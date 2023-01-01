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В России повысили размер МРОТа и прожиточного минимума

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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С 1 января в России был пересчитан минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум. В силу вступили соответствующие указы президента РФ Владимира Путина, подписанные в декабре.

Прожиточный минимум устанавливается в размере 14 375 рублей и рассчитывается на основе медианной зарплаты в России. Рост к июньским показателям составил 3,3%, что выше прогнозириуемой инфляции. Второй раз прожиточный минимум будет повышен с 1 июня 2023.

Величина также варьируется в зависимости от категории населения. Так, для трудоспособного населения этот показатель установлен в размере 15 669 рублей, для пенсионеров — в размере 12 363 рубля, для детей — 13 944 рубля. Подробнее узнать о том, как будет различаться прожиточный минимум по регионам и какие социальные выплаты будут рассчитаны на его основе, можно в материале «Известий».

В свою очередь, МРОТ основывается на величине прожиточного минимума и превышает ее на 4%. Теперь эта величина достигла среднего уровня 16 242 рублей. В регионах этот показатель может меняться в зависимости от коэффициентов. В специальном материале «Известия» рассмотрели, как величина будет меняться в зависимости от субъекта и его законодательства. Размер МРОТа также станет основой для перерасчета зарплат работников бюджетной сферы — это около 3,5 млн человек.

Изменение прожиточного минимума и МРОТа предусмотрено проектом бюджета РФ на 2023 год. Он также включает в себя постепенное снижение дефицита с 2 до 0,7% ВВП.

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