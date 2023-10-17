Бабки за детку: почему мать 15 детей обвинили в торговле людьми

Мать 15 детей, задержанная в Москве и подозреваемая в торговле людьми, может получить до 15 лет колони и, рассказали «Известиям» юристы. О взятии под стражу 47-летней Юлии Логиновой 17 октября сообщила столичная прокуратура. На семью женщины обратили внимание после сообщения из больницы, где лежал один из ее сыновей — у него в крови нашли опасное для его организма лекарство от диабета. Следователи возбудили дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью. А после экспертизы ДНК выяснилось, что ни один из детей Логиновой ей не родной. Прокуратура предполагает, что женщина могла купить как минимум двух детей — мальчика и девочку — и выдать их за собственных. Вместе с Логиновой задержали — как предполагаемую сообщницу — еще одну многодетную мать.

Поддельное материнство

В Москве задержали 47-летнюю мать 15 детей Юлию Логинову по подозрению в торговле людьми и подделке документов. Об этом 17 октября сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. Вместе с ней, по информации источника «Известий», по делу проходит глава благотворительной организации Наталья Патока. Обеих женщин планируют в ближайшее время заключить под стражу.

Многодетная москвичка Юлия Логинова оказалась в поле зрения полиции после того, как один из ее детей попал в больницу. В крови восьмилетнего мальчика врачи обнаружили следы лекарства, которое запрещено применять при его заболевании. Было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью. По информации источника «Известий», мать могла поить больного ребенка препаратами для диабетиков, чтобы он не выздоровел и можно было получать большее пособие по инвалидности.

Фото: соцсети Юлия Логинова с детьми

Прокуратура установила, что всего у женщины 15 детей — от 3 до 17 лет. Во время проверки надзорным ведомством Логинова утверждала, что пятеро из них приходятся ей родными: троих якобы родила суррогатная мать, а двоих — она сама (в 2018 и 2019 годах). Все остальные — приемные. Однако при проведении экспертизы ДНК выяснилось, что ни один ребенок не имеет родства с Юлией Логиновой. Когда правоохранители подняли медицинскую документацию, оказалось, что в 2010 году женщине провели операцию, после которой иметь детей она не могла.

При регистрации двух детей в органы ЗАГС были представлены поддельные документы, сообщили в прокуратуре. В ведомстве предполагают, что женщина могла купить малолетних мальчика и девочку.

При этом источник издания добавил, что один из перинатальных центров Подмосковья подтвердил следователям, что Юлия Логинова родила мальчика в 2018 году. Согласно истории родов, у женщины третья отрицательная группа крови и она самостоятельно родила ребенка, но это физически невозможно из-за операции. В тот момент, согласно документам, у нее была вторая положительная группа. Следствие рассматривает сложившуюся ситуацию как подлог.

В свидетельствах о рождении пятерых якобы биологических детей Логиновой в графе «отец» стоит прочерк. Женщина заявила правоохранителям, что ее супруг трагически умер, а рожала она сама или при помощи суррогатной матери — в Москве, на Украине или на даче у знакомых.

Наталья Патока с детьми Фото: соцсети

Еще одна подозреваемая — Наталья Патока, руководитель приюта для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. У нее тоже 15 детей.

Но у женщины всё же есть два своих ребенка — уже взрослых, им 26 и 29 лет, сообщил источник «Известий».

Что известно о задержанных

О Юлии Логиновой известно немного. В 2011 году о ней написали в местной газете московского района Новокосино, где она в тот момент жила. В публикации москвичка называла себя самой счастливой мамой. Тогда у нее было уже девять детей, она уверяла, что из них только один приемный. Говорила, что собирается рожать еще: «Лично для меня, чем больше детей, тем лучше».

С марта 2016 года по декабрь 2021 года Логинова была учредителем благотворительного фонда поддержки многодетных семей и инвалидов детства.

Фото: соцсети Юлия Логинова

Друзья характеризуют ее исключительно положительно . Ее знакомая Ирина Миндель заявила «Известиям», что лучших матерей, чем Логинова и Патока, «не видела».

— Это люди, опекающие не только своих детей, но и чужих, — подчеркнула она. — В последний раз она рассказывала мне, что малыши болеют, больше ничего.

По поводу того, что Логинова не рожала детей, но записывала их на себя, Миндель не знала.

— Даже если она записывала их, то какая цель у этого? — задается вопросом собеседница. — Она что-то с государства имеет? Она просто человек, потеряла мужа в свое время, были серьезные проблемы, но она человек чистейшей души, она любит детей.

По словам Ирины Миндель, противопоказанные препараты, которые обнаружили в крови ребенка, мог выписать некомпетентный врач: Логинова регулярно обращалась к ним с детьми-инвалидами.

Фото: соцсети Юлия Логинова

— Она всё делала для детей и ради детей, а если ей что-то прописывали, что не полезно, значит, это не ее проблема, — отметила женщина. — Она не врач, чтобы что-то самой давать. Если она лечит ребенка от одного, а ей дают другое лекарство, то она здесь ни при чем.

У Натальи Патоки, которую, по информации источника «Известий», следствие считает соучастницей Логиновой, тоже 15 детей. Она занимается поддержкой женщин, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Для этого организовала приют «Время перемен». Помимо прочего, она занимается поддержкой детей-сирот и инвалидов.

В январе 2023 года Наталья рассказывала в СМИ, что больше 19 лет занимается благотворительностью, а около семи лет назад к ней стали обращаться женщины. Сначала она брала их к себе домой, они там жили, получали помощь, в том числе и психологическую — женщина профессиональный психолог. Ее семья сдает в аренду собственные квартиры, чтобы снимать дом под Чеховом для тех, кому некуда пойти. Так и появился дом спасения с названием «Время перемен».

Наталья Патока Фото: соцсети

По заявлению Патоки, она ежегодно спасает около полусотни матерей с детьми от домашнего насилия.

Что грозит Логиновой и Патоке

Пока Юлии Логиновой по инкриминируемым ей статьям грозит лишение свободы на срок от восьми до 15 лет, пояснил «Известиям» председатель Общероссийского профсоюза медиаторов Владимир Кузнецов.

— Возможно, что в ходе следствия будет дана дополнительная квалификация ее деяний, — подчеркнул юрист. — Так, если в части случаев не будет доказано состава торговли людьми, могут быть применены статьи за причинение вреда здоровью различной степени тяжести либо использование поддельных документов.

По словам эксперта, сложно предположить возможные мотивы Юлии Логиновой. Однако то, что ей удавалось оставаться вне поля зрения следствия столь долгое время, может быть обусловлено различными факторами. Например, невнимательностью сотрудников ЗАГС либо небрежностью при проверке ими документов, пояснил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Подозреваемая могла использовать детей для получения льгот и пособий от государства, а также дополнительных мер стимулирования многодетных семей. Речь, к примеру, о льготной ипотеке, предположила член Адыгейской республиканской коллегии адвокатов (АРКА) Кристина Аганесова.

— Сейчас органы предварительного следствия изучат условия жизни и воспитания несовершеннолетних, — сказала она «Известиям». — Стояла ли семья на профилактическом учете как неблагополучная, были ли замечены дети в совершении административных правонарушений и уголовного наказуемых деяний.

Детей после задержания их матери, вероятнее всего, поместят под опеку соответствующих органов или в случае обнаружения их настоящих родителей вернут им , добавил Владимир Кузнецов.