Черный ящик: пенсионные накопления могут перевести в долгосрочные сбережения

Комитет Госдумы по финансовому рынку рассмотрел инициативу о долгосрочных сбережениях россиян за счет пенсионных накоплений и рекомендовал принять законопроект в первом чтении 30 ноября 2023 года. Инициатором законопроекта стала группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Если закон будет принят, изменится порядок перевода пенсионных накоплений в пенсионные резервы. Эта сумма станет единовременным взносом по договору долгосрочных сбережений. Подробности — в материале «Известий».

Согласно законопроекту, уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг получит возможность рассматривать обращения по договорам долгосрочных сбережений, чтобы урегулировать возникающие споры в досудебном порядке. Также появится новая функция — администратор софинансирования. Он займется расчетом размера дополнительных стимулирующих взносов по договору в соответствии с федеральным законом. Предполагается, что администратор включится в процесс господдержки формирования долгосрочных вложений населения.

Своими силами

Новая норма — одна из первых, которые будут приняты, чтобы реализовать главную новацию. Это закон о программе долгосрочных сбережений граждан (от 10 июля 2023 № 299-ФЗ), который вступит в силу 1 января 2024 года.

Принятый Госдумой нормативный акт запускает механизм программы долгосрочных сбережений. Теперь по заявлению в негосударственный пенсионный фонд можно будет перевести средства по договору долгосрочных сбережений. Перевод денег за календарный год совершится до 31 марта следующего. Механизма обратного возврата нет.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

По сути, это означает, что государство стимулирует граждан к самостоятельному формированию своей пенсии, причем заранее, утверждает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

— Для этого предлагается ряд стимулов. Первый — государство будет софинансировать до 36 тыс. рублей в год в течение трех лет после вступления в программу. На господдержку смогут рассчитывать те, кто будет делать ежегодные взносы по договору долгосрочных сбережений в сумме не менее 2 тыс. рублей. Второй — возможен налоговый вычет на сумму до 400 тыс. рублей в год, а средства граждан будут застрахованы на 2,8 млн рублей. И третий — доступно досрочное снятие пенсионных накоплений в случае сложной жизненной ситуации , — перечисляет он.

Согласно новым правилам, участвовать в программе могут граждане с 18 лет, средства пенсионных накоплений будут размещаться в НПФ в инструментах с низкими рисками (контролировать этот процесс будет ЦБ). Таким образом, с января 2024 года россияне, участвующие в программе, смогут получить сумму пенсии больше за счет многолетних вложений своих средств в НПФ.

Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

Кроме того, государство гарантирует частичное софинансирование, то есть будет добавлять таким участникам средства из бюджета, причем ежегодно — добавляет Артем Деев.

— Пенсия становится не столько функцией государства, сколько самих граждан. Если накопления в течение трудовой деятельности отдаются в НПФ под процент, к окончанию трудовой деятельности сумма может значительно вырасти по сравнению с обычной пенсией, — говорит эксперт.

Фактически государство толкает граждан делать сбережения на старость собственными силами — но тема эта крайне неоднозначная, оценивает законопроект руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

— Текущий уровень финансовой грамотности населения, особенно старшего возраста, вызывает опасения. Насколько адекватно среднестатистический россиянин в состоянии распорядиться своими накоплениями так, чтобы на выходе получить безбедную старость, — большой вопрос, — говорит он.

Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

Сопутствующие условия

Для успеха предлагаемого инвестиционного продукта нужна реализация политики сильного рубля, на фоне которой инфляция и падение стоимости российской валюты к мировым будут давать заметный и эффективный результат от инвестиций в консервативные государственные финансовые инструменты, полагает экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

По его словам, пенсионеры, как правило, не так продвинуты в области финансовой грамотности. «Но то, что инвестирование в российские активы будет идти под тщательным присмотром Банка России, обнулит все риски. Средства будут вкладываться только в ОФЗ, корпоративные облигации российских компаний, первоклассные ценные бумаги» , — говорит он.

Эксперты отметили позитивный международный опыт использования средств неработающих пожилых людей в инвестиционных программах, которые курируют крупнейшие государственные и негосударственные фонды в таких странах, как Германия, Норвегия, и ряде других высокоразвитых экономик мира.

По мнению Андрея Лободы, средний размер пенсий в России сегодня едва превышает 20 тыс. рублей, между тем как справедливый минимальный размер — 50 тыс. рублей. «Если хотя бы 2–3% пенсионеров откликнется на программу долгосрочных сбережений в ближайший год — это будет уже успех», — подчеркнул эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Вопрос национальной безопасности

Пенсионеры и предпенсионеры — одни из наименее защищенных групп населения с точки зрения кибербезопасности и информационной гигиены. Они крайне подвержены стороннему влиянию, несмотря на постоянное информирование о новых способах обмана, связанных со «звонками из Центробанка, Следственного комитета и полиции» и ущербе на миллионы рублей, говорит о дополнительных рисках управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева. «Отдельные опасения вызывает возможность единовременного снятия денег в форс-мажорной ситуации», — отмечает эксперт.