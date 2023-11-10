 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
В ООН сообщили о гибели более 100 сотрудников агентства в Газе с 7 октября
Мир
В МИД РФ назвали ужасающей ситуацию с хранением ядерных отходов на Украине
Общество
Зафиксированные в Москве случаи коронавируса «Пирола» являются завозными
Мир
Орбан заявил об отказе Украины подписывать мирный договор с РФ из-за США
Мир
Решетников заявил о выполнении почти 90% союзных программ РФ и Белоруссии
Мир
ЕК объявит предложения по 12-му пакету санкций против РФ до конца ноября
Мир
Делегация МЧС России поделилась опытом со спасателями из Вьетнама
Мир
Россия впервые за 29 лет покажет тяжелый транспортник на зарубежной выставке
Мир
Экс-морпех США предрек Украине коллапс после окончания конфликта
Общество
Умерла дублер Терешковой космонавт Валентина Пономарева
Общество
Ушедший искать связь капитан аварийного Ан-2 найден живым
Общество
Поврежденный при обрушении моста в Подмосковье автомобиль эвакуирован
Происшествия
В Красноярске двухлетний ребенок госпитализирован с ножевым ранением
/

Папку за детку: в России создадут черный список должников по алиментам

Реестр будет находиться в открытом доступе c фамилиями и суммами задолженности
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России создадут черный список особо злостных неплательщиков алиментов. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении 9 ноября. О том, кто окажется в перечне и какова процедура выхода из него, — в материале «Известий».

Создание реестра должников по алиментам

Государственная дума в первом чтении приняла законопроект о создании реестра неплательщиков алиментов. В перечень внесут сведения о тех должниках, кто уже был привлечен к административной и уголовной ответственности из-за неуплаты алиментов, а также тех, кто находится в розыске.

Ежегодно более 140 тыс. должников не выполняют обязательства по выплате средств на ребенка или престарелого родителя. Большинство неплательщиков — мужчины, но встречаются в списке и женщины, сообщил «Известиям» депутат ГД Алексей Говырин.

Парламентарий сравнил реестр неплательщиков алиментов с «доской позора», покинуть которую можно будет только за счет уплаты всех долгов.

При этом на случай ошибок в реестре и быстрого их исправления депутат предложил разработать удобный механизм обращения добропорядочных граждан в службу судебных приставов (ФССП).

фссп
Фото: ТАСС/Станислав Красильников

По данным Минюста на 2022 год, сумма всей неуплаченной задолженности по алиментам в России превысила 156 млрд рублей.

При этом за три квартала 2023 года приставы взыскали алиментов на 44,4 млрд рублей, что на 11 млрд рублей больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, с января по октябрь 2023 года более 1,2 млн россиян запретили выезд за границу из-за долгов по алиментам.

Отцы и деньги: алименты в России предлагают платить обоим родителям
В каких случаях сейчас мужчины могут рассчитывать на поддержку и как часто детей воспитывают папы

Алименты в 2023 году: изменения, сколько от зарплаты

Право на алименты оговаривается в ст. 89 и ст. 90 Семейного кодекса РФ. Вопрос об алиментах можно решить по договоренности сторон (когда судье подается задокументированное у нотариуса соглашение с суммой выплат) или напрямую через суд.

Во втором случае инстанция вправе назначить выплаты в фиксированной сумме, но чаще речь идет о проценте от заработной платы, который определяется индивидуально в зависимости от финансовых обстоятельств и обязательств ответчика.

нотариус
Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Обычно выплаты на одного ребенка составляют до 25% от зарплаты, а на двух детей — около 30%. Если детей четверо или более, с родителя могут взыскать до 50% заработка. При этом алименты считаются от суммы, из которой уже вычтен НДФЛ в размере 13%.

На размер выплат могут повлиять следующие факторы:

— наличие у родителя на иждивении других членов семьи — других несовершеннолетних детей, недееспособных родственников;
— маленькая заработная плата плательщика;
— состояние здоровья или нетрудоспособность родителя;
— состояние здоровья ребенка.

Родительские долги: неплательщиков алиментов ограничат в сделках с имуществом
Данные злостных нарушителей внесут в специальный открытый реестр

Если зарплата родителя непостоянная или официальной работы нет, суд назначит выплату в размере 50% от прожиточного минимума, установленного на ребенка в регионе. В 2023 году прожиточный минимум составляет в 14 375 рублей, но может отличаться в регионах.

С августа 2023 года на получение алиментов наряду с матерями могут претендовать и отцы, если они фактически воспитывают общего ребенка. Соответствующие поправки в Семейный кодекс подписал президент РФ Владимир Путин.

ребенок
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Реестр должников по алиментам Россия по фамилии

Согласно закону № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», среди общедоступных сведений, помимо прочего, будут:

— дата принятия судебного акта;
— вид и номер исполнительного документа;
— сведения о должнике: ФИО, дата и место рождения;
— сумма непогашенной задолженности;
— сведения об окончании исполнительного производства в оговоренных законом случаях.

Гражданин должен быть оповещен о попадании или удалении из реестра в течение суток.

В РФ фиксируют «прорывной рост» взысканий по алиментам
Директор ФССП также описал Владимиру Путину портрет среднестатистического должника

«Скрыть факт ненадлежащего содержания детей станет сложнее», — сообщил на слушаниях в Госдуме замглавы Минюста РФ Андрей Логинов, дав понять, что в реестр могут попасть около 142 тыс. имен.

В мае 2023 года УФССП по Мурманской области составила портрет типичного алиментщика-должника. Им оказался неработающий мужчина 30–40 лет с задолженностью по выплатам более 500 тыс. рублей и не имеющий имущества, на которое возможно обратить взыскание.

фссп
Фото: РИА Новости/Михаил Мордасов

Если не платит алименты, куда обращаться и какие последствия в 2023 году

Родителю, который отказывается выполнять обязательства по выплате алиментов, грозит административная и даже уголовная ответственность вплоть до лишения свободы. Кроме того, судебные приставы вправе ввести ограничительные меры — например, запретить должнику пользоваться автомобилем или покидать страну.

В случае если отец ребенка сменил место жительства, ответственность по выплате алиментов с него не снимается, но на деле взыскать положенные средства бывает сложно.

В форме и содержание: в ГД предложили платить за мобилизованных алименты из бюджета
Какие еще меры поддержки детей участников СВО обсуждают депутаты

Прежде всего матери необходимо обратиться в суд с иском о неуплате алиментов, пояснила «Известиям» адвокат, управляющий партнер МКА «ЮрСити», заместитель председателя комиссии по социальным и экономическим вопросам Ассоциации юристов России Виктория Шакина. Лучше подавать обращение по адресу регистрации отца ребенка, но если из-за переезда это невозможно, то можно и по месту своей прописки, уточнила адвокат.

Пособие от государства, если не платит алименты

В случае если один из родителей уклоняется от уплаты алиментов, второй родитель может рассчитывать на помощь государства:

мать с ребенком
Фото: ТАСС/Егор Алеев

— выплату на детей до 16 лет на возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни. В 2023 году она составляет в Москве 759 рублей;
— выплату на детей до трех лет на возмещение роста стоимости продуктов питания. В 2023 году в Москве она составляет 854 рубля.

Если в семье несколько детей, выплата назначается на каждого из них.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Прямой эфир