Подложили семью: россияне издеваются над нянями своих детей

В Волгограде завершился процесс по делу местной жительницы, убившей пенсионерку, присматривавшую за ее ребенком. Помимо физического насилия, домашний персонал нередко подвергается сексуальному и психическому давлению со стороны работодателя. Одна из причин такой ситуации — теневой характер этой сферы занятости. Эксперты рассказали «Известиям» о рисках и правовом положении граждан, работающих в чужой семье.

Крепостное право

Интернет изобилует историями об ужасных нянях, совершающих злодеяния в отношении своих подопечных. Но и сами приходящие сиделки, гувернантки и другие помощники по хозяйству, которых всё чаще на старый манер называют прислугой, постоянно становятся жертвами злоупотреблений, а то и преступлений со стороны работодателей.

К 9 годам колонии приговорил Кировский райсуд Волгограда 35-летнюю местную жительницу за зверскую расправу над няней своего сына, сообщили в региональной прокуратуре. Обвинение доказало, что с января по февраль 2019 года осужденная избивала 69-летнюю пенсионерку. Из-за увечий женщина не могла самостоятельно передвигаться. Во время очередной вспышки ярости женщина забила беспомощную женщину до смерти. Труп убийца вывезла из квартиры и сожгла на пустыре.

Помимо избиений, няни нередко подвергаются сексуальному насилию. Вопиющий случай произошел в августе в столице — 31-летний ранее судимый мужчина удерживал в заложниках и несколько часов насиловал 14-летнюю девочку, которая сидела с грудными детьми его сожительницы.

Собственница кадрового агентства «Ассистент» Ирина Гуренкова сравнивает ситуацию на рынке услуг домашнего персонала в России с эпохой дикого капитализма XIX века.

— Трудность в специфике работы: нужно, чтобы няня подошла семье, чтобы совпали представления о воспитании и другие базовые понятия. А вот финансовые интересы сторон диаметрально противоположны: наниматель хочет платить няне как можно меньше. Как говорится, за копейку канарейку, чтобы пела и не ела. Часто ни отпусков, ни больничных для няни вообще не существует. Всё на устной договоренности.

Впрочем, собеседница отмечает, что к обману в этой сфере склонны обе стороны.

— Бывает, что и прислуга садится на голову. Но если няня нарушает договоренность чаще по недомыслию, то хозяин это делает всегда осознанно. Не платит, штрафует, — говорит Гуренкова. По словам эксперта, в большинстве случаев хозяева и работники всё же находят компромиссные решения.

Первые шаги по выходу сферы домашних услуг из теневой зоны начались в прошлом десятилетии.

— Работа по легализации этой сферы началась в 2017 году, — рассказала «Известиям» основатель сервиса «Бабушка на час» Наталья Линькова. — Но меры эти больше направлены на безопасность и прозрачность в интересах принимающей стороны. А риск для работника остается высоким.

С чем сталкиваются няни

По словам Линьковой, в ее практике были случаи, когда няни жаловались на сексуальные домогательства со стороны отцов детей. Нередки и инциденты с рукоприкладством.

— В одной ситуации няня систематически подвергалась избиению, ей выдирала волосы мать ребенка. Но женщина терпела всё это, ничего не рассказывала долгое время. Потом все-таки ушла, — рассказывает эксперт.

Постоянной проблемой остается невыплата обещанных при найме денег. Связанные с пандемией ограничения и общая нервозность атмосферы неоднократно приводили к ситуациям, когда работодатели забирали у нянь и другого домашнего персонала документы, чтобы воспрепятствовать их выезду из загородных домов.

Страховка от безумцев

Линькова считает важной для обеспечения безопасности составляющей юридическое оформление отношений между няней и семьей, в которой она работает.

— Мы оформляем договор возмездного оказания услуг с указанием паспортных данных родителей. Если же у няни есть статус самозанятого — это на сегодняшний день идеальный вариант. Также в ходит в практику добровольное прохождение психологической диагностики родителей, в семью которых приходит няня.

Еще одна гарантия безопасности обеих сторон, которую сегодня требуют при заключении договора некоторые агентства, установка камеры наблюдения.

— Мы проговариваем это с родителями всегда. А няни в обязательном порядке подписывают согласие на работу при включенной камере. Мы, разумеется, не можем обязать родителей установить камеру. Но опыт показывает, если объяснить клиенту, для чего это делается, что это гарантия безопасности обеих сторон, отказов не возникает. Сегодня установка такой камеры стоит недорого.

Иностранки в группе повышенного риска

Опрошенные «Известиями» специалисты отрасли считают, что наибольшей опасности и злоупотреблениям со стороны работодателя подвержены иностранные граждане. В профессиональном сообществе обсуждают жуткую историю, которая случилась недавно в Подмосковье, — наниматели посадили няню в клетку с животными и били девушку палками. Несчастную удалось вызволить благодаря соседям, она отправилась на родину, в одну из постсоветских стран.

Анонимный источник «Известий», близкий к бизнесу по подбору персонала, сообщил, что агентства и сами няни пользуются неофициальными черными списками работодателей. Для граждан других стран это практически единственный способ хоть как-то подстраховаться.

— Есть семьи, с которыми не хотят иметь дело большинство агентств. Если хотя бы две няни говорят о нездоровом климате в семье, о непорядочности со стороны родителей по отношению к работникам или о криминальном поведении, то таким клиентам будет сложно найти человека через агентства.

Няни со стажем обычно подписаны на тематические каналы и чаты в мессенджерах.

— Нужно правильно анализировать данные из таких источников, — говорит собеседник. — Иногда репутацию семей или нянь умышленно подрывают из-за межличностного конфликта или из-за того, что стороны не сошлись в цене.

Ирина Гуренкова советует няням уходить сразу, как только они почувствовали дискомфорт в семье.