Президент РФ Владимир Путин подписал закон о праве отцов на алименты при их уходе за ребенком. Это следует из документа, 31 июля опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Законом вносятся изменения в статьи 89 и 90 Семейного Кодекса РФ.

Ранее в случае отказа от поддержки и отсутствия соглашения между супругами (бывшими супругами) об уплате алиментов право требовать предоставления алиментов в судебном порядке от другого супруга, обладающего необходимыми для этого средствами, имела в том числе жена (бывшая жена) в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка.

Теперь этим правом сможет воспользоваться как жена (бывшая жена), так и муж (бывший муж), если родитель фактически воспитывает общего ребенка.

Также уточняется, что право требовать предоставления алиментов в судебном порядке от другого супруга (бывшего супруга): бывшей жены в период беременности можно только в случае наступления беременности в период брака, а также нуждающегося супруга (бывшего супруга), осуществляющего фактический уход за общим ребенком-инвалидом до достижения ребенком возраста 18 лет или за общим ребенком — инвалидом с детства I группы.

Закон вступил в силу со дня опубликования.

В апреле адвокат по семейным делам Елена Корешкова рассказала о способе оформления алиментов на содержание при отсутствии детей в браке. Она отметила, что супруги обязаны материально поддерживать друг друга. Поскольку это правило соблюдается не всегда, законодатель предусмотрел возможность требовать материальную поддержку в судебном порядке.