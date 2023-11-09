Госдума в первом чтении одобрила создание реестра неплательщиков алиментов

Государственная дума в первом чтении приняла законопроект о создании реестра неплательщиков алиментов. Об этом 9 ноября сообщил «Известиям» депутат ГД Алексей Говырин.

«В России создадут отдельный реестр злостных неплательщиков алиментов. Сегодня такой закон мы приняли в первом чтении. В него будут включать тех, кто уже привлекался к административной и уголовной ответственности или находятся в розыске за неуплату алиментов детям или престарелым родителям», — рассказал он.

Говырин сообщил, что по состоянию на октябрь 2023 года в России было более 140 тыс. неплательщиков алиментов. Он отметил, что большинство из них являются мужчинами.

«Честно сказать, язык не поворачивается называть их мужчинами или тем более отцами. Общество должно быть к ним нетерпимым и использовать все инструменты, чтобы защитить детей», — подчеркнул депутат.

Парламентарий сравнил реестр неплательщиков алиментов с «доской позора», покинуть которую можно будет только за счет уплаты всех долгов.

«Чтобы исключить ошибки в системе и предусмотреть быстрое их исправление, предложил создать удобный механизм обращения добропорядочных граждан в Службу судебных приставов», — рассказал Говырин.

Ранее в этот день в Федеральной службе судебных приставов сообщили «Известиям», что более 1,2 млн россиян запретили выезд за границу из-за долгов по алиментам за девять месяцев 2023 года. Всего за три квартала приставы взыскали алиментов на 44,4 млрд рублей, что на 11 млрд рублей больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.