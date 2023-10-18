Откуда детишки: за что суд арестовал многодетную маму Юлию Логинову

Преображенский суд Москвы арестовал многодетных матерей Юлию Логинову и Наталью Патоку по делу о торговле людьми. Первую подозревают в том, что она купила как минимум двух из 15 своих детей, вторую — в посредничестве в этих сделках. 18 октября в деле появился новый фигурант — гражданка Узбекистана Фируза Усканова, «суррогатная мать», которая, по версии следствия, родила двоих детей и продала их Логиновой. Суд отправил в СИЗО и ее. Юлии Логиновой могут предъявить обвинение еще по трем статьям, а в махинациях с передачей ей детей могут быть задействованы и сотрудники сиротских учреждений, не исключили эксперты.

Что нового в деле о торговле детьми

Маму 15 детей Юлию Логинову, которую следователи заподозрили в торговле людьми, арестовал Преображенский суд Москвы. Ей грозит до 10 лет тюрьмы, полагают юристы. Вместе с ней в СИЗО отправилась и ее предполагаемая сообщница, тоже многодетная мама Наталия Патока, а также 30-летняя гражданка Узбекистана Фируза Усканова. Она стала в деле третьей фигуранткой.

По версии следствия, это та самая «суррогатная мама», которая в апреле 2015 года родила девочку, а в марте 2016-го мальчика, и продала обоих новорожденных Юлии Логиновой.

Материалы об избрании меры пресечения трем женщинам поступили в Преображенский суд днем 18 октября. В этот же день состоялись заседания — они шли параллельно в трех разных залах. Поскольку в деле фигурируют несовершеннолетние, заседания прошли в закрытом режиме. Все женщины арестованы до 16 декабря.

Юлия Логинова на заседании по делу о торговле детьми в Преображенском суде Фото: ТАСС/Михаил Синицын

В частном доме Юлии Логиновой в подмосковных Люберцах накануне прошли обыски. Ее история напоминает телевизионный сериал. На вид образцовая мать-героиня в одиночку воспитывает 15 детей — своих и взятых под опеку из детских домов. Но, по версии следствия, она оказывается человеком с двойным дном и криминальными мотивами. А ее ближайшая подруга — тоже мать 15 детей и создательница благотворительного фонда для женщин в тяжелой жизненной ситуации — ее потенциальной соучастницей.

Из материалов дела следует, что Юлия Логинова ввела государственные органы в заблуждение, оформив подложные документы на некоторых детей. Пятерых она выдавала за своих родных — согласно ее показаниям, двоих она родила сама, еще троих — суррогатная мама. Однако проведенная в рамках дела экспертиза ДНК показала, что ни один из этих детей не имеет родства с Логиновой.

Следствию еще предстоит установить подлинные мотивы обвиняемой. Сейчас правоохранители полагают, что женщина могла брать детей в свою семью ради опекунских пособий, а также детских пособий по инвалидности. 12 из 15 детей Юлии — инвалиды.

Кроме того, следователи полагают, что Юлия регулярно получала помощь от различных благотворительных организаций. Одной из них был «Благотворительный фонд поддержки многодетных семей и инвалидов детства», следует из открытых источников.

Избрание Преображенским районным судом столицы меры пресечения директору приюта для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации «Ветер перемен», Наталье Патоке по делу о торговле людьми Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев

Как рассказала изданию его президент и тоже многодетная мать Елена Дорофеева, ранее Юлия Логинова и Наталия Патока регулярно приезжали в фонд вместе с детьми и получали в помощь продукты и детскую одежду.

«Обнимали, целовали…»

«Известиям» Елена Дорофеева заявила, что знает обеих женщин с хорошей стороны.

— Я деток [Юлии Логиновой] видела, все были ухоженные, чистые, относились к ней с большой любовью, обнимали, целовали, — рассказала Елена Дорофеева. — Не было видно, свой ребенок или чужой — со всеми у нее были трепетные и добрые отношения. Я и дома была и у обеих женщин, мы раньше очень тесно и близко дружили. Потом они перестали к нам ездить.

По ее словам, Юлия растила детей вдвоем с мамой, а Наталье помогал муж. Но в разговоре с корреспондентом Елена допустила, что документы об инвалидности Юлия Логинова могла подделать. Причем, по ее словам, Логинова и «раньше занималась такими вещами».

По данным базы СПАРК, Юлия Логинова в прошлом была не только подопечной фонда, но и его совладельцем. Сейчас соучредители фонда уже около восьми лет не общаются, сказала Елена Дорофеева, но причину не назвала.

Наталья Патока с мужем Фото: соцсети

Соцсети Юлии Логиновой свидетельствуют о том, что у нее есть недвижимость в Дубае. Вот Юлия в залитой солнцем комнате позирует перед камерой с чашечкой кофе. Под фото подпись: «Как хорошо дома в Dubai» — послание заканчивается сердечком. Не отстает от дочери и бабушка семейства — за ее спиной на фото тот же Дубай.

Предполагаемая соучастница по делу — Наталья Патока — четыре года назад открыла приют «Ветер перемен для женщин, сбежавших от домашнего насилия». В одном из своих интервью она поясняла, что сама долго жила в коммунальной квартире и видела много насилия. После чего решила помогать другим пострадавшим.

Приют находился в частном коттедже в Люберцах, но десять дней назад он неожиданно закрылся — якобы из-за новых постояльцев, которые привели дом в ужасное состояние. Как сообщила Наталья Патока в соцсетях, она отремонтировала дом, привела в порядок участок и решила покончить с волонтерской деятельность — «посвятить себя полностью решению домашних проблем». Калитка во двор приюта открыта, но на участке никого нет, убедился корреспондент «Известий», побывавший на месте событий.

В этой истории с мамами гораздо больше вопросов, чем ответов, сказала «Известиям» президент Межрегионального общественного движения против торговли людьми Вера Грачева.

Фото: соцсети Юлия Логинова с детьми

— Какими средствами располагала для содержания 15 детей вдова Юлия Логинова? При чем тут «напарница» и почему ее тоже задержали? Почему приют, который она возглавляла, закрылся? Во всех этих вопросах нужно тщательно разбираться, — сказала эксперт.

Поиск причастных

Торговля людьми — это очень серьезная уголовная статья, в которой ключевую роль играет наличие доказательной базы, сказала Вера Грачева. Главным пунктом этой базы должна стать цель эксплуатации, в том числе, в форме извлечения выгоды . В случае с Логиновой эта цель должна объяснять, для чего она брала в семью детей и почему делала это таким странным способом.

Если цели эксплуатации нет или она не доказана, то логичнее говорить либо о мошенничестве, либо о незаконном усыновлении — в УК РФ для этого есть отдельная статья.

— Также нужно понять, из каких детских домов поступали дети. Не исключено, что были допущены нарушения, причем с участием сотрудников этих учреждений , — предположила эксперт.

А адвокат Игорь Ким предположил, что в деле также могли быть задействованы и сотрудники ЗАГСов, опеки и медучреждений.

Фото: РИА Новости/Константин Чалабов

Следствию еще предстоит выявить соучастников Юлии Логиновой, которые искали для нее детей, а также установить обстоятельства получения ею документов на каждого из «приобретенных» детей, заявил «Известиям» управляющий партнер адвокатского бюро «Авекс Юст», почетный адвокат Игорь Бушманов.

По результатам проведения расследования ее могут привлечь к ответственности еще по трем статьям, не исключил адвокат. Первая — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Этот эпизод связан с одним из сыновей Логиновой. Врачи обнаружили у него в крови опасное для его организма лекарство от диабета. Источник «Известий», знакомый с ходом следствия, ранее предположил, что мать могла поить больного ребенка препаратами для диабетиков, чтобы он не выздоровел и можно было получать большее пособие по инвалидности. Еще две статьи, которые потенциально грозят Логиновой — неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и мошенничество, считает Игорь Бушманов.

По его словам, сейчас преступления с регистрацией новорожденных и получением социальных выплат на них — одна из «актуальных ниш» для мошенничества.

— Так, в начале октября 2023 года в Воронежской области возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ в отношении женщины, которая обманным путем получила в ЗАГС свидетельства о рождении двух детей, а средства маткапитала похитила, — привел пример Игорь Бушманов.

Избрание Преображенским районным судом столицы меры пресечения многодетной москвичке Юлии Логиновой по делу о торговле людьми Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев

Решение суда Юлия Логинова слушала стоя, но резко опустилась на лавку, когда услышала слова об аресте. В суде она прикрывала лицо черным капюшоном и бумажным листом.

По мнению Веры Грачевой, при оценке обстоятельств дела нужно в первую очередь исходить из интересов детей.

— То есть, что лучше — оставить детей в этом семейном детском доме, наказав Юлию за нарушения при оформлении, или отправить их в государственный детдом. Для детей это может стать серьезной травмой. Поэтому важнее оценить то, как они содержались и воспитывались, — полагает общественница.

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская ранее сообщила, что 15 детей Юлии Логиновой «находятся в безопасности с бабушкой».