно такие отцы однозначно обязательно должны быть освобождены от призыва и мобилизации, — добавляет Николай Белоусов.

Фото: Getty Images/Liubov Kaplitskaya

Как пояснил основатель всероссийской общественной организации «Союз отцов» Юрий Солёнов, снижение пенсионного возраста многодетным отцам — своевременная мера, ведь решение о рождении третьего и последующих детей принимается совместно.

— На сегодняшний день сложилась парадоксальная ситуация, когда многодетные мамы имеют право на ранний выход на пенсию, а отцы продолжают работать, и этот разрыв составляет 10 лет . Но мы с вами отлично понимаем, что оба родителя стараются создать благоприятные условия для своих детей, в связи с чем мужчины чаще всего работают на двух–трех работах, — отмечает Юрий Солёнов

Член общественной палаты РФ, член президиума ВОО «Союз отцов» Сергей Шувалов полагает, что введение отцовского капитала многодетным семьям позволит использовать средства на повышение благосостояния, и важно, чтобы семья сама решала, куда пойдут средства, без регламентирования.

— Одной из перспективных мер поддержки многодетных семей, которая может дать демографический эффект, считаем начисление пенсионных баллов многодетным мамам, не ограничивающее их нахождение в декретном отпуске , — говорят в «Союзе отцов».

Экспертами Союза матерей России на сегодняшний день разработан ряд предложений в части стимулирования и повышения статуса отца в обществе. Большинство мер связано с подрастающим поколением, с привитием мальчикам уважения к женщине-матери и привычке брать на себя ответственность, стремиться к саморазвитию.

Вместе с тем председатель Союза матерей России Ольга Панина считает идею снижения пенсионного возраста для многодетных отцов правильной, а введение отцовского капитала — абсурдом с юридической точки зрения и со стороны общественного восприятия.

— Предложения эти пока не проработаны убедительно. Уравнять в правах на социальную поддержку и защиту матерей и отцов просто необходимо, но делать это нужно, четко понимая сам институт семьи, который де-юре до сих пор не имеет определенного статуса, — говорит глава Союза матерей России.

Она замечает, что на сегодняшний день многодетные матери, родившие троих и более детей и воспитывавшие их до восьми лет, могут рассчитывать на досрочную пенсию. Страховой стаж женщины при этом должен быть 15 лет, а пенсионный коэффициент — от 30 баллов. А многодетные отцы не имеют такого права.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Хотя есть много примеров, когда отцы самостоятельно растят своих детей без участия матери по разным причинам. Не всегда это связано с гибелью женщины. Союз матерей России не раз предлагал внести изменения в действующий ФЗ о страховых пенсиях, приводя в пример нормы для родителей и опекунов детей-инвалидов.

По правилам, родители детей-инвалидов могут получить досрочную пенсию, если страховой стаж отца составляет не менее 20 лет, а матери — 15 лет. Пенсию может оформить либо отец в 55 лет, либо мать — в 50. Инвалиды и их опекуны также могут выйти на пенсию досрочно.

Однако предложение о введении отцовского капитала Ольга Панина называет абсурдным, так как, по ее мнению, это создает дополнительное негативное восприятие многодетности в целом.

— Многодетные отцы сами по себе не существуют: есть многодетная семья. И рассматривать подобный вопрос можно только в контексте семьи в целом — настаивает глава Союза матерей.

Эксперт отмечает, что доля многодетных семей в России не превышает 7%, и говорить о введении какого-то капитала для вновь образующихся семей, при этом забывая тех, кто уже есть и как-то выживает, неприемлемо.

Вот почему здесь нужен комплексный подход к всесторонней проработке вопроса и полноценному изменению уже существующего законодательства в сфере поддержки многодетных семей, заключает Панина.