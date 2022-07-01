Проблемы многоженства: на Урале после года поисков нашли ребенка
Семилетняя дочь лидера консервативно-патриархального движения «Мужской путь», который находится в СИЗО по обвинению в ее убийстве, нашлась живой. Ее отец Андрей Брезгин по-прежнему под арестом: помимо убийства ему инкриминируется удержание девочки в неволе. В течение года мама не знала, где находится ребенок, которого экс-супруг выкрал с детской площадки. Опрошенные «Известиями» юристы полагают, что и обвинения в похищении не совсем корректны. Как адепт многоженства и многодетный отец пошел на кражу ребенка, какое наказание ему грозит провести и причем тут военная мощь страны, читайте в материале «Известий».
С чего начать
Дочку лидера движения «Мужской путь» Андрея Брезгина, пропавшую почти год назад, нашли на Урале. Следствие после долгих безрезультатных поисков сочло семилетнюю Варю убитой, а ее отца — причастным к преступлению. В субботу, 25 июня, стало известно, что приставы обнаружили девочку живой. Невредимой ли — покажет проверка.
— В настоящее время устанавливается, не совершалось ли в отношении ребенка каких-либо противоправных действий, — сообщили в управлении СК РФ по Свердловской области. Сейчас жизни девочки, которую передали маме, ничего не угрожает.
Тем временем Андрей Брезгин находится под арестом по обвинению в незаконном лишении свободы и убийстве малолетнего, обнаруженного живым. Перспективы его освобождения остаются туманными: ребенка он, очевидно, не убивал, но удерживал около года.
Как похитили ребенка
У Натальи и Андрея Брезгина четверо детей. Брак не выдержал испытания, в частности, многоженством (об этом в интервью публично говорили оба супруга), они развелись. Суд постановил, что сын останется с папой, девочки — с мамой. В июле прошлого года отец похитил младшую дочь с детской площадки в Екатеринбурге, этот эпизод запечатлен на видео. На кадрах видно, как Брезгин хватает Варю и закидывает в машину, а за ними гонится ее старшая сестра Соня.
Момент похищения Андреем Брезгиным младшей дочери
Управляющий партнер «Легес Бюро», член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова отмечает, что при разведенных родителях место жительства детей устанавливается соглашением мамы и папы либо решением суда в соответствии со ст. 65 Семейного кодекса РФ.
— При этом расторжение брака не влечет автоматического лишения родительских прав, — подчеркивает собеседница «Известий». — И у отца, и у матери остаются правовая связь с ребенком, право на общение и воспитание. Таким образом, невозможно однозначно сказать, что ребенок был похищен отцом, ведь родители вправе определять местонахождение детей.
Брезгин писал в соцсетях, что, выкрав дочь, частично исполнил решение суда о порядке общения с детьми. Если его обвинят в похищении, это «провокации феминистов в своих раковинах», поливающих грязью отцов. И вообще, подчеркивал лидер «Мужского пути», с ним на постоянной основе должны жить обе дочери.
Мама безуспешно искала Варю. В декабре 2021 года приставам и следователям при поддержке ОМОНа пришлось вломиться в дом Брезгина в городе Сысерть и обыскать его. Девочки там не нашлось, отец продолжал скрывать ее местонахождение.
Правоохранители задержали, а следом отправили в СИЗО лидера «Мужского пути» по обвинению в удержании в неволе и убийстве собственной дочери в начале июня. Соратники мужчины тотчас начали публиковать посты в его поддержку. Вскоре после задержания Брезгина в Сети было опубликовано видео с Варей, снятое в неизвестной локации.
Видео с найденной Варей
Девочка просила отпустить папу и держала в руках распечатку свежей статьи — как доказательство того, что запись новая. Но мама девочки усомнилась в подлинности видео. «Я не знаю, что с ней. Я не знаю, каково ее состояние. Вообще ничего. Не могу с ней ни поговорить, ни спросить что-то», — рассказывала мама Вари. С момента похищения бывший муж лишь единожды разрешил ей услышать голос дочери по телефону.
По словам женщины, Брезгин оформил на третьих лиц доверенность на дочь и якобы отправил ее учиться в некой церковной школе. После задержания экс-супруга Наталья вместе с органами опеки пыталась забрать старшего сына из дома в Сысерти, где он живет с гражданской супругой Брезгина (у них двое детей, она беременна третьим), но безуспешно.
Где пропадала Варя
«С целью убийства потерпевшей… неустановленным способом совершил действия, направленные на повреждение жизненно важных органов, состоящие в прямой причинно-следственной связи с наступлением смерти потерпевшей», — говорилось в постановлении о привлечении мужчины в качестве обвиняемого. Он остается в СИЗО по решению Свердловского областного суда.
— Возбуждение обоих уголовных дел выглядит странным. В судебной практике считается общепринятым, что родителя невозможно привлечь к уголовной ответственности за незаконное лишение свободы своего ребенка, — говорит адвокат Константин Кудряшов. — Родитель обладает законными правами по ограничению свободы передвижения своего подопечного.
Если есть судебное решение, которое определяет место жительства ребенка и порядок осуществления родительских прав, его неисполнение может повлечь административную ответственность по ч. 2 ст. 5.35 КоАП РФ. Она предусматривает наказание в виде административного штрафа от 2 тыс. до 3 тыс. рублей. «В силу несущественности наказания граждан редко пугает привлечение к ответственности», — признает Мария Спиридонова.
Варю искали по ориентировке Федеральной службы судебных приставов (ФССП). 24 июня ее обнаружили в черном Land Cruiser на Челябинском тракте. Девочка находилась с дядей (братом Брезгина) и старшим братом. Слова Андрея Брезгина подтвердились: девочка жива, а значит, обвинения в убийстве не имеют оснований.
— Изменение обвинения и меры пресечения в подобных случаях обычно зависит от степени внимания общественности и СМИ к делу, а также от действий адвокатов обвиняемого, — отмечает Константин Кудряшов. — При обычных обстоятельствах следователь не меняет обвинение почти до момента завершения расследования уголовного дела, возражает против изменения меры пресечения.
Что за «Мужской путь»
Андрей Брезгин и его соратники по «Мужскому пути» утверждают, что бывшая жена месяцами не разрешала видеться с детьми. А гражданская супруга и вовсе уверяет, что у мужчины якобы была и более веская причина выкрасть ребенка: «Андрей узнал случайно, что к ним домой ходит некий дядя, и девочки ему делают массажи».
По идеологии консервативно-патриархального движения «Мужской путь» развод крайне нежелателен, а дети при таком раскладе всё равно должны оставаться при отце. Вообще, ущемление прав отцов (в особенности при разделе имущества и борьбе за детей) — одна из основных сфер борьбы активистов, что отличает его от уже запрещенного в РФ «Мужского государства». Если МГ изрядно уходит в национализм, женоненавистничество, донимает девушек и неугодных по цвету кожи парней, то «Мужской путь» находит конструктивное зерно, сохраняет приличный тон и вообще, на первый взгляд, рассуждает сдержанно.
Группа движения, которое заявляет о себе как умеренно консервативном, появилась в 2018 году. На момент написания материала на сообщество «Мужской Путь: уверенное будущее» в ВК подписано более 25 тыс. пользователей.
Андрей Брезгин с детьми
«Мужчина в консервативной семье обретает свое истинное предназначение: быть не прислужником, шутом и громоотводом, а главой семьи, наставником, творцом, защитником Отечества, — говорится в описании группы. — Женщина при такой схеме может не соревноваться с мужчиной и выгорать к 40 годам, а обретает возможность посвятить себя семье, материнству, развиваться и помогать мужу можно (и нужно) по удаленке, но дома».
Цель — вернуть мужчине «репродуктивные права рождения и воспитания детей через запрет абортов и совместную опеку», без которых нация, по их мнению, не выживет. Женщина же в идеале «годная берегиня моложе лет на десять». Ей полагается способствовать повышению рождаемости. По 20 правилам, вписанным в инструкцию по поиску жены от «Мужского пути», она должна быть скромной, стыдливой и послушной, без просьб и вопросов штопать футболки и не должна страдать.
Андрей Брезгин, бывший кадровый офицер (его соратники акцентируют на этом внимание в свете спецоперации на Украине), на своей странице в ВК сравнивает себя с Джонни Деппом, который показал «пример стойкости в битве с 1000-головой гидрой по имени феминизация» (в рамках суда с Эмбер Херд), репостит записи в поддержку запретившей аборты Польши и шутит (или нет), что самое полезное изобретение человечества — «средневековый прибор против женской болтовни».
Работа ОМОНа в доме Андрея Брезгина
В интервью 2018 года он рассказывал о своей патриархальной семье с двумя женами, уже второй по счету — первая, полигамная распалась. «Жена (Мама Вари. — «Известия») больше рожать не могла, я же хотел еще, тем более сын был всего один. А у славян род передается через сыновей. <...> Для меня многодетные — это хотя бы 7–8 детей. Одной столько родить можно, но сложно», — говорил Брезгин, добавляя, что он хочет 20 детей.
Поэтому он привел вторую женщину, но не срослось: «Вторая не захотела делить меня с первой. Как и первая ни с кем. Тем более на будущее я планировал привести еще две жены».
Где справедливость
Последователи «Мужского пути» видят в уголовном преследовании Брезгина политическую подоплеку и противостояние «либерального Екатеринбурга» с их консервативными патриотическими ценностями. У силовых органов претензии иного толка.
— Обвинения в убийстве девочки органами предварительного расследования сняты, поскольку убийство совершено не было, девочка жива, — полагает доктор юридических наук, заместитель председателя МКА «Клишин и партнеры» Андрей Шугаев. Он отмечает, что обвинение в таком случае снимается по объективным обстоятельствам, а это значит, что Брезгин имеет право на реабилитацию в соответствии со ст. 133 УПК РФ.
Потребовать от государства возместить материальный и моральный вред может только тот, кто уже реабилитирован в случае прекращения дела «за отсутствием состава преступления, за недоказанностью вины» или при вынесении оправдательного приговора, добавляет адвокат Екатерина Чернышева.
Право на реабилитацию не исключает продолжения уголовного преследования за похищение ребенка, подчеркивает адвокат Андрей Шугаев. Он сомневается, что Брезгину изменят меру пресечения: ему инкриминируется похищение несовершеннолетней в составе организованной группы, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 12 лет, а это категория особо тяжких преступлений.
— С другой стороны, известны не все обстоятельства этого «похищения», что может впоследствии изменить позицию органов правосудия в сторону смягчения участи данного гражданина, — полагает Шугаев.
На практике привлечение к уголовной ответственности одного из родителей по ст. 126 УК РФ в случае похищения собственного ребенка остается сложным для квалификации, говорит Мария Спиридонова. А категория дел по определению места жительства крайне затруднительна в последующем исполнении, поскольку дети очень часто становятся инструментом возмездия и манипуляций у недобросовестных родителей.
— Длительная изоляция от родителя и формирование у ребенка негативного отношения к отдельно проживающему родителю делают такие решения фактически неисполнимыми годами, — резюмирует собеседница «Известий».