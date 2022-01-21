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День Х: мошенники начали продавать красивые даты для бракосочетания

Сотрудники загса призывают не верить сетевым аферистам
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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День Х: мошенники начали продавать красивые даты для бракосочетания
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2022-01-19 17:12:00
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В Москве появились мошенники, которые продают в Сети красивые даты для регистрации брака. В столичном управлении ЗАГС такую активность связывают с высоким спросом на февральские праздничные даты. Эксперты призывают не верить подобным объявлениям — даты бракосочетания нельзя забронировать для других людей. Как сетевые аферисты обманывают молодоженов и как не стать их жертвой, выясняли «Известия».

День Х
Невеста

Свадебный букет

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Предупреждение загса

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В Москве появились мошенники, которые размещают в Сети объявления о продаже красивых дат для регистрации брака. Об этом предупредили в столичном управлении ЗАГС, связав происходящее с высоким спросом на февральские даты — 14 и 22 февраля. Самой популярной пока остается «зеркальная» 22.02.2022, московские отделы ЗАГС даже открыли на нее 100 дополнительных мест.

Как пояснили в загсе, все предложения о продаже являются обманом — дату регистрации брака нельзя забронировать для других заявителей.

— Процесс бронирования даты основывается на персонализированной подаче заявления о заключении брака, где указываются все данные жениха и невесты. Посетить отдел ЗАГС и поменять заявителей в заявлении по российскому законодательству невозможно, — рассказали сотрудники управления.

День Х
ЗАГС
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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При этом они добавили, что в случае отказа от регистрации брака занятый слот не освобождается. Он остается закрепленным за парой, подавшей заявление, до назначенной даты. Таким образом, выходит, что купить регистрацию брака в красивую дату нельзя, лучше выбрать другие свободные места в отделах ЗАГС, дворцах бракосочетания и центрах госуслуг «Мои документы».

Новая схема

По словам ведущего юриста Европейской юридической службы Юрия Телегина, действия мошенников, предлагающих услуги по выбору дат заключения брака, можно считать новацией в своей области — в судебной практике таких случаев пока не было.

— В то же время новым можно назвать лишь повод для того, чтобы убедить людей заплатить, — говорит он в беседе с «Известиями». — Сама по себе схема может быть простая: предлагается номер банковской карты для осуществления перевода либо следует предложение о создании электронного кошелька. Для того чтобы понять, носит ли предложение противоправный характер, надо прежде всего выяснить, существует ли официальная возможность получить услугу в желаемую дату.

День Х
Портал Госуслуги
Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

В данном случае ФЗ «Об актах гражданского состояния» в ст. 26 позволяет указать в заявлении о заключении брака выбранные дату и время государственной регистрации заключения брака. Однако при подаче заявления через портал госуслуг появляются сведения о наличии свободного времени.

— Возможности забронировать абсолютно любую дату, уже не являющуюся свободной, по желанию заявителя не предоставляет ни законодательство, ни портал госуслуг. Именно это обстоятельство, как и предложение воспользоваться кошельком, картой и чем угодно другим, не связанным с реквизитами по уплате государственной пошлины, и должны вызвать обоснованные подозрения, — заключает собеседник «Известий».

Важное событие

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Для большинства молодоженов свадьба — это важное и памятное событие. Поэтому люди не экономят на празднике, и это привлекает мошенников, говорит специалист департамента анализа защищенности Digital Security Александр Багов.

— Неопытность молодых людей, решивших пожениться, играет злоумышленникам на руку. Вариантов обмана несчетное количество — начиная от фотографов и декораторов до свадебных салонов и схем с датами росписи, — отмечает он.

По словам Багова, самыми популярными видами свадебного мошенничества остаются фишинговые сайты — например, магазинов с платьями, аксессуарами, костюмами, фейковых салонов. Там могут быть указаны очень низкие цены или большие скидки — якобы за последний оставшийся размер платья, а аксессуары, например фата и букет невесты, идут в подарок. Доверчивые покупатели оплачивают товар на сайте и теряют деньги.

— Покупка обручального кольца через непроверенные интернет-магазины тоже может стать проблемой для молодоженов. В итоге кольцо не находит своего покупателя или же оказывается некачественным, — говорит собеседник «Известий».

Потому, заключает он, лучше совершать покупки только на проверенных сайтах с отзывами покупателей и не вносить предоплату за услуги без заключения договора.

Уловки мошенников

В арсенале свадебных мошенников множество способов обмануть молодоженов. И не все они касаются самой регистрации брака — многие стараются нажиться на организации торжества или фото- и видеосъемке. Как рассказала «Известиям» свадебный видеограф Алиса Кудря, одна из самых частых схем состоит в том, чтобы взять с жениха или невесты предоплату за услуги и исчезнуть.

День Х
Обручальные кольца

Обручальные кольца

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

— Например, невеста находит в Instagram профиль фотографа и ей нравятся работы, после этого девушка договаривается с ним о дате и, не заключая договор, переводит предоплату (обычно это 30%), — говорит Кудря. — В назначенный день фотограф не приезжает, а его страница к этому времени уже оказывается удалена.

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Так пара остается и без свадебных снимков, и без денег — их, естественно, никто не возвращает. Уже после может выясниться, что никакого фотографа не существовало — аккаунт был фейковым, а снимки в нем — украденными. С историей, когда человек выставлял в профиль чужие работы, выдавая их за свои, столкнулась москвичка Анна Ш.: ее свадебные снимки оказались совсем другого качества.

— Мы очень расстроились, когда получили фотографии — как будто школьник снимал, — рассказывает она. — Нужно было встретиться с фотографом заранее, подписать бумаги, убедиться, что у него есть нужная техника, но мы этого не сделали.

Еще одной историей обмана с «Известиями» поделилась Алена К., которая пострадала из-за недобросовестного визажиста — в день свадьбы мастер написала, что опаздывает и, возможно, не успеет сделать невесте прическу и макияж, а затем и вовсе перестала брать трубку. Невесте пришлось срочно бежать в ближайшую парикмахерскую и уговаривать сотрудников принять ее.

— Также бывают недобросовестные организаторы, которые берут процент и с самого клиента, и с подрядчика. Соответственно, свадьба обходится гораздо дороже, — рассказывает Алиса Кудря.

День Х
Свадебное фото

Свадебное фото

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Для того чтобы не попасть в неприятную ситуацию и не испортить праздник, видеограф советует заключать со всеми договор и внимательно читать все его пункты. Также желательно смотреть, когда был создан аккаунт фотографов или организаторов в соцсетях, читать отзывы — можно даже пообщаться с кем-то из авторов и убедиться, что он действительно остался доволен работой этого человека.

Людям, пострадавшим от действий мошенников, юрист Евгений Журиков советует обратиться в полицию и подробно рассказать о случившемся. После рассмотрения заявления будет принято решение о возбуждении уголовного дела либо отказ в возбуждении дела.

— Во втором случае потерпевшему необходимо обратиться в суд для возмещения ущерба с копией об отказе в возбуждении уголовного дела, — говорит собеседник «Известий».

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