Всё из семьи: данные из загсов могут попасть в мониторинг уже с этого года

Данные россиян из загсов могут стать доступны для мониторинга уже с этого года. Как выяснили «Известия», законопроект, который даст Росфинмониторингу такие полномочия для более эффективной борьбы с коррупцией, Госдума может принять до конца весенней сессии. Во фракциях отнеслись к инициативе по-разному, но в целом не видят в этом ничего плохого, если такой доступ направлен на обеспечение безопасности россиян. Эксперты это мнение разделяют, отмечая, что крупных утечек данных из госструктур в последнее время не было.

Расследовать эффективнее

Как выяснили «Известия», Госдума в июне может принять в первом чтении и рассмотреть до конца весенней сессии законопроект правительства «О внесении изменения в статью 132 закона «Об актах гражданского состояния». Документом предлагается предоставить Федеральной службе по финансовому мониторингу доступ к данным о регистрации браков россиян из единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС). Как объясняют авторы, это необходимо для исполнения Росфинмониторингом полномочий по борьбе с легализацией преступных доходов, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Эту информацию подтвердили «Известиям» в аппарате комитета Госдумы по финансовому рынку, который дал на законопроект положительное заключение. Документ имеется в распоряжении «Известий».

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«По мнению комитета, предоставление Росфинмониторингу в электронной форме сведений о записях актов гражданского состояния будет способствовать повышению эффективности оперативности проведения финансовых расследований Росфинмониторинга», — говорится в отзыве.

Поддержали инициативу и в думском комитете по безопасности и противодействию коррупции.

Всё из семьи Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов

— Предложенные новеллы позволят обеспечить Росфинмониторинг сведениями, необходимыми для исполнения возложенных на него полномочий, и повысить эффективность их реализации, — сообщил «Известиям» зампред комитета Анатолий Выборный. — Для выявления экономических преступлений, в том числе борьбы с финансированием терроризма, Росфинмониторингу необходимо оперативно получать сведения о датах рождения, смене имен граждан, заключениях и расторжениях браков, а также другие данные. В предложенном варианте поправки позволят ведомству оперативно скорректировать данные перечня организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, а этот перечень, напомню, формируется Росфинмониторингом.

«Известия» направили запрос в Росфинмониторинг на предмет защиты данных россиян от утечек.

Безопасность важнее

Во фракциях в целом считают, что меры, направленные на защиту безопасности и борьбу с преступностью, можно поддержать, хоть и относятся к ним по-разному.

— Законопроект к нам поступит, мы определимся с позицией. Но в целом, если нужны данные для борьбы с отмыванием денежных средств, с криминалом, преступностью, коррупцией, то наши органы должны владеть всей возможной информацией, — заявил «Известиям» зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

— Фракция озвучит свою позицию ближе к рассмотрению законопроекта. Но хочу отметить, что мы всегда внимательно относились к вопросам безопасности, тем более что мы никогда не видели каких-либо перегибов в работе Росфинмониторинга, — сказал «Известиям» зампред фракции «Единой России» Адальби Шхагошев.

— Мы пока на этот законопроект свое заключение не давали, поэтому не могу точно ничего сказать. Но лично мне кажется, что у нас и так очень много структур, которые имеют доступ к информации ЗАГС. Есть и другие системы, из которых можно узнать о человеке. У меня это вызывает опасения, — прокомментировала «Известиям» глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, представитель фракции КПРФ Нина Останина.

Всё из семьи Фото: ТАСС/Светлана Спирина

По ее словам, нет гарантии, что эти данные надежно будут защищены от утечек. Поэтому у нее есть большие сомнения, что Росфинмониторингу нужно предоставлять такие полномочия.

Во фракциях «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди» обещали прокомментировать законопроект после его внимательного изучения.

Эксперт в сфере IT-технологий Владимир Зыков считает, что принятие законопроекта вряд ли сильно скажется на ситуации с утечками данных. Тем более что доступ к информации ЗАГС уже имеют несколько государственных ведомств.

— На уровне структур государства стоят системы защиты информации неплохого качества. Хотя у них и нет технологий, которые используются для этих целей в коммерческом секторе. Я имею в виду системы защиты от утечек информации на уровне конкретного пользователя. Это так называемая программа DLP. Она защищает от того, если человек захочет скачать базу или будет продавать ее, — пояснил эксперт.

При этом он отметил, что серьезных скандалов, связанных именно с утечкой данных из госструктур, в России не было. Он предположил, что это связано с весьма серьезным наказанием за действия по разглашению этой информации, скрыть которые невозможно.