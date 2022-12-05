Регистрация брака в загсе в 2023 году — как подать заявление

Свадьба является долгожданным и значительным событием в жизни любой пары. Ключевой этап при создании новой семьи — подача заявления в загс. «Известия» рассказывают, как проходит процедура регистрации брака в 2023 году и какие шаги нужно предпринять при подготовке.

Условия вступления в брак – 2023

Критериев для желающих вступить в брак немного, однако необходимо хорошо понимать, какие условия могут стать препятствием для создания союза. Так, загс вправе отказать в регистрации, если:

жених или невеста уже состоят в браке;

одному из вступающих в брак еще не исполнилось 18 лет;

мужчина или женщина не дали согласия на брак;

участники церемонии являются кровными родственниками;

речь идет об однополом браке.

Гражданство жениха или невесты не оказывает влияния на решение загса, если представлены все необходимые документы. Кроме того, в отдельных случаях брак может быть зарегистрирован до достижения участниками церемонии 18 лет.

Как можно пожениться в 16 лет в 2023 году

В особых случаях местные административные органы могут дать влюбленным разрешение пожениться в 16 лет. Такое решение принимают при наличии дополнительных обстоятельств в виде:

беременности невесты;

наличия детей у пары;

военного призыва;

угрозы жизни будущим супругам;

признания одного из потенциальных супругов психически недееспособным;

сложной жизненной ситуации.

Решение в каждом конкретном случае принимают органы опеки и попечительства. При наличии сложных жизненных обстоятельств согласие опекунов и родителей уже необязательно.

Какие документы нужно подавать в загс в 2023-м

Для регистрации брака понадобится российский паспорт или загранпаспорт обоих будущих супругов. Также обязательным является заявление о расторжении брака, если один из участников церемонии ранее состоял в брачных узах.

В случае с иностранцами процедура может быть сложнее — загс может потребовать дополнительные документы. Часто необходима справка из аналогичного иностранного органа регистрации об отсутствии обстоятельств, препятствующих заключению брака. Документ нужно заверить у нотариуса и перевести на русский язык.

Как подать заявление в загс в 2023-м

Подавать заявление можно уже за 12 месяцев до предполагаемой даты, но не позднее месяца до выбранного дня. Если влюбленные рассчитывают пожениться в какую-либо особую дату, например с совпадающими цифрами, или в день знаменательного праздника, то лучше всего озаботиться подачей документов заранее. При этом стоит помнить, что многие загсы уходят на выходные дни в воскресенье и понедельник.

Документы можно подать напрямую в загс или же сделать это через МФЦ или портал госуслуг. При подаче заявления в цифровом виде необходимо сделать это по форме, опубликованной на сайте госкомитета по вашему региону, а в органах регистрации ее выдадут на месте. В заявлении указывают данные супругов, вид регистрации — в торжественной обстановке или нет, время регистрации, а также пожелание о смене фамилии.

Заявление обязательно должно быть совместным. В случае невозможности для одного из супругов присутствовать при подаче второй может сделать это за него, имея на руках заверенную у нотариуса доверенность.

Кроме того, будущие супруги должны оплатить госпошлину в размере 350 рублей. Сделать это должна одна из сторон — жених или невеста. Реквизиты для оплаты выдают в загсе либо они опубликованы на официальном сайте госкомитета по вашему региону. В случае подачи заявления через «Госуслуги» действует скидка в 30%. Квитанцию об оплате необходимо сохранить.

Как проходит церемония регистрации брака в 2023 году

Многие загсы предоставляют вступающим в брак возможность отрепетировать торжественную церемонию с любым количеством людей. Участникам показывают, куда вставать и как правильно себя вести, в каком порядке происходят этапы регистрации.

В день знакового события в загс полагается прибыть за 15–20 минут до начала церемонии. Перед нею сотрудники органа регистрации еще раз проверят документы и возьмут кольца.

Выездная регистрация брака – 2023

С 2021 года у вступающих в брак появилась возможность провести церемонию в больнице или дома при наличии отягчающих обстоятельств, таких как беременность, роды или заболевание. В таких случаях вся церемония вместе с дорогой регистратора к месту событий должна занимать не более чем 150 минут.

В октябре адвокат Виктория Данильченко рассказала россиянам, при каких условиях паре лучше заключить брачный договор, и разъяснила порядок его действия.