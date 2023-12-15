Правительство ведет постоянный мониторинг реализации всех ипотечных программ, рассматриваются их различные варианты. Все поручения, которые президент дал на «Итогах года», будут проработаны. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе кабмина. 14 декабря Владимир Путин во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что обязательно поручит правительству подготовить и внести предложения относительно возможности продления «Семейной ипотеки». В Минфине «Известиям» также пообещали, что этот вопрос будет оперативно проработан с коллегами из других министерств. Но условия должны привести к более адресной выдаче льготной ипотеки для тех, кому она действительно необходима.

В новый год?

Во время «Итогов года», которые в этом году состоялись в совмещенном формате прямой линии и пресс-конференции, президент сделал важное заявление по поводу «Семейной ипотеки», срок действия которой заканчивается 1 июля 2014 года. Правительство сейчас думает, чтобы ее продлить, сообщил Владимир Путин.

— Оно должно исходить из реальных возможностей федерального бюджета, но лучше думать в направлении продления этой семейной ипотеки, — отметил он и добавил, что обязательно поручит правительству подготовить и внести предложения по этому вопросу.

«Правительством Российской Федерации ведется постоянный мониторинг реализации всех ипотечных программ. Рассматриваются их различные варианты. Все поручения, которые были озвучены на прямой линии, будут проработаны», — сообщила «Известиям» пресс-служба правительства в ответ на запрос.

Конкретные условия дальнейшего продления будут обсуждаться, этот вопрос Минфин оперативно проработает с коллегами из других министерств и ведомств, прокомментировала пресс-служба министерства.

— Но эти условия, несомненно, должны привести к более адресной выдаче льготной ипотеки и направлены на тех, кому действительно такая поддержка необходима, — уточнили там.

В пресс-службе Минфина подчеркнули, что ведомство последовательно придерживаются позиции о необходимости адресной и социальной направленности льготных ипотечных программ:

— А «Семейная ипотека» направлена на поддержу семей с детьми, что является главным социальным фактором.

Также в Минфине сообщили, что на состояние рынка ипотеки оказывают влияние не только льготные программы, но и его регулирование Банком России. Поэтому минимизация рисков перегрева рынка ипотеки и жилья будет обеспечиваться комплексными решениями как правительства, так и Центробанка.

Напомним, что ЦБ отмечал признаки перегрева рынка жилищного кредитования из-за льготных программ и также неоднократно выступал за большую адресность.

В четверг пресс-служба регулятора не ответила на запрос «Известий», сославшись на «неделю тишины» перед решением о ключевой ставке. Не ответили на оперативный запрос и в Минстрое.

Что касается бюджета, то в нем на реализацию всех льготных программ в 2024–2026 годах предусмотрено 1,034 трлн рублей, напомнили в Минфине. Необходимость дополнительных расходов будет зависеть в том числе от уровня ключевой ставки и выдачи льготных кредитов, уточнили там.

Лидер по выдачам

«Семейная ипотека» действует в стране с начала 2018 года, ставка по ней составляет 6%, первоначальный взнос — 20% (с сентября 2023 года, до этого — 15%. — «Известия»). Изначально воспользоваться ею могли семьи с одним ребенком, который родился с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года. После расширения программы с 1 января 2023 года — с двумя несовершеннолетними детьми. На заемные средства можно приобрести жилье в новостройке, использовать их на индивидуальное строительство и т. п. Максимальный размер кредита составляет 12 млн рублей. «Семейную ипотеку» можно совмещать с другими мерами господдержки: материнским капиталом, налоговыми вычетами, выплатой многодетным семьям 450 тыс. рублей на погашение ипотеки и т. д.

Как отмечалось в совместном обзоре аналитиков «Сбера» и «ДОМ.РФ» за первое полугодие 2023-го, за всё время реализации «Семейной ипотекой» воспользовались около 624 тыс. семей с детьми, общая сумма кредитов превысила 2,4 трлн рублей. При этом значимость этого вида программы для рынка непрерывно росла: если в 2019 году ее доля в общей выдаче составляла 4%, то в первом полугодии 2023-го достигла порядка 20%. Всего же на льготные программы приходится 37–38% выдач.

Социальный аспект

Опрошенные «Известиями» эксперты в целом поддержали продление «Семейной ипотеки». Так, как говорил ранее глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков, нужно оставить льготные программы для некоторых категорий, в том числе для многодетных семей для улучшения демографической ситуации.

Поддержали продление «Семейной ипотеки» с учетом важной составляющей программы и в ВТБ.

— Она действует уже более пяти лет и зарекомендовала себя как эффективный инструмент улучшения жилищных условий российских семей. В совокупности с выплатой материнского капитала и дополнительной финансовой поддержкой многодетных заемщиков госпрограмма позволяет им быстрее и качественнее решить долгожданный квартирный вопрос, — сообщили в банке.

Как напомнил президент инвестиционной платформы «ИнвойсКафе» Геннадий Фофанов, 2024-й в стране объявлен Годом семьи, поэтому продление программы приобретения жилья для этой категории — это еще и важный фактор поддержки института семьи с детьми.

Также, считает эксперт, сохранение этого вида жилищного кредитования имеет потенциал для дальнейшего развития рынка недвижимости, в том числе в тех регионах, где пока люди не воспользовались программой. При этом субсидирование процентной ставки для государства в нынешних рыночных условиях не выглядят критичным, добавил он.

И старший директор Группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова полагает, что «Семейная ипотека» нужна гражданам. Но, по ее мнению, необходимо ввести ограничения по максимально допустимому в рамках этой программы уровню дохода заемщиков.

— Таким образом можно сократить риск ипотечных выдач по льготной ставке тем, кто имеет достаточно средств для обслуживания кредита по рыночным условиям. Это позволит не допустить дальнейшего разгона цен на жилье, — уверена она.

Льготные программы должны быть доступны не для инвесторов или финансово обеспеченных граждан, а для россиян, финансово нуждающихся в ипотеке по льготной ставке, подчеркнула эксперт.