Льгот как из ведра: как обманывают государство на детских выплатах

Мошенничества с детскими выплатами и материнским капиталом всё чаще становятся предметом судебного разбирательства. Прокуратура Ставрополья сообщила, что только за ноябрь возбуждено восемь уголовных дел за махинации с маткапиталом на сумму свыше 3,5 млн рублей. Подробности — в материале «Известий».

Фальшивые справки

Жительница Чебоксар попала под следствие, получив обманным путем ежемесячное детское пособие в рамках нацпроекта «Демография» . Как сообщили в МВД Чувашии, 36-летняя женщина предоставила фальшивую справку о заработной плате супруга, в которой сумма дохода была занижена.

«Таким образом в течение трех лет жительница Чебоксар незаконно получила из бюджета свыше 300 тыс. рублей. Материалы уголовного дела по обвинению горожанки в мошенничестве при получении выплат в крупном размере (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ) были направлены в Ленинский районный суд г. Чебоксары» , — говорится в сообщении пресс-службы республиканского министерства.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Подобного рода ситуации нередки в судебной практике. По мнению юриста, основателя и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадима Ткаченко, в таких случаях необходимо доказать, что женщина действовала умышленно.

— Тогда возможно наступление либо уголовной, либо административной ответственности (если сумма не крупная). Будет иметь значение, что это были за ложные сведения. Если они касаются мужа, то и ему будут задавать вопросы, так как он также мог скрывать информацию или искажать ее. Важно и то, какую роль играла организация, в которой он работал: какие выплаты ему перечислялись и в каком размере. Нюансов здесь много, и решение будет приниматься исходя из общей оценки ситуации с учетом всех факторов.

По мнению юриста, в практике возникают сложности с привлечением виновных граждан к гражданской ответственности, так как присвоенные деньги — бюджетные.

— Но возможен и сценарий, когда деньги будут возмещены государству для избежания уголовной или административной ответственности, — говорит Вадим Ткаченко.

На проблему с поддельными документами по льготам родственникам участников СВО обратили внимание в Чите. Местные перевозчики сообщают, что появилось много фальшивых справок, дающих право бесплатного проезда детям участников СВО.

Фото: ТАСС/Наталья Чернохатова

«Водители максимально корректно пытаются доводить до детей, что обманывать не стоит, если нет денег, скажите прямо — довезут бесплатно. Родителям на это надо обратить внимание: ребенок может попасть в очень неудобную ситуацию и психологически травмироваться, хотя высаживать его никто не будет, но и продолжаться вечно это тоже не может» , — говорит местный предприниматель.

Маткапитал

Одной из самых распространенных афер остается нелегальное обналичивание материнского капитала. Прокуратура Ставрополья сообщила, что в ноябре было выявлено восемь фактов хищений бюджетных средств, материалы проверок направлены в органы предварительного расследования для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Один из фигурантов расследования вообще не проживал со своими детьми на момент получения выплаты, а приобретенное с помощью выплаты помещение продал. В другом случае на средства целевой выплаты было куплено непригодное для проживание помещение, где отсутствовали минимальные коммунальные удобства. Оно также было продано без учета интересов детей.

«В Предгорном муниципальном округе установлен факт распоряжения средствами материнского (семейного) капитала под предлогом строительства жилого дома. Получив денежные средства, заявитель не выполнил принятые на себя обязательства по строительству индивидуального жилого дома» , — говорится в официальном телеграм-канале краевой прокуратуры.

Хищения по различного рода социальным выплатам, в том числе по материнскому капиталу, квалифицируются по ст. 159.2 УК РФ, объясняет адвокат Павел Корнияко.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Родители, желая обналичить средства маткапитала, заключают фиктивные договоры на куплю-продажу жилья со своими родственниками или знакомыми, используя выплату. То есть родственники передают жилье, которое и так собирались предоставить семье, но при этом обналичивают средства программы, — отмечает юрист.

По его словам, судебная практика складывается так, что привлекают к ответственности обоих родителей.

— Как правило, реальные сроки не дают. Сделки аннулируют, возвращают средства в бюджет.

А был ли мальчик

Вероятно, гуманность суда связана с тем, что хитрость родителей хоть и противоправна, но общественная опасность от нее, при условии, что дети растут в заботе и любви, минимальна. Но есть и те, кто присваивает маткапитал, не имея на него никаких прав. В Омске женщина добилась получения соцвыплат и маткапитала на несуществующего ребенка. Стать матерью на бумаге она смогла, предоставив в загс фиктивные данные о якобы имеющемся у нее ребенке. Уже с настоящим свидетельством о рождении она получила сертификат на маткапитал в сумме почти 640 тыс. рублей. На вырученные средства дама купила себе дом.

«Кроме того, обвиняемая через МФЦ подала заявления о назначении ей мер социальной поддержки в виде единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком и ежемесячного пособия на ребенка, которые были рассмотрены и удовлетворены» , — сообщили в пресс-службе Калачинского горсуда Омской области в конце ноября. Ущерб для Минтруда и соцразвития региона составил 104 225 рублей 90 копеек.

Фото: Getty Images/Dmitrii Guldin

— Такого рода мошеннические схемы практиковали криминальные этнические группировки в южных регионах России еще 10 лет назад, — рассказали источник в правоохранительных органах. — Как правило, в каждом из таких случаев в загс сообщалось о том, что ребенок рожден без участия медработников. Находились свидетели, которые этот факт подтверждали. Были случаи, когда при проверке предъявлялись чужие дети, дети родственников.

Помощники за процентик

Схемы вывода маткапитала процветают в том числе благодаря широкому предложению на теневом рынке от недобросовестных риелторов. Так, две жительницы Кузбасса с помощью такого «специалиста» решили превратить сертификаты на второго и третьего детей в наличные. Риелтор устроил сделку за вознаграждение, а полученные средства женщины потратили на погашение долгов. Сейчас всех их ожидает суд.