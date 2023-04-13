Бывшие супруги могут оформить алименты на содержание даже при отсутствии детей

Адвокат по семейным делам Елена Корешкова рассказала в четверг, 13 апреля, о способе оформления алиментов на содержание при отсутствии детей в браке. Она отметила, что супруги обязаны материально поддерживать друг друга.

«Супруга или даже бывшая супруга может оформить алименты на свое содержание, даже если в браке нет детей или они уже достигли своего совершеннолетия», — сказала Корешков в беседе с Lenta.Ru.

Поскольку это правило соблюдается не всегда, законодатель предусмотрел возможность требовать материальную поддержку в судебном порядке, требовать выплаты алиментов, отметила юрист.

«Сразу скажу, что это право принадлежит не только женщине. Если в трудной жизненной ситуации оказался мужчина, муж или бывший муж, то он имеет равные права требования средств на свое содержание», — подчеркнула она.

Право потребовать алименты имеет нетрудоспособный нуждающийся супруг. То есть в суде придется доказать факт нетрудоспособности, например, пенсионный возраст и инвалидность, а также факт нуждаемости, то есть низкий доход.

Бывший супруг может рассчитывать на материальную поддержку. Ее вправе требовать нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, который стал нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года с момента расторжения брака, а также нуждающийся бывший супруг, достигший пенсионного возраста не позднее чем через пять лет с момента расторжения брака, если супруги длительное время состояли в браке.

Адвокат уточнила, что закон относит к лицам, достигшим пенсионного возраста, женщин возраста 55 лет и мужчин возраста 60 лет.

Необходимым условием является и наличие у другого бывшего супруга материальной возможности на выплату алиментов.

«Размер алиментов, взыскиваемых на супругов и бывших супругов, будет определен судом исходя из материального и семейного положения супругов или бывших супругов и иных заслуживающих внимания обстоятельств в твердой денежной сумме. Алименты выплачиваются ежемесячно», — рассказала специалист.

Суд может освободить супруга от обязанности содержать другого нетрудоспособного нуждающегося в помощи супруга или ограничить эту обязанность определенным сроком как в период брака, так и после его расторжения, если нетрудоспособность нуждающегося в помощи супруга наступила в результате злоупотребления алкоголем, наркотиками или в результате совершения им умышленного преступления. Если супруги находились в браке непродолжительное время или супруг, требующий выплаты алиментов, недостойно вел себя в семье, суд также может отказать в удовлетворении иска.

«Обращаясь в суд, нужно быть готовым доказать все значимые обстоятельства», — заключила она.

15 февраля адвокат, кандидат юридических наук, председатель, управляющий партнер МКА «ЮрСити», заместитель председателя комиссии по социальным и экономическим вопросам Ассоциации юристов России Виктория Шакина рассказала «Известиям», что на практике есть различные способы занизить размер алиментов на ребенка, которые активно используются недобросовестными родителями, чаще всего — отцами.

Ранее, 20 января, уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила, что женщин, судя по обращениям прошлого года, чаще всего волнует вопрос устройства детей в сады, уплата алиментов при разводе, а также женское здоровье и проблемы, связанные с насилием, передает НСН.