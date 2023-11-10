Папку за детку: в России создадут черный список должников по алиментам

В России создадут черный список особо злостных неплательщиков алиментов. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении 9 ноября. О том, кто окажется в перечне и какова процедура выхода из него, — в материале «Известий».

Создание реестра должников по алиментам

Государственная дума в первом чтении приняла законопроект о создании реестра неплательщиков алиментов. В перечень внесут сведения о тех должниках, кто уже был привлечен к административной и уголовной ответственности из-за неуплаты алиментов, а также тех, кто находится в розыске.

Ежегодно более 140 тыс. должников не выполняют обязательства по выплате средств на ребенка или престарелого родителя. Большинство неплательщиков — мужчины, но встречаются в списке и женщины, сообщил «Известиям» депутат ГД Алексей Говырин.

Парламентарий сравнил реестр неплательщиков алиментов с «доской позора», покинуть которую можно будет только за счет уплаты всех долгов.

При этом на случай ошибок в реестре и быстрого их исправления депутат предложил разработать удобный механизм обращения добропорядочных граждан в службу судебных приставов (ФССП).

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

По данным Минюста на 2022 год, сумма всей неуплаченной задолженности по алиментам в России превысила 156 млрд рублей.

При этом за три квартала 2023 года приставы взыскали алиментов на 44,4 млрд рублей, что на 11 млрд рублей больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, с января по октябрь 2023 года более 1,2 млн россиян запретили выезд за границу из-за долгов по алиментам.

Алименты в 2023 году: изменения, сколько от зарплаты

Право на алименты оговаривается в ст. 89 и ст. 90 Семейного кодекса РФ. Вопрос об алиментах можно решить по договоренности сторон (когда судье подается задокументированное у нотариуса соглашение с суммой выплат) или напрямую через суд.

Во втором случае инстанция вправе назначить выплаты в фиксированной сумме, но чаще речь идет о проценте от заработной платы, который определяется индивидуально в зависимости от финансовых обстоятельств и обязательств ответчика.

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Обычно выплаты на одного ребенка составляют до 25% от зарплаты, а на двух детей — около 30%. Если детей четверо или более, с родителя могут взыскать до 50% заработка. При этом алименты считаются от суммы, из которой уже вычтен НДФЛ в размере 13%.

На размер выплат могут повлиять следующие факторы:

— наличие у родителя на иждивении других членов семьи — других несовершеннолетних детей, недееспособных родственников;

— маленькая заработная плата плательщика;

— состояние здоровья или нетрудоспособность родителя;

— состояние здоровья ребенка.

Если зарплата родителя непостоянная или официальной работы нет, суд назначит выплату в размере 50% от прожиточного минимума, установленного на ребенка в регионе. В 2023 году прожиточный минимум составляет в 14 375 рублей, но может отличаться в регионах.

С августа 2023 года на получение алиментов наряду с матерями могут претендовать и отцы, если они фактически воспитывают общего ребенка. Соответствующие поправки в Семейный кодекс подписал президент РФ Владимир Путин.

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Реестр должников по алиментам Россия по фамилии

Согласно закону № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», среди общедоступных сведений, помимо прочего, будут:

— дата принятия судебного акта;

— вид и номер исполнительного документа;

— сведения о должнике: ФИО, дата и место рождения;

— сумма непогашенной задолженности;

— сведения об окончании исполнительного производства в оговоренных законом случаях.

Гражданин должен быть оповещен о попадании или удалении из реестра в течение суток.

«Скрыть факт ненадлежащего содержания детей станет сложнее», — сообщил на слушаниях в Госдуме замглавы Минюста РФ Андрей Логинов, дав понять, что в реестр могут попасть около 142 тыс. имен.

В мае 2023 года УФССП по Мурманской области составила портрет типичного алиментщика-должника. Им оказался неработающий мужчина 30–40 лет с задолженностью по выплатам более 500 тыс. рублей и не имеющий имущества, на которое возможно обратить взыскание.

Фото: РИА Новости/Михаил Мордасов

Если не платит алименты, куда обращаться и какие последствия в 2023 году

Родителю, который отказывается выполнять обязательства по выплате алиментов, грозит административная и даже уголовная ответственность вплоть до лишения свободы. Кроме того, судебные приставы вправе ввести ограничительные меры — например, запретить должнику пользоваться автомобилем или покидать страну.

В случае если отец ребенка сменил место жительства, ответственность по выплате алиментов с него не снимается, но на деле взыскать положенные средства бывает сложно.

Прежде всего матери необходимо обратиться в суд с иском о неуплате алиментов, пояснила «Известиям» адвокат, управляющий партнер МКА «ЮрСити», заместитель председателя комиссии по социальным и экономическим вопросам Ассоциации юристов России Виктория Шакина. Лучше подавать обращение по адресу регистрации отца ребенка, но если из-за переезда это невозможно, то можно и по месту своей прописки, уточнила адвокат.

Пособие от государства, если не платит алименты

В случае если один из родителей уклоняется от уплаты алиментов, второй родитель может рассчитывать на помощь государства:

Фото: ТАСС/Егор Алеев

— выплату на детей до 16 лет на возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни. В 2023 году она составляет в Москве 759 рублей;

— выплату на детей до трех лет на возмещение роста стоимости продуктов питания. В 2023 году в Москве она составляет 854 рубля.

Если в семье несколько детей, выплата назначается на каждого из них.