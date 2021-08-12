Марш свадеб: в 2021 году количество браков в России выросло на 40%

Число браков в первом полугодии 2021 года возросло на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Минюста, предоставленных «Известиям». В январе-июне 2021-го брачные свидетельства получила 367 661 пара. За те же месяцы год назад — всего 221 153. Больше всего свадеб сыграли в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Свердловской области. По мнению экспертов, причина повышения брачной активности — отложенный спрос, поскольку в прошлом году действовали жесткие антиковидные ограничения. При этом, по статистике Росстата, в целом уже давно сложился общий тренд на снижение числа бракосочетаний. В брачной арифметике разбирались «Известия».

Отложенное торжество

В первом полугодии 2021 года браков заключено на 40% больше, чем в тот же период годом раньше. В первые шесть месяцев этого года загсы зарегистрировали 367 661 акт о заключении брака, в то время как в январе-июне 2020-го свои отношения официально оформили 221 153 пары. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Минюста со ссылкой на отчетные данные, получаемые ведомством.

В лидерах Москва — 33 960 браков, Московская область — 24 099, Санкт-Петербург — 19 679, Краснодарский край — 16 891 и Свердловская область — 11 671.

Нынешний свадебный ажиотаж может быть обусловлен карантинными ограничениями, которые были особенно жесткими в первом полугодии 2020-го. Многие предпочли перенести празднества на другое время, поскольку в период локдауна под запретом оказались и торжественные церемонии, и застолья в ресторанах.

— Сейчас мы наблюдаем отложенный спрос, — отметил профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков. — Пандемийные ограничения в 2020 году коснулись загсов, и показатели брачности оказались снижены. А в 2021-м мы, вероятно, вернемся к допандемийным значениям.

По данным Росстата, коэффициент брачности в 2020 году составлял 5,3 на 1 тыс. человек, в то время как в доковидном 2019-м — 6,5 (в 2018-м — 6,1).

Попали в яму

При этом, согласно Росстату, уже задолго до начала пандемии сложился общий тренд на снижение числа бракосочетаний. По данным ведомства, в 2010 году официально оформили свои отношения более 1,2 млн пар, а в 2019-м — только 950 тыс. (хотя именно в этом году зафиксирован некоторый подъем). А в пандемийный 2020-й поженились всего 770 тыс. пар.

Число браков зависит от количества людей так называемого «брачного возраста», объяснила «Известиям» старший научный сотрудник Лаборатории исследований демографии, миграции и рынка труда ИНСАП РАНХиГС Рамиля Хасанова.

— Сейчас в брак вступают дети 1990-х. Тогда наблюдалась демографическая яма, то есть это поколение немногочисленное. Соответственно, в целом тенденция такова, что число браков снижается, — отметила эксперт.

С другой стороны, невысокая рождаемость в тот период позволяет повзрослевшим детям 1990-х успешнее конкурировать на рынке труда, а это, в свою очередь, может приводить к повышению числа браков, считает Александр Щербаков.

— Когда численность молодежи на рынке труда уменьшается, спрос на рабочую силу усиливается, и в итоге растут доходы этой категории. Это позволяет молодым людям раньше начинать строить семейные отношения. Отсюда и некоторое увеличение числа браков в настоящее время, — предположил ученый.

Гости онлайн

С ростом числа браков в 2021 году увеличилось и количество торжеств. Люди активнее стали играть свадьбы, причем с размахом — большим, чем даже до пандемии, отметил организатор и ведущий массовых бизнес- и развлекательных мероприятий Руслан Лойм.

— Мои коллеги с трудом пережили прошлый год, очень многие ушли из этого бизнеса, поэтому тем, кто решил остаться, пришлось подстраиваться под новую реальность. К примеру, у нас до сих пор очень популярен формат свадеб с онлайн-трансляцией. Если люди болеют COVID-19 или же не могут приехать из-за границы, мы организуем им доступ к торжеству удаленно, — рассказал ведущий.

Он подчеркнул, что самыми популярными площадками для проведения свадеб остаются открытые веранды на природе и частные дома, поскольку эти места меньше зависят от ограничений по ковиду.

В 2021 году граждане стали не только чаще жениться, но и разводиться, свидетельствуют данные Минюста. За первое полугодие 2021-го было зарегистрировано 307 352 акта о расторжении брака. В январе-июне 2020 года аналогичные документы подписали 274 532 пары.

— Рост числа браков всегда сопровождается и ростом числа разводов, — объяснил Александр Щербаков. — Это связано с особенностями психологического становления личности. Человек пытается попробовать себя в семейной жизни, и нередко это приводит к последующему разочарованию. Но такое поведение более характерно для молодежи. Возраст же вступления в брак у нас повышается. В этой связи растет число повторных браков — а они также, по статистике, ведут к большей разводимости, — заключил эксперт.

Всего, по данным Росстата, в 2020 году разводы оформили свыше 500 тыс. пар.