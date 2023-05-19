Алименты 2023 — как рассчитать и взыскать, все что нужно знать о выплате

Когда семья распадается, перед парами встает вопрос об уплате алиментов на детей. Как правило, их выплачивает родитель, не проживающий с ребенком. Это может быть определенная сумма, которую родитель перечисляет на содержание наследника, или же оплата конкретных нужд. Что такое алименты, в каком размере их выплачивают и как правильно взыскать выплату на ребенка — читайте в материале «Известий».

Что такое алименты

Алиментами называют выплаты, которые перечисляет детям родитель, не проживающий вместе с ними. Этот аспект семейных взаимоотношений регламентируется статьями 80-85 Семейного кодекса РФ. Как правило, деньгами распоряжается родитель, который воспитывает ребенка, но средства должны пойти именно на содержание и нужды детей.

Родители могут заключить между собой соглашение о том, куда именно будут идти средства с выплаты алиментов. Например, родитель может перечислять деньги на оплату одежды ребенка, его обучение или отдых.

Размер алиментов в 2023 году, сколько процентов от зарплаты

Если вопрос об алиментах решается через суд, инстанция вправе назначить выплаты в фиксированной сумме, но чаще речь идет о проценте от заработной платы в индивидуальном порядке, учитывая другие финансовые обязательства ответчика.

Как правило, выплаты на одного ребенка составляют около четверти от зарплаты, если детей двое — около трети. На четырех и более детей родитель обычно отдает от 50% от зарплаты. При этом алименты считаются от суммы, из которой уже вычтен НДФЛ в размере 13%.

На уменьшение или увеличение размера выплаты могут повлиять следующие факторы:

наличие у родителя на иждивении других членов семьи — других несовершеннолетних детей, недееспособных родственников;

маленькая заработная плата плательщика;

состояние здоровья или нетрудоспособность родителя;

состояние здоровья ребенка.

Фиксированный размер выплат, как правило, назначается, если заработок родителя непостоянный или его часть остается в тени. Например, если речь идет о фрилансере, курьере, неофициальных подработках. В таком случае суд назначит выплату в размере 50% от прожиточного минимума, установленного на ребенка в регионе.

Взыскание алиментов в 2023 году

Стороны могут договориться о добровольном перечислении алиментов, заключить соглашение и заверить его у нотариуса. Как правило, для этого необходимы паспорта родителей, свидетельства о браке и рождении детей и банковские реквизиты для перечисления алиментов. Часто в нотариальный стол предоставляют и сведения о доходах родителя, который будет выплачивать алименты.

Если договориться между собой не получается, родитель, который содержит ребенка, подает на не проживающего с наследником в суд. Для этого понадобятся следующие документы:

заявление о взыскании алиментов;

почтовое уведомление или расписка о вручении ответчику копии искового заявления;

копии свидетельств о браке и его расторжении, свидетельства о рождении детей;

справки о доходах обоих родителей;

справки о месте жительства родителей и детей;

доверенность (если в суд от имени истца обращается юрист).

Заявление рассматривается судом в срок до пяти рабочих дней. При этом госпошлина за судебный процесс взимается с ответчика, а не с заявителя. Получив утвердительное заключение суда о взыскании алиментов, его нужно отправить в службу судебных приставов по месту жительства должника.

Если второй родитель отказывается выполнять эти обязательства, ему грозит административная или уголовная ответственность вплоть до лишения свободы. Штраф может составить до 20 тыс. рублей. Кроме того, судебные приставы вправе ввести ограничительные меры — например, запретить должнику пользоваться автомобилем или покидать страну.

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