Живой товар: россияне украли троих детей у матерей и продали цыганам

В Ростовской области будут судить троих человек, которые похищали маленьких детей у матерей под видом органов опеки и продавали их в другие семьи. 10-месячный, трехлетний и семилетний мальчики несколько месяцев прожили у цыган в трех регионах страны. «Известия» выяснили подробности громкой истории.

Похищенные дети

Как рассказали «Известиям» в Следственном комитете, в 2021 году двое жителей города Шахты вместе со своим знакомым из Воронежской области обманом забрали 10-месячного, трехлетнего и семилетнего мальчиков у многодетных женщин, растивших сыновей без отцов. Затем они продали детей в цыганские семьи, живущие в Свердловской, Самарской и Ульяновской областях.

— Матерям они заявляли, что детей забирают органы опеки якобы из-за ненадлежащих условий содержания и проживания. Они обманным путем вынуждали женщин подписывать документы для придания законности своей преступной деятельности, — пояснили в управлении СКР по Ростовской области.

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Несколько месяцев спустя женщины всё же обратились в правоохранительные органы, и похитителей детей задержали, двух из них заключили под стражу, а одного отправили под домашний арест из-за тяжелого заболевания. В зависимости от роли и степени участия им предъявлены обвинения по п. «а», «д», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека»), п. «б», «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ («Торговля людьми»), ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Задержали и арестовали и новых «родителей», купивших мальчиков. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «б», «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ («Торговля людьми»). Самих детей после расследования удалось вернуть в семьи, к родным матерям.

Риелтор и компания

Идея «заработать» на чужих детях пришла в голову жительнице Шахт Татьяне и ее знакомому, цыгану Николаю, рассказала «Известиям» замруководителя первого отдела по расследованию особо важных дел, руководитель второго следственного отделения СУ СК России по РО Дарья Миронова.

Татьяна много лет проработала риелтором (однажды ее даже судили за мошенничество с квартирами и она отбывала срок в колонии — новые клиенты об этом, вероятно, не знали) и помогала обеим женщинам обменять и купить жилье.

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Одна из матерей, Елена, поделилась с журналистами Don Mash, что риелтор продала ее дом и купила скромную «хибару» в Красносулинском районе. Пока там делали ремонт, женщину перевезли в поселок Углеродовский, где она почти никого не знала. Именно там раньше жила и другая многодетная мать, цыганка Снежана, растившая пятерых детей без отца.

Татьяна старалась поддерживать дружеские отношения со своими клиентками — и когда она предупредила, что у женщин могут забрать детей якобы из-за «плохих» жилищных условий, те испугались и поверили.

Хотя неблагополучными, отмечает Дарья Миронова, семьи назвать нельзя: обе матери заботились о своих детях, старались где-то подрабатывать, чтобы семье хватало денег, малыши никогда не голодали и не испытывали в чем-то нужды.

Под видом опеки

Придумав схему похищения детей, Татьяна и Николай стали искать исполнителя. На ум им пришел знакомый Николая из Воронежской области. Виктор нигде не работал, перебиваясь случайными шабашками. Он согласился приехать в Углеродовский и изобразить сотрудника органов опеки.

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В ноябре 2021 года мужчина под видом служащего пришел в дом Снежаны и заявил, что изымет младшего ребенка — 10-месячного мальчика. И если женщина не отдаст малыша, органы опеки заберут всех ее детей. Перепуганная мать отдала ребенка в надежде со временем забрать его обратно.

Через некоторое время Татьяна наведалась в дом ко второй женщине, Елене. Она сказала той, что вскоре к ней тоже придут «из опеки», и предложила «помощь»: отправить одного из детей на время пожить к ее родственникам. Елена согласилась.

— Два дня спустя Татьяна пришла к ней уже со своим знакомым, который снова представился сотрудником органов опеки: «Вот видишь, я же тебе говорила». Они забрали другого ребенка якобы на время — до тех пор, пока не будут готовы все необходимые документы, — рассказывает Дарья Миронова.

Несколько месяцев обе мамы безуспешно пытались найти своих детей. Елена постоянно звонила риелтору: та сначала отмахивалась от нее, говоря, что с детьми всё в порядке и их скоро вернут, а затем перестала брать трубку.

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Весной в дом к женщине пришли уже настоящие сотрудники органов опеки, которые узнали, что в доме долгое время нет двоих мальчиков.

— Елена сильно удивилась: «Так вы у меня детей и забрали!» В итоге началась проверка, сотрудники подали заявление в полицию. И мать сразу же указала на подозреваемых. Они были в регионе, никуда не уезжали — видимо, думали, что так и останутся безнаказанными, — говорит собеседница «Известий».

Стоимость ребенка

К тому моменту, как в полицию поступили заявления, дети давно были проданы. Отправляясь в дома матерей, сообщники уже нашли покупателей — это были цыганские семьи из Свердловской, Самарской и Ульяновской областей.

— На них вышли по цыганским связям, через дальних родственников по таборам. У одной семьи по какой-то причине не было своих детей, у другой были только девочки, а хотелось мальчика, у третьей дети уже выросли — они мечтали взять ребенка на воспитание, — рассказывает Дарья Миронова.

После того как мальчиков забирали из семей, их сразу отдавали «приемным» родителям. За первого, самого младшего, заплатили 820 тыс. рублей, за второго — 320 тыс., а за третьего — 180 тыс.

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— У кого сколько было, конкретной суммы у них не просили, — объясняет собеседница «Известий».

Дети прожили в цыганских семьях от двух месяцев до полугода. С ними обращались как с родными, но мальчики скучали по матерям и мечтали вернуться домой.

На покупателей детей сотрудники правоохранительных органов вышли после задержания риелтора и двух ее подельников. Сама Татьяна так и не признала вину, а мужчины во всем сознались, один из них заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Цыгане, купившие детей, сказали, что ничего не знали об их похищении — они были уверены, что родители сами отказались от мальчиков, чтобы их воспитали другие люди.

За похищение ребенка преступникам грозит до 12 лет лишения свободы. Кроме того, по статье за торговлю детьми установлено максимальное наказание до 10 лет.