Проблемы многоженства: на Урале после года поисков нашли ребенка

Семилетняя дочь лидера консервативно-патриархального движения «Мужской путь», который находится в СИЗО по обвинению в ее убийстве, нашлась живой. Ее отец Андрей Брезгин по-прежнему под арестом: помимо убийства ему инкриминируется удержание девочки в неволе. В течение года мама не знала, где находится ребенок, которого экс-супруг выкрал с детской площадки. Опрошенные «Известиями» юристы полагают, что и обвинения в похищении не совсем корректны. Как адепт многоженства и многодетный отец пошел на кражу ребенка, какое наказание ему грозит провести и причем тут военная мощь страны, читайте в материале «Известий».

С чего начать

Дочку лидера движения «Мужской путь» Андрея Брезгина, пропавшую почти год назад, нашли на Урале. Следствие после долгих безрезультатных поисков сочло семилетнюю Варю убитой, а ее отца — причастным к преступлению. В субботу, 25 июня, стало известно, что приставы обнаружили девочку живой. Невредимой ли — покажет проверка.

— В настоящее время устанавливается, не совершалось ли в отношении ребенка каких-либо противоправных действий, — сообщили в управлении СК РФ по Свердловской области. Сейчас жизни девочки, которую передали маме, ничего не угрожает.

Тем временем Андрей Брезгин находится под арестом по обвинению в незаконном лишении свободы и убийстве малолетнего, обнаруженного живым. Перспективы его освобождения остаются туманными: ребенка он, очевидно, не убивал, но удерживал около года.

Как похитили ребенка

У Натальи и Андрея Брезгина четверо детей. Брак не выдержал испытания, в частности, многоженством (об этом в интервью публично говорили оба супруга), они развелись. Суд постановил, что сын останется с папой, девочки — с мамой. В июле прошлого года отец похитил младшую дочь с детской площадки в Екатеринбурге, этот эпизод запечатлен на видео. На кадрах видно, как Брезгин хватает Варю и закидывает в машину, а за ними гонится ее старшая сестра Соня.

Проблемы многоженства Момент похищения Андреем Брезгиным младшей дочери Фото: РЕН ТВ

Автор цитаты Как впоследствии установили следователи, мужчина приехал с сыном проведать девочек, пообщался с ними несколько минут и после украл младшую дочку.

Управляющий партнер «Легес Бюро», член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова отмечает, что при разведенных родителях место жительства детей устанавливается соглашением мамы и папы либо решением суда в соответствии со ст. 65 Семейного кодекса РФ.

— При этом расторжение брака не влечет автоматического лишения родительских прав, — подчеркивает собеседница «Известий». — И у отца, и у матери остаются правовая связь с ребенком, право на общение и воспитание. Таким образом, невозможно однозначно сказать, что ребенок был похищен отцом, ведь родители вправе определять местонахождение детей.

Брезгин писал в соцсетях, что, выкрав дочь, частично исполнил решение суда о порядке общения с детьми. Если его обвинят в похищении, это «провокации феминистов в своих раковинах», поливающих грязью отцов. И вообще, подчеркивал лидер «Мужского пути», с ним на постоянной основе должны жить обе дочери.

Мама безуспешно искала Варю. В декабре 2021 года приставам и следователям при поддержке ОМОНа пришлось вломиться в дом Брезгина в городе Сысерть и обыскать его. Девочки там не нашлось, отец продолжал скрывать ее местонахождение.

Правоохранители задержали, а следом отправили в СИЗО лидера «Мужского пути» по обвинению в удержании в неволе и убийстве собственной дочери в начале июня. Соратники мужчины тотчас начали публиковать посты в его поддержку. Вскоре после задержания Брезгина в Сети было опубликовано видео с Варей, снятое в неизвестной локации.

Проблемы многоженства Видео с найденной Варей Фото: РЕН ТВ

Девочка просила отпустить папу и держала в руках распечатку свежей статьи — как доказательство того, что запись новая. Но мама девочки усомнилась в подлинности видео. «Я не знаю, что с ней. Я не знаю, каково ее состояние. Вообще ничего. Не могу с ней ни поговорить, ни спросить что-то», — рассказывала мама Вари. С момента похищения бывший муж лишь единожды разрешил ей услышать голос дочери по телефону.

