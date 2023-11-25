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Возрасту подлежат: людей старше 55 лет стали чаще приглашать на работу

Почему предпенсионеров охотнее трудоустраивают и какие проблемы с наймом у них остались
Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
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Предпенсионеров стали чаще звать на работу, сообщили «Известиям» в рекрутинговых компаниях. С января по сентябрь им направили в полтора раза больше приглашений на вакансии — 3,5 млн, уточнили в hh.ru. Обычно компании не любят нанимать эту категорию работников, хотя официально возрастная дискриминация незаконна. Ситуация изменилась из-за дефицита кадров на фоне демографической ямы и рекордно низкой безработицы, пояснили эксперты. Впрочем, по сравнению с другими возрастными группами россиянам в 55+ лет по-прежнему труднее всего пройти отбор, а предлагают им в основном вакансии с непростыми условиями.

Как вырос спрос на возрастные кадры

Компании стали привлекать на работу сотрудников, которые раньше оказались бы вне фокуса их внимания. Это граждане предпенсионного возраста, несовершеннолетние и люди с ограниченными возможностями, заявила «Известиям» главный эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина. В частности, за восемь месяцев 2023 года соискатели в возрасте от 55 лет получили порядка 3,5 млн приглашений, что на 53% превышает показатель за аналогичный период 2022-го, уточнила она.

Предпенсионеры и сами стали проявлять большую деловитость. По словам Натальи Даниной, среднее число активных резюме россиян в возрасте 55+ составляет в среднем 225 тыс. в месяц, что на 6% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

«Старение» рабочих кадров из-за демографической ямы фиксируют и в SuperJob. В исследовательском центре компании оценили, как изменился средний возраст соискателя за год. Например, у инженеров-технологов — с 37 до 40, у инженеров-электриков — с 46 до 49, у фасовщиков-укладчиков — с 35 до 39 лет.

работа
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

В частности, после начала СВО в традиционно «мужских» сферах деятельности средний возраст кандидатов вырос за счет уменьшения числа соискателей моложе 45 лет, сказали в SuperJob. В сложившихся условиях четыре из 10 компаний принимают на работу пенсионеров на общих основаниях (наравне с более молодыми кандидатами). В каждой третьей фирме таких соискателей берут время от времени либо на некоторые должности, поделились статистикой там.

Преимущество на рынке труда — у работодателей, отказавшихся от лишних барьеров в найме, в частности негласных пожеланий к возрасту (официально возрастная дискриминация незаконна), — считают в SuperJob.

Кем зовут работать предпенсионеров

Хотя людей старше 55 стали чаще звать на работу, предлагают им в основном непростые условия труда.

— Охотнее всего соискателей в пред- и пенсионном возрасте приглашают на вакансии для рабочего, домашнего, обслуживающего персонала, в сферы транспорта и логистики, продаж и обслуживания клиентов, на производство и сервисное обслуживание. А также на должности в сфере финансов и бухгалтерии, — отметила Наталья Данина.

Чаще всего кандидатам в возрасте 55+ открыты вакансии сотрудников сферы сбыта. Впрочем, также их зовут и на должности для высококвалифицированных специалистов. У людей старшей возрастной категории есть огромный опыт, образование и навыки, поэтому их всё активнее привлекают компании, полагает заведующая кафедрой «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при правительстве РФ Ольга Панина. Она считает, что можно говорить о преломлении тренда, когда предпенсионерам было очень сложно найти работу.

центр занятости
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков

— Эта тенденция не имела оснований на долгую перспективу. Трудно себе представить ситуацию, когда потребности компаний будут длительное время закрываться только молодыми кадрами, — сказала эксперт.

Тем не менее, хотя ситуация улучшается, предпенсионерам всё равно приходится сложнее на рынке труда, чем более молодым соискателям. По данным опросов SuperJob, труднее всего людям в возрасте 57–59 лет (8,4 балла из 10 по сложности). Например, у людей в возрасте 51–53 лет показатель составляет 7,6 балла, а у молодежи (27–29 лет) — 5,1 балла.

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Почему нанимать людей в 55+ стали чаще

Повышение пенсионного возраста до 60 лет для женщин и 65 для мужчин вызвало дополнительный приток населения на рынок труда. Согласно оценкам, средний возраст прекращения рабочей деятельности увеличился на один-два года после реформы, отметил старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС Виктор Ляшок.

Интерес компаний к кадрам в возрасте 40–60 лет обусловлен демографической ситуацией, которая не позволяет привлекать, как прежде, исключительно «молодых, коммуникабельных, проактивных и стрессоустойчивых», пояснила Наталья Данина из hh.ru. С декабря 2021 по декабрь 2022 года число трудящихся россиян в молодом возрасте (до 35 лет) снизилось, по данным FinExpertiza, на 1,33 млн человек. Также упала в целом численность рабочей силы в РФ (с 74,1 млн человек в 2021 году до 73,6 млн в 2022-м), оценили в ВШЭ.

завод
Фото: РИА Новости/Александр Погожев

В занятости разбалансируется спрос и предложение. На этом фоне в стране «аномально» низкая безработица в 3%, отмечал министр экономического развития Максим Решетников. Соответственно, найти новое место для кандидатов всех возрастов сейчас проще, чем несколько лет назад, отметил Виктор Ляшок из РАНХиГС.

Рынок труда будет меняться в корреляции с демографической ситуацией. Минтруд в своем докладе (есть у «Известий») обращает внимание, что предложение рабочей силы в настоящее время не растет, а в среднесрочной перспективе демографические возможности будут оставаться ниже потребностей экономики. В ВШЭ спрогнозировали, что к 2035 году потери в занятости могут составить 3–5 млн человек.

«Известия» направили запрос в Минтруд.

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