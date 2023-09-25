Родительские долги: неплательщиков алиментов ограничат в сделках с имуществом

Реестр алиментщиков, привлеченных к административной и уголовной ответственности за невыполнение своих обязательств, появится в России . Такой законопроект одобрила правкомиссия. Его будет вести ФССП. Приставы получат право оспаривать сделки, с помощью которых должник пытался скрыть свое имущество , — например, когда он якобы продал автомобиль, но продолжает им пользоваться, пояснил «Известиям» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Принятие закона позволит создать четкий механизм действий приставов в подобных ситуациях, но повысит нагрузку на них, отметили эксперты.

Защитить ребенка

В России предлагается создать отдельный реестр алиментщиков, которые за невыполнение своих финансовых обязательств привлекались к административной или уголовной ответственности, находятся в розыске. Соответствующий законопроект одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, выяснили «Известия».

Реестр будет частью банка данных в исполнительном производстве, который ведет ФССП. После его появления приставы получат право оспаривать сделки, с помощью которых должники по алиментам пытались скрыть свое имущество.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Вести реестр будут в электронном виде, порядок его формирования определит главный судебный пристав, а общедоступная часть сведений будет опубликована на официальном сайте ФССП России, пояснил «Известиям» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

— Подготовленный законопроект направлен на повышение социальной защиты детей, чьи родители, к большому сожалению, не смогли разобраться между собой, — подчеркнул он.

Оспаривать сделки должников по алиментам, с помощью которых они пытались скрыть свое имущество, будет возможно, даже если она свершилась еще до решения суда о назначении алиментов.

— Главное — нужно будет доказать, что сделка совершалась с целью уклонения от их выплаты. Практика по делам о признании сделок недействительными наработана, — отметил Владимир Груздев.

В качестве примерка фиктивной сделки он назвал, например, распространенную практику, когда должник по документам продал свой автомобиль, но по-прежнему им пользуется.

Нагрузить приставов

По оценке адвоката по уголовным делам Максима Калинова, каждый год число дел о невыплате алиментов увеличивается примерно на 3%. В районных судах эта категория дел остается одной из самых многочисленных , добавила адвокат, вице-президент КАСП «Ленинградский адвокат» Маргарита Абдрахимова.

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

— Дела по взысканию алиментов — это одна из самых больших нагрузок по гражданским делам для адвокатов. Наверное, примерно треть от всех дел, — отметила она.

Создание подобного реестра обсуждалось много лет, подчеркнула адвокат. Однако, не были определены критерии попадания их в этот перечень.

— Не было определения злостного неплательщика. Это человек, который два месяца не платит, или тот, который уже был привлечен к административной ответственности? — указала она.

Теперь благодаря разработанному Минюстом законопроекту появилась ясность, что злостный неплательщик — этот тот, кто привлечен к административной или уголовной ответственности, обратила внимание Маргарита Абдрахманова.

— Реестр будет вестись именно по таким людям, а не по тем, кто один-два раза пропустил платежи, — пояснила адвокат.

Приставы и сейчас могут участвовать в сделках по продаже должником движимого или недвижимого имущества, если они совершены после возбуждения исполнительного производства, пояснил юрист Алексей Гавришев. Например, приставы вправе накладывать аресты на имущество должника в целях обеспечения уплаты долга. Но в рамках существующих процедур они не всегда успевают это сделать, подчеркнули эксперты.

— Принятие закона позволит создать четкий механизм для действий приставов в таких ситуациях, определит их полномочия в таких делах, — полагает Маргарита Абдрахманова.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Сейчас право оспаривать сделки в основном реализуют в рамках процедуры банкротства, добавила председатель ростовской областной коллегии адвокатов «Паритет» Надежда Швырева. Это не всегда быстро и может быть дорого. Когда этим правом будут наделены приставы, процедура упростится, полагает она.

Но это может серьезно увеличить нагрузку на приставов и количество дел в производстве, отметили опрошенные «Известиями» адвокаты и юристы.

Предупредить покупателя

Законопроект готовы поддержать и в комитете Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, рассказала «Известиям» его глава Нина Останина.

— Если человек не выполняет обязательства перед собственным ребенком, его аппетиты надо немного ограничивать. Сначала рассчитайся с ребенком, потом проводи сделки с недвижимостью, — полагает она.

При этом службы судебных приставов в регионах прекрасно осведомлены о должниках, добавила она.

— Они поименно знают всех должников и порой даже сами оказывают посильную помощь тем семьям, где один из родителей уклоняется от уплаты алиментов, — поделилась депутат.

Если реестр будет открытым, это станет прекрасным шансом для работодателя, банка, продавца или покупателя понять, с кем он имеет дело, полагает Надежда Швырева.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Безусловно, это большой плюс для покупателей движимого и недвижимого имущества, которые перед выходом на сделку смогут проверить продавца на наличие или отсутствие его в этом реестре, чтобы в дальнейшем не подвергнуться судебным тяжбам в виде оспаривания сделки, — согласен юрист по делам особой сложности, правозащитник детей, семьи и материнства Назар Назаров.

Важно, чтобы технически реестр работал своевременно и правильно, обратил внимание он. В том числе был интегрирован в уже имеющиеся системы и реестры, базы данных ГИБДД.