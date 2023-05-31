Составлен портрет типичного алиментщика из Мурманской области

Самым распространенным алиментщиком в Мурманской области является неработающий мужчина от 30 до 40 лет, имеющий среднюю задолженность более 500 тыс. рублей, не имеющий имущества, на которое возможно обратить взыскание. Такой портрет составили в региональной УФССП в преддверии Дня защиты детей.

Портрет женщины-алиментщицы выглядит так: возраст от 30 до 40 лет, безработная, имеющая задолженность более 250 тыс. рублей, не имеющая имущества, которое можно взыскать.

Однако основной массой задолжавших все же являются мужчины. Таких насчитывается 4738 человека. Женщин-должников более чем в 3,5 раза меньше — 1262 человека. Самый молодой и возрастной должники по алиментам в регионе проживают в Апатитах. Это 17-летняя девушка и 70-летний мужчина.

С начала 2023 года у судебных приставов находилось почти 9 тыс. исполнительных производств по взысканию алиментов. Всего окончено и прекращено более 3 тыс. С должников удалось взыскать более 207 млн рублей алиментов, пишет ИА «Би-порт».

Ранее в ФССП сообщили, что по итогам января-марта этого года число исполнительных производств о взыскании задолженности с физлиц в пользу банков достигло 14,4 млн. Это на 25% больше, чем в I квартале 2022-го.