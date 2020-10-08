Бабушка в законе: сидеть с внуками станет безопасно

Пять депутатов Госдумы внесли в нижнюю палату парламента законопроект с поправками в Семейный кодекс и закон «Об опеке и попечительстве». Они предлагают узаконить возможность нахождения детей с бабушками, дедушками, сестрами, братьями и другими близкими родственниками. В настоящее время если рядом с ребенком нет родителя, органы опеки уже имеют право действовать. Что изменит принятие законопроекта — разбирались «Известия».

Не лезть в семейные отношения

Под законопроектом, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных актов нижней палаты парламента, стоят подписи депутатов Ольги Савастьяновой, Ольги Тимофеевой, Ольги Окуневой, Натальи Костенко, Любови Духаниной. В документе предлагается внести в п.1 ст. 55 Семейного кодекса РФ один абзац: «Ребенок по своему желанию и с согласия родителей вправе временно пребывать у дедушек, бабушек, совершеннолетних братьев, сестер и других близких родственников». Духанина пояснила «Известиям», что имеются в виду в том числе тетя и дядя ребенка — те люди, которых в России «считают родными в рамках семей».

Также законопроект предлагает поменять ч. 4 ст. 13 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» — чтобы при назначении опекуном близкого родственника ребенок до принятия положительного решения мог временно находиться у этого самого родственника . То есть если сейчас ребенка, потерявшего родителей, по идее должны сначала отправлять в соцучреждение и только потом в случае принятия решения об опекунстве возвращают родственникам, то благодаря законопроекту на это время можно будет не забирать его из семьи.

Бабушка в законе Фото: Depositphotos

Директор центра мониторинга законодательства и правоприменения МГЮА имени Кутафина Олег Гринь, который работал над документом, поясняет, что и сейчас ребенка не всегда забирают от близких родственников в случае потери родителей.

— Практика везде складывается разная, и в большинстве случаев органы опеки на местах действительно не забирают детей, — рассказал он «Известиям». — Но ведь это зависит просто от сложившегося представления, не основанного на законе. Мы же говорим, что это должно быть нормой закона.

Депутат Госдумы Наталья Костенко, которая выступила с инициативой принятия законопроекта, сообщила, что документ поддержали и Минтруд, и Минпросвещения, и Минюст, также он прошел через думскую фракцию «Единой России», через экспертные советы.

— Сейчас любой неравнодушный гражданин, который видит чужого ребенка с бабушкой, по идее может написать в опеку, а та должна отреагировать, — говорит Костенко. — И если рядом не окажется родителя, то это доказательство, что он не исполняет свои полномочия, нарушает закон. Ребенка могут изъять из семьи. Все живут в страхе. Наш закон облегчает жизнь людей, позволяет государству не лезть лишний раз в семейные отношения там, где это не нужно.

Двойная травма

По словам Олега Гриня, на юридическую бесправность бабушек чиновники и госорганы чаще всего закрывают глаза. Однако проблемы периодически возникают.

— Были случаи, когда бабушкам задавали вопрос, почему они находятся с детьми, а не родители, — вплоть до отъема ребенка на месте , — говорит он. — Такое было в Краснодарском крае, что и послужило поводом для обращения муниципального депутата к Наталье Костенко с просьбой урегулировать этот вопрос в законодательстве.

«Исходя из действующего законодательства временное нахождение ребенка с бабушкой, дедушкой или другими близкими родственниками ничем не отличается от ситуации, при которой ребенок находится с чужими для него людьми», — говорится в пояснительной записке к документу. Сейчас законом предусмотрено только разрешение на общение с ребенком, но никаких фактических прав у близких родственников нет.

Бабушка в законе Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

По второй части законопроекта проблемных случаев больше. Духанина отмечает, что у нее прямо сейчас есть в работе обращение с просьбой не допустить изъятия детей из семьи.

— Речь идет о том, чтобы на время, пока решается вопрос по опекунству, дети находились вместе со старшими совершеннолетними сестрами, — рассказала Духанина. ­— В семье пять детей, две девочки старше 18 лет, мама умерла. И сейчас маленьких должны изъять из семьи, они должны находиться под опекой органов попечительства до момента, пока будет решен вопрос, кто будет их опекуном.

Олег Гринь также приводит недавний резонансный случай, к решению которого подключалась в том числе уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

— Обычная российская семья — жили вместе мама, папа, ребенок и бабушка. Случилась трагедия, мама с папой погибли в автокатастрофе. И помимо того, что ребенок теряет родителей, еще и органы опеки его изымают и помещают в детский дом , — рассказывает Гринь. — Получается двойная травма: ребенок лишился родителей и дома. Это продолжается два месяца или дольше, пока решается вопрос с оформлением этой опеки.

Юридический уродец

Бесправие бабушек, дедушек и любых других родственников, кроме родителей, уже породило в России, как выражается Олег Гринь, «юридического уродца» — оформление нотариальных доверенностей на ребенка.

«Юридическая природа такой доверенности весьма спорна, поскольку речь идет о временном возложении полномочий законного представительства — процедуре, противоречащей действующему законодательству », — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Олег Гринь поясняет, что такая доверенность юридически ничтожна — подобные полномочия нельзя доверять по закону.

— Такой «юридический уродец» оказался одной из форм решения этой проблемы, появился от некоторой безысходности, — замечает он.

Любовь Духанина отмечает, что ситуация такова, что кроме нотариальной доверенности сейчас у семей фактически нет никакого другого пути.

— Что, запретить бабушкам находиться вместе с детьми? — задается вопросом депутат. — Ситуация здесь, когда жизнь богаче норм закона. Нормы закона не описывают те взаимоотношения, которые есть в обществе.

Бабушка в законе Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Главный месседж

Главный месседж законопроекта, по мнению его авторов, в том, что бабушка (дедушка или любой другой близкий родственник) — это родной человек для ребенка . Опасения, что из-за закрепления этой нормы в законодательстве возникнут внутрисемейные конфликты, юрист считает напрасными.

— Права бабушек всегда вторичны по отношению к правам родителей. Законопроект совсем о другом: если сами родители отдали ребенка бабушке, то он не находится с чужим человеком, — поясняет Гринь.

По второй части законопроекта он также отмечает, что органы опеки могут в итоге принять решение, что ребенку нельзя постоянно жить со своей бабушкой — и передать его приемной семье, отправить в детский дом и т.д.

— Но мы исходим из другой презумпции: на тот период, пока этот вопрос будет рассматриваться, ребенок должен жить в своей среде, с родными людьми, а не в детдоме , — поясняет он.

Духанина также подчеркивает, что законопроект не закрепляет приоритета близких родственников при решении вопроса по опекунству, а просто даст ребенку возможность находиться в более комфортной ситуации.

Гринь полагает, что это должно пресечь те редкие и страшные случаи квазиторговли детьми, когда ребенка, потерявшего родителей, отбирают у родных и в итоге делают всё, чтобы вернуть не им, а передать другим людям — например, за взятку.

Бабушка в законе Фото: Depositphotos

— Этот законопроект закроет тему, потому что недобросовестные дельцы будут лишены возможности влиять на ребенка в этом промежуточном периоде назначения опекуна. Он не будет жить в чуждом для себя месте , — заявил он.

Наталья Костенко поясняет, что законопроект подразумевает, что бабушки и дедушки с согласования родителей могут осуществлять надзор за своими внуками, и для этого не нужны никакие разрешения от чиновников.

— Если родители не заявляют, что ребенок пропал, отсутствует или присутствует с какими-то другими людьми, которые его не отдают, значит, ребенок находится с бабушкой и дедушкой по согласованию с родителями, и у них никто не сможет спрашивать какие-то доверенности , — пояснила она.

Еще два шага

Гринь пояснил, что этот законопроект не решает ряда других насущных вопросов, которые в ближайшее время тоже надо рассмотреть. Например, проблему вывоза ребенка с близким родственником за границу.

— Это должен быть наш следующий шаг, так как здесь действуют особые правила, — пояснил он. — Сейчас есть закон о выезде и въезде в Россию, в котором, в частности, прописаны полномочия для руководителя группы детей, выезжающих, например, на экскурсии. Такой руководитель по этому закону имеет полномочия законного представителя ребенка, хотя это, по идее, совершенно чужой человек.

По действующему законодательству если ребенок едет за границу без родителей в сопровождении других взрослых, будь то бабушка, дядя или тренер, от родителей требуется нотариально заверенное согласие на выезд. В некоторых странах требуют согласие обоих родителей, в большинстве — достаточно одного.

Бабушка в законе Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Второй шаг, который предстоит сделать законодателям, касается более четких норм, связанных с медицинским вмешательством. Сейчас по закону согласие на него могут давать только родители — все-таки у мамы и бабушки могут быть кардинально разные взгляды на медицину. Эта тема, считает Гринь, требует более серьезной технической проработки — в каких случаях согласие на медицинское вмешательство могут давать не только родители. Однако оба эти вопроса пока не рассматриваются в представленном законопроекте.

Наталья Костенко, говоря о документе, пояснила, что ко второму чтению, возможно, понадобится разработка подзаконных актов в части документа, касающегося опекунства. Однако законотворцы постараются, чтобы подзаконных актов было как можно меньше, так как они, по словам депутата, в итоге часто искажают суть закона.