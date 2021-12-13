За семьи печатями: Госдума займется проблемой родственного киднеппинга

В ближайшее время при вице-спикере Госдумы Анне Кузнецовой будет создан экспертный совет, который среди прочего займется проблемой киднеппинга родителями собственных детей . Об этом «Известиям» рассказал один из инициаторов создания совета, руководитель Всероссийского движения «Союз отцов» Андрей Коченов, информацию подтвердили в аппарате депутата. Сегодня в России за похищение своего ребенка родителю грозит только штраф, и то, если есть судебное решение, регулирующее порядок их общения. По словам юристов, обе стороны конфликтов массово не исполняют такие решения: один родитель незаконно прячет ребенка, другой пытается его «похитить». Поможет ли ужесточение законов или государству следует подключить психологов, чтобы гасить родительские войны на досудебной стадии, разбирались «Известия».

Неравные права

В России 11 млн детей живут с одним родителем, и ежегодно к ним добавляются по 400 тыс. ребя т, заявил «Известиям» президент Национальной ассоциации исследователей синдрома отчуждения родителя (PAS), адвокат Станислав Клюев. По его словам, в судах больше миллиона дел, связанных со спорами родителей по поводу места жительства детей , и в 75% случаев стороны подают встречные иски друг к другу. Нередки случаи, когда один из родителей препятствует общению экс-супруга с ребенком, тем самым нарушая решение суда , рассказал эксперт. Отчасти это и есть причина похищения: родитель, отчаявшись добиться своего, просто увозит ребенка в неизвестном направлении, объяснил Станислав Клюев.

— Статистика явно показывает, что большинство родителей — как мам, так и пап — заинтересованы в участии в жизни ребенка. При этом у нас очень распространена практика сокрытия детей от второго родителя . Детей увозят, меняют фамилии, переводят в другие школы или детские сады . Тот, с кем проживает ребенок, зачастую делает все возможное, чтобы лишить второго родителя права на воспитание и общение с ребенком, — считает он.

За семьи печатями Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Hans Lippert

В ближайшее время при вице-спикере Госдумы Анне Кузнецовой будет создан экспертный совет, который среди прочего, займется проблемой киднеппинга родителями собственных детей, рассказал «Известиям» глава Всероссийского движения «Союз отцов» Андрей Коченов. Скорое появление площадки «Известиям» подтвердила руководитель пресс-службы вице-спикера ГД Наталья Шумилова. Она отметила, что Андрей Коченов войдет в состав экспертного совета.

— Я получаю по 30 обращений в месяц от родителей , — рассказал Андрей Коченов. — В одних случаях бывший супруг или супруга запрещают видеться с ребенком и принимать участие в его жизни. Другие жалуются на то, что ребенок, по сути, похищен одним из родителей.

В марте мужчина из Екатеринбурге украл дочь у бывшей жены и вывез ее за границу. По версии отца, он решился на такой поступок из-за того, что мать ребенка не позволяла ему видеться с дочерью. В августе схожая история произошла в Красноярске. Похищенного ребенка искали четыре месяца.

— Выход из этой ситуации единственный — нужно усилить контроль за исполнением решений суда , — считает Андрей Коченов. — К примеру, по решению суда ребенок при разводе остался жить с мамой. Отец ребенка тем не менее имеет равные с матерью права на его воспитание. Но зачастую одна сторона пытается ограничить общение другой стороны с детьми, начинается дележка ребенка. Отсюда и коллизии с «похищением».

За семьи печатями Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Не преступление

В Уголовном кодексе предусмотрено наказание за похищение человека, но в отношении родителей статья не работает . Характерен один из последних громких случаев. 8 декабря в Санкт-Петербурге мужчина, лишенный родительских прав, жестоко избил бывшую жену и украл их общего ребенка прямо на улице . Женщину госпитализировали с открытой раной головы, множественными ушибами и переломом носа. Полиция объявила нападавшего в розыск. Местонахождение мальчика до сих пор неизвестно. Женщина рассказала «Известиям», что это уже четвертая попытка кражи ребенка бывшем мужем, но уголовное дело в отношении него завели только сейчас и не из-за киднеппинга, а по факту избиения.

— Согласно ст. 126 УК РФ, за похищение человека грозит наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок. Но на практике привлечение к уголовной ответственности одного из родителей в похищении собственного ребенка остается сложным для квалификации вопросом в связи с тем, что оба родителя являются законными представителями ребенка, имеют равные права и несут равные обязанности в отношении своих детей , — пояснила член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

Даже ограничение родительских прав не становится железным занавесом . Ст. 75 Семейного кодекса дает таким матерям и отцам право на общение с ребенком, если это не оказывает на малыша вредного влияния. Контакты допускаются с согласия другого родителя, не лишенного родительских прав или не ограниченного в них , добавила Мария Спиридонова.

Ограничение в родительских правах не равно их лишению, подчеркнула старший юрисконсульт «Мой семейный юрист» Дарья Кашлева.

За семьи печатями Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Родители, права которых ограничены судом, не могут лично воспитывать ребенка, получать льготы и государственные пособия, установленные для граждан, имеющих детей, то есть, если есть вступившее в законную силу решение суда об ограничении, допустим, отца в родительских правах, это не означает, что он не может видеться с ребенком. Он может делать это с согласия матери в установленные дни и часы и в установленном месте, — уточнила юрист.

Именно поэтому похищение своего ребенка не подпадает под статью «похищение человека» (ст. 126 УК РФ). В данном случае вероятна только административная ответственность — за неисполнение решения суда , сказала Мария Спиридонова.

— Неисполнение судебного постановления, а равно иное проявление неуважения к суду влечет за собой наложение административного штрафа в размере от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, — отметила Дарья Кашлева.

Таким образом, киднеппинг своего ребенка в России не является преступлением, заключила она.

Дело семейное

Получается, что родитель, имеющий достаточно средств, чтобы платить штрафы, может до бесконечности увозить и прятать ребенка .

Инициатор создания экспертной группы Андрей Коченов полагает, что следует ужесточить санкции в отношении тех, кто вопреки судебному решению не позволяет общаться с ребенком родителю, который живет отдельно . Но это не снимает ответственности с «похитителя»: за такое деяние родителю должно грозить уголовное наказание, уверен глава Союза отцов. Кроме того, государство должно помочь семьям не доводить конфликт до острой стадии — на экспертном совете будет рассмотрена возможность создания института досудебного урегулирования конфликтов, рассказал специалист, а именно службы медиации и психологической помощи для родителей, не поделивших детей. Итогом работы экспертного совета должна стать законодательная инициатива, регулирующая эту сферу, добавил Андрей Коченов.

За семьи печатями Фото: Global Look Press/imago stock&people

— Если родители не понимают, что своей дележкой они наносят вред ребенку , то это вопрос к родителям, а не к государству. Государство не должно настолько глубоко вмешиваться в дела семьи, чтобы, допустим, изымать ребенка при подобных конфликтах , — поделилась с «Известиями» мнением член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. — Это нанесет еще больший ущерб ребенку . В истории, когда один родитель не дает видеться, а другой готов украсть ребенка, виноваты оба.