Адвокат назвала способы получения алиментов от находящегося за границей

Нередко женщины сталкиваются с ситуацией, когда отец ребенка поменял место жительства и решил, что таким образом может уклониться от уплаты алиментов. По закону ответственность с него не снимается, но на деле взыскать положенные средства бывает сложно. О том, как это сделать, «Известиям» 26 июня рассказала адвокат, управляющий партнер МКА «ЮрСити», заместитель председателя Комиссии по социальным и экономическим вопросам Ассоциации юристов России Виктория Шакина.

Так, по ее словам, первое, что необходимо сделать матери — обратиться в суд с иском о неуплате алиментов. Лучше сделать это по адресу регистрации отца ребенка. Но если из-за переезда это невозможно, то можно и по месту своей прописки.

При этом адвокат обратила внимание, что подать заявление на алименты можно как в процентном соотношении к официальному доходу бывшего супруга, так и в твердой сумме — в зависимости от установленного прожиточного минимума. Кроме того, сделать это можно одновременно. Оптимальный выбор схемы зависит от того, скрывает ли отец ребенка свой доход.

«Если большая часть зарплаты им получена неофициально, то лучше подавать на алименты в твердом размере. Также этот способ подходит для лиц с нерегулярным заработком, либо тех, кто получает зарплату в иностранной валюте. Алименты в твердом размере назначаются кратно уровню детского прожиточного минимума на территории конкретного региона, где зарегистрирован ребенок. Это может быть 1-2, а иногда половина от прожиточного минимума», — рассказала она.

Также есть правила о взыскании алиментов в процентах, при которых можно получить не более определенной части от официального дохода бывшего супруга в зависимости от того, на скольких детей платятся алименты. Если речь идет об одном ребенке, то это 1/4 дохода, о двух детях — 1/3 дохода, о трех и более – половина дохода родителя. Преимущество этого вида алиментов, по словам адвоката, в том, что их намного проще взыскать через суд.

«Когда речь идет о взыскании алиментов, существенным вопросом остается осуществление решения российского суда. Если должник находится за пределами России, но имеет постоянные активы в нашей стране, взыскать алименты будет проще. Чтобы процесс взыскания начался, матери ребенка необходимо обратиться в ФССП (Федеральную службу судебных приставов. — Ред.) и предоставить решение суда», — рассказала Шакина.

Адвокат отметила, что оценку задолженности в данном случае осуществляет судебный пристав, основываясь на наличии зарплаты и других источников дохода и их размера. Если отец ребенка не состоял в трудовых отношениях в определенный период или не смог предоставить необходимые документы, подтверждающие его доход, пристав исходит из средней зарплаты по РФ для расчета задолженности.

«Если же у должника есть доходы, судебный пристав взыскивает алименты и задолженность в зависимости от суммы его заработка. Также при отсутствии официальных доходов сотрудник ФССП вправе арестовать имущество должника и оформить запрет на выезд заграницу в качестве дополнительной меры контроля», — добавила она.

Если отец, отец продолжает избегать выплаты алиментов, даже если он платит неполную сумму, то, по словам адвоката, к нему могут быть приняты и другие меры. Для этого можно обратиться в суд с иском о лишении родительских прав, взыскать неустойку в размере 0,1% от невыплаченных алиментов за каждый день просрочки, а также привлечь к административной ответственности или к уголовной в соответствии со статьей 157 Уголовного кодекса РФ.

«В некоторых случаях отец ребенка может не иметь активов в РФ и не приезжать в страну. В такой ситуации судебный акт о взыскании алиментов в России может быть невыполнимым, поэтому необходимо искать возможность признания и исполнения решения российского суда в государстве, где проживает должник. Этот процесс требует помощи специалиста не только из России, но и из соответствующей иностранной страны», — подытожила адвокат.

В феврале председатель Московской коллегии адвокатов Виктория Данильченко рассказала, что алименты могут удерживаться в том числе с доходов самозанятых. Алименты могут устанавливаться в долевом отношении к доходу плательщика или в твердой денежной сумме.