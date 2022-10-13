Адвокат назвала ситуацию для заключения брачного договора

Совместные долговые обязательства супругов по закону делятся между ними поровну, поэтому в некоторых случаях перед тем, как взять кредит, лучше заключить брачный договор. Об этом 13 октября рассказала адвокат Виктория Данильченко.

По ее словам, брачный договор закрепляет условия погашения кредита. К примеру, если семья покупает автомобиль по автокредиту, что в договоре можно указать, что один из супругов, оформив кредит, будет его выплачивать и получит автомобиль в свою собственность.

«Такое условие избавит жену от возможных проблем, так как нередки ситуации, когда семья берет кредит, но один из супругов перестает его выплачивать, а второму приходится расплачиваться собственным имуществом», — сказала эксперт «Газете.Ru».

В отсутствие брачного договора в случае развода в суде придется делить между супругами не только имущество, определяя, кому и в каком размере подлежит выплата денежной компенсации, но и оставшийся долг по кредиту, заключила адвокат.

В сентябре адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро «Адвокаты: Голенев и партнеры» Вячеслав Голенев рассказал, что супруги по общему правилу несут кредитные обязательства совместно даже после развода. Поэтому для предотвращения подобных ситуаций может быть целесообразным заключение брачного договора.

Зимой сообщалось, что количество заключаемых брачных договоров в России за 10 лет выросло более чем в три раза. Если в 2011 году было заключено 40 215 брачных договоров, в 2021-м — уже 148,3 тыс.