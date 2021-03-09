«Приехала работать няней»: как попадают в сексуальное рабство в России

В Малоярославце волонтеры спасли девушку, попавшую в сексуальное рабство. Пострадавшая рассказала, что ехала в Москву работать няней, но «работодатели» отвезли ее в притон в Калужской области, где изнасиловали и заставили заниматься проституцией . По словам активистов, такие ситуации случаются редко — в основном в России жертвами становятся африканки, а россиянок преступники обманом отправляют за границу. Как устроена торговля «живым товаром» и кто попадает в рабство — разбирались «Известия».

Девушка на трассе

История началась с того, что водитель, проезжавший по ночной трассе в Малоярославце Калужской области, заметил на обочине женщину.

Когда он остановился, та попросила помочь ей и увезти куда-нибудь подальше. Но по дороге автомобиль вынудили остановиться. Из кроссовера вышли три человека, силой вытащили пассажирку из салона и заставили пойти с ними. Невольный свидетель обратился за помощью к волонтерам организации «Альтернатива», которые приехали на место и освободили секс-работницу.

Приехала работать няней Фото: Depositphotos

Оказалось, что девушка приехала в город из Воронежской области за три недели до того. Она нашла в интернете вакансию няни в Москве — думала, что сможет заработать и заодно избавиться от преследовавшего ее бывшего мужа. «Работодатели» встретили гостью в столице и обманом увезли в бордель под Калугой. Там ее изнасиловали, избили, отобрали телефон и документы и заявили, что на ней теперь висит крупный долг, и она обязана «отработать» его.

— Заступиться за девушку было некому, она сирота. Бывший муж избивал ее, из-за чего у нее случился выкидыш, и она подала на развод. Потом поехала в Москву в поисках лучшей жизни — и неожиданно попала в притон, — рассказал «Известиям» основатель «Альтернативы» Олег Мельников.

По словам активиста, узнав о попавшей в секс-рабство девушке, он пытался обратиться в полицию, но сотрудники отказались выезжать на место, поскольку «не знали фамилии потерпевшей». Тогда волонтеры сами приехали на трассу под видом полицейских, показали сутенерам «корочки» и увезли жертву преступников с собой.

— Сейчас она находится в убежище, с ней работают психологи. Добровольцы собрали для нее деньги на новую одежду и телефон. Она собирается написать заявление, как немного придет в себя, — отметил Мельников.

В пресс-службе УМВД по Калужской области «Известиям» сообщили, что по факту сообщения о случившемся пока проводится проверка.

На работу за границу

По словам Олега Мельникова, случаи, когда русские девушки попадают в сексуальное рабство на территории страны, происходят редко. Самая громкая история произошла несколько лет назад в Махачкале — в притон попали две студентки из Нижегородской области, ехавшие в Сочи на летнюю подработку в ресторане быстрого питания.

— В итоге их отвезли на Северный Кавказ, там сказали, что за них заплатили $ 10 тыс. долларов, запугали и заставили заниматься проституцией. Похожая история случилась несколько лет спустя, уже в другом регионе, там тоже удалось спасти девушек, — рассказал лидер «Альтернативы».

Приехала работать няней Фото: Depositphotos

Гораздо чаще, отметил он, преступники вывозят россиянок за границу, обещая им высокооплачиваемую работу в модельных агентствах, отелях или ресторанах, помогая с оформлением документов и виз. По прибытии у них отбирают паспорта и заставляют оказывать интимные услуги. Случаи сексуальной эксплуатации отмечены в Турции, Северном Кипре, Греции, Италии, Бахрейне и Дубае.

— Недавно мы освободили девушек, которых полтора года удерживали в Бахрейне. Операцию проводили совместно с казахским МВД — вместе с русскими там было несколько гражданок Казахстана. Их держали в одной из гостиниц, наши сотрудники приехали туда вместе с местными волонтерами и представителями силовых ведомств, вывели всех и забрали их документы, — сказал собеседник «Известий».

Как правило, жертвами становятся девушки из бедных провинциальных семей, которые закончили учебу и ищут работу. В группу риска попадают и студентки, которые живут вдали от дома. Они часто искренне верят, что за работу модели, официантки или хостес можно получать тысячи евро, и соглашаются даже на сомнительные предложения.

Там бубна звон

В России в сексуальное рабство чаще попадают приезжие из африканских стран — Нигерии и Ганы. Их волонтеры находят в притонах Москвы и регионов «стабильно раз в три месяца», иногда по пять–шесть девушек сразу. Несколько раз им доводилось освобождать невольниц родом из Юго-Восточной Азии.

— В стране сложилась уникальная ситуация — у нас девушек и завозят, и вывозят. Такого нет больше нигде. 70% рынка держит нигерийская мафия, которая под благовидным предлогом привозит толпы работниц для оказания секс-услуг, — говорит Мельников.

Схема вербовки иностранок обычно такова: им предлагают работу на фабрике или учебу в университете, а на месте предъявляют неподъемный счет «за оказанные услуги» — порядка $45 тыс. (3,3 млн рублей). Многих из них, по словам эксперта, привезли под видом поклонниц спорта еще во время Чемпионата мира по футболу в 2018 году, когда действовал безвизовый режим для болельщиков.

Приехала работать няней Фото: Depositphotos

Для удержания невольниц с Черного континента современные рабовладельцы используют разные способы, угрожая и реальной расправой, и применением «магии вуду».

— Однажды мы вызволяли девушку из Ганы, которая собиралась стать швеей в Москве, но была вынуждена работать проституткой. Хозяин притона отрезал у нее клок волос и пригрозил магией, которая якобы убьет и ее, и ее семью, если она попробует сбежать. Когда мы освобождали африканку, одному из наших волонтеров пришлось покупать бубен в детском магазине и стучать в него, чтобы снять заклятие, — вспоминает Мельников.

По его словам, попавшие в рабство иностранки оказываются полностью беззащитны из-за незнания русского, а их клиенты редко владеют английским (не говоря уж о хауса или игбо). Но иногда невольницам всё же удается попросить о помощи и спастись.

Около 80% обращений волонтерам «Альтернативы» поступает именно от клиентов, пожалевших проституток, говорит Олег Мельников. Остальную часть составляют сами секс-рабыни или их родственники. Впрочем, с нигерийками такое случается редко — в этой стране почти никто не ищет пропавших, уехавших на заработки.

Как помогают девушкам?

Получив информацию о том, что в превращенной в подпольный бордель квартире или на трассе, как было в Малоярославце, удерживается девушка, активисты проводят разведку и выясняют, сколько человек могут оказать сопротивление и скольким пленницам нужна помощь. Затем они приступают к операции освобождения, в которой участвуют «люди в хорошей физической форме». Преступники часто принимают волонтеров за полицейских, пугаются и не оказывают физического сопротивления.

После того, как девушки оказываются на свободе, добровольцы вызывают на место настоящих сотрудников полиции, чтобы те разобрались с притоносодержателями и задержали виновных. Правда, по словам Мельникова, