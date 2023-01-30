Процедура оформления развода — пошаговая инструкция

Некоторые супружеские пары со временем приходят к решению о разводе. Иногда инициатива исходит от одного из членов семьи, в других случаях расторжение брака происходит по обоюдному согласию. Что нужно знать о процедуре развода и какие шаги необходимо предпринять, читайте в материале «Известий».

Кто может подать на развод в 2023 году

Подавать документы на развод может как один из супругов, так и оба по взаимному согласию. Обоснованной причиной для расторжения брака может являться:

желание одного или обоих супругов;

признание одного из супругов недееспособным или без вести пропавшим;

требование опекуна недееспособного супруга;

уголовная ответственность одного из супругов в виде лишения свободы на срок от трех лет;

смерть одного из супругов;

признание ранее заключенного договора недействительным по причине его фиктивности.

При этом суд вправе отклонить иск о разводе, если супруга беременна или семья воспитывает ребенка в возрасте до одного года. В таком случае заявление и вовсе не будет принято к рассмотрению за тем исключением, если инициатором расторжения брака является женщина.

Кроме того, затруднения могут возникнуть в тех ситуациях, когда один из супругов настаивает на разводе из-за разницы в характерах или несовпадении во мнениях. Судья может посчитать такие причины необоснованными и дать паре время на решение конфликтных ситуаций.

Какие документы нужно подавать на развод

Перечень документов, необходимых для начала процедуры расторжения брака:

копия свидетельства о заключении брака;

платежное поручение об уплате государственной пошлины;

доверенность на имя юриста, в случае если тот подает иск вместо одного из супругов;

копии свидетельств о рождении детей, если имеет место спор о родительских правах;

копии документов о праве собственности с приложением чеков и квитанций, если имеет место спор о совместно нажитом имуществе.

Куда подать заявление на развод в 2023 году

Через загс расторжение брака можно осуществить при отсутствии у пары несовершеннолетних детей и при взаимном согласии обоих супругов. Кроме того, заявление можно подать дистанционно, через портал госуслуг.

В случае если у супругов имеются несовершеннолетние дети или требуется раздел имущества, расторжение брака производят через суд. Аналогичным образом придется действовать, если один из супругов не дает согласия на развод. Также в суд обращаются, если одного из супругов объявили в розыск или его место пребывания неизвестно. В судебном порядке разводятся с человеком, признанным недееспособным, или же с тем, кто отбывает тюремный срок.

Развод через загс в 2023 году

Для развода по обоюдному согласию при отсутствии общих детей достаточно обратиться в загс по месту жительства одного из супругов. Госпошлина составит 650 рублей с человека.

Развод через суд в 2023 году

Бракоразводные дела относятся к юрисдикции мировых судей и судей районных инстанций. Заявление к мировому судье нужно подавать, если:

стороны в самостоятельном порядке определили, с кем останется ребенок и как часто он будет проводить время со вторым родителем;

пара не имеет совместно нажитого имущества или же его совокупная стоимость не превышает 50 тыс. рублей;

супруги самостоятельно договорились о разделе дорогого совместно нажитого имущества и предоставили суду свое решение или брачный договор.

Узнать, в какой судебный участок необходимо обращаться, можно на сайте районного или городского суда. Как правило, для определения нужно ввести адрес проживания ответчика. Тем не менее местоположение может быть пересмотрено по ряду причин, включая здоровье или необходимость присматривать за детьми. Тогда дело может быть рассмотрено в суде по адресу регистрации истца.

В районный суд обращаются при наличии разногласий. Как правило, инстанция также определяется по месту регистрации или проживания ответчика.

Госпошлина при этом будет разниться в зависимости от требований сторон. Базовая пошлина за расторжение брака составляет по 600 рублей от каждого из супругов. Каждое неденежное требование, включая порядок общения с детьми, обойдется в 300 рублей, а взыскание алиментов — 150 рублей. В случае с разделом имущества госпошлина будет определяться его стоимостью: взимают по 4% от его оценки.

Как подать на развод через «Госуслуги»

Для того чтобы подать на развод дистанционно, один из супругов должен заполнить заявление в личном кабинете на «Госуслугах» и выбрать загс и дату расторжения брака. Второму супругу необходимо подтвердить данные в собственном ЛК. Кроме того, заявление обязательно должно быть заверено усиленной электронной подписью.

При расторжении брака через «Госуслуги» действует скидка на госпошлину в размере 30% — взыскание составит 455 рублей с человека.

В выбранную дату супругам необходимо явиться в загс и забрать свидетельства о расторжении брака.

Сроки развода в 2023 году

Если семейная пара подавала заявление о разводе через загс, расторжение брака происходит через месяц. Через суд сроки могут быть более длинными. Формально мировой судья должен рассмотреть дело о разводе в течение одного месяца, а федеральный судья — в течение двух, тем не менее в расчет могут быть приняты отягощающие процесс обстоятельства. К примеру, если один из супругов не согласен на развод, суд может дать паре время на примирение. Кроме того, в случае возникновения имущественных споров или несогласия по поводу дальнейшего воспитания детей дело может решаться в течение нескольких заседаний.

Сразу после развода гражданин имеет право вступить в новый брак. О том, как в 2023 году проходит процедура регистрации брака, читайте в материале «Известий».