По словам женщины, Брезгин оформил на третьих лиц доверенность на дочь и якобы отправил ее учиться в некой церковной школе. После задержания экс-супруга Наталья вместе с органами опеки пыталась забрать старшего сына из дома в Сысерти, где он живет с гражданской супругой Брезгина (у них двое детей, она беременна третьим), но безуспешно.

Где пропадала Варя

« С целью убийства потерпевшей… неустановленным способом совершил действия, направленные на повреждение жизненно важных органов , состоящие в прямой причинно-следственной связи с наступлением смерти потерпевшей», — говорилось в постановлении о привлечении мужчины в качестве обвиняемого. Он остается в СИЗО по решению Свердловского областного суда.

— Возбуждение обоих уголовных дел выглядит странным. В судебной практике считается общепринятым, что родителя невозможно привлечь к уголовной ответственности за незаконное лишение свободы своего ребенка, — говорит адвокат Константин Кудряшов. — Родитель обладает законными правами по ограничению свободы передвижения своего подопечного.

Если есть судебное решение, которое определяет место жительства ребенка и порядок осуществления родительских прав, его неисполнение может повлечь административную ответственность по ч. 2 ст. 5.35 КоАП РФ. Она предусматривает наказание в виде административного штрафа от 2 тыс. до 3 тыс. рублей. «В силу несущественности наказания граждан редко пугает привлечение к ответственности», — признает Мария Спиридонова.

Фото: ФССП по Свердловской области Ориентировка ФССП

Варю искали по ориентировке Федеральной службы судебных приставов (ФССП). 24 июня ее обнаружили в черном Land Cruiser на Челябинском тракте. Девочка находилась с дядей (братом Брезгина) и старшим братом. Слова Андрея Брезгина подтвердились: девочка жива, а значит, обвинения в убийстве не имеют оснований.

— Изменение обвинения и меры пресечения в подобных случаях обычно зависит от степени внимания общественности и СМИ к делу, а также от действий адвокатов обвиняемого , — отмечает Константин Кудряшов. — При обычных обстоятельствах следователь не меняет обвинение почти до момента завершения расследования уголовного дела, возражает против изменения меры пресечения.

Что за «Мужской путь»

Андрей Брезгин и его соратники по «Мужскому пути» утверждают, что бывшая жена месяцами не разрешала видеться с детьми . А гражданская супруга и вовсе уверяет, что у мужчины якобы была и более веская причина выкрасть ребенка: «Андрей узнал случайно, что к ним домой ходит некий дядя, и девочки ему делают массажи».

По идеологии консервативно-патриархального движения «Мужской путь» развод крайне нежелателен, а дети при таком раскладе всё равно должны оставаться при отце. Вообще, ущемление прав отцов (в особенности при разделе имущества и борьбе за детей) — одна из основных сфер борьбы активистов, что отличает его от уже запрещенного в РФ «Мужского государства». Если МГ изрядно уходит в национализм, женоненавистничество, донимает девушек и неугодных по цвету кожи парней, то «Мужской путь» находит конструктивное зерно, сохраняет приличный тон и вообще, на первый взгляд, рассуждает сдержанно.

Группа движения, которое заявляет о себе как умеренно консервативном, появилась в 2018 году. На момент написания материала на сообщество «Мужской Путь: уверенное будущее» в ВК подписано более 25 тыс. пользователей.

Проблемы многоженства Андрей Брезгин с детьми Фото: РЕН ТВ

«Мужчина в консервативной семье обретает свое истинное предназначение: быть не прислужником, шутом и громоотводом, а главой семьи, наставником, творцом, защитником Отечества, — говорится в описании группы. — Женщина при такой схеме может не соревноваться с мужчиной и выгорать к 40 годам, а обретает возможность посвятить себя семье, материнству, развиваться и помогать мужу можно (и нужно) по удаленке, но дома».

Цель — вернуть мужчине «репродуктивные права рождения и воспитания детей через запрет абортов и совместную опеку», без которых нация, по их мнению, не выживет. Женщина же в идеале «годная берегиня моложе лет на десять». Ей полагается способствовать повышению рождаемости. По 20 правилам, вписанным в инструкцию по поиску жены от «Мужского пути», она должна быть скромной, стыдливой и послушной, без просьб и вопросов штопать футболки и не должна страдать.

Автор цитаты В рекомендациях группы — книга «Женщина. Учебник для мужчин». На ее сайте среди прочего размещена статья «об иерархии самок — наиважнейшем для понимания женского поведения разделе».

Андрей Брезгин, бывший кадровый офицер (его соратники акцентируют на этом внимание в свете спецоперации на Украине), на своей странице в ВК сравнивает себя с Джонни Деппом, который показал «пример стойкости в битве с 1000-головой гидрой по имени феминизация» (в рамках суда с Эмбер Херд), репостит записи в поддержку запретившей аборты Польши и шутит (или нет), что самое полезное изобретение человечества — «средневековый прибор против женской болтовни».

Проблемы многоженства Работа ОМОНа в доме Андрея Брезгина Фото: соцсети

В интервью 2018 года он рассказывал о своей патриархальной семье с двумя женами, уже второй по счету — первая, полигамная распалась . «Жена (Мама Вари. — «Известия») больше рожать не могла, я же хотел еще, тем более сын был всего один. А у славян род передается через сыновей. <...> Для меня многодетные — это хотя бы 7–8 детей. Одной столько родить можно, но сложно», — говорил Брезгин, добавляя, что он хочет 20 детей.

Поэтому он привел вторую женщину, но не срослось: «Вторая не захотела делить меня с первой. Как и первая ни с кем. Тем более на будущее я планировал привести еще две жены».

Где справедливость

Последователи «Мужского пути» видят в уголовном преследовании Брезгина политическую подоплеку и противостояние «либерального Екатеринбурга» с их консервативными патриотическими ценностями. У силовых органов претензии иного толка.

— Обвинения в убийстве девочки органами предварительного расследования сняты, поскольку убийство совершено не было, девочка жива, — полагает доктор юридических наук, заместитель председателя МКА «Клишин и партнеры» Андрей Шугаев. Он отмечает, что обвинение в таком случае снимается по объективным обстоятельствам, а это значит, что Брезгин имеет право на реабилитацию в соответствии со ст. 133 УПК РФ.

Потребовать от государства возместить материальный и моральный вред может только тот, кто уже реабилитирован в случае прекращения дела «за отсутствием состава преступления, за недоказанностью вины» или при вынесении оправдательного приговора, добавляет адвокат Екатерина Чернышева.

Проблемы многоженства Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Право на реабилитацию не исключает продолжения уголовного преследования за похищение ребенка, подчеркивает адвокат Андрей Шугаев. Он сомневается, что Брезгину изменят меру пресечения: ему инкриминируется похищение несовершеннолетней в составе организованной группы, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 12 лет, а это категория особо тяжких преступлений.

— С другой стороны, известны не все обстоятельства этого «похищения», что может впоследствии изменить позицию органов правосудия в сторону смягчения участи данного гражданина, — полагает Шугаев.

Справка «Известий» В одной только Свердловской области хватает случаев кражи детей у экс-супругов. В марте житель Березовского увез годовалого ребенка от матери в неизвестном направлении — за неделю до того, как суд должен был определить порядок проживания ребенка. В том же месяце екатеринбургская полиция объявила в розыск 11-летнего мальчика, которого папа увез в Стамбул без ведома бывшей жены. Больше года в розыске находится восьмилетний Максим Алибеков. Предположительно, он живет с отцом, который обязан передать его матери по решению суда.

На практике привлечение к уголовной ответственности одного из родителей по ст. 126 УК РФ в случае похищения собственного ребенка остается сложным для квалификации , говорит Мария Спиридонова. А категория дел по определению места жительства крайне затруднительна в последующем исполнении, поскольку дети очень часто становятся инструментом возмездия и манипуляций у недобросовестных родителей.

— Длительная изоляция от родителя и формирование у ребенка негативного отношения к отдельно проживающему родителю делают такие решения фактически неисполнимыми годами, — резюмирует собеседница «Известий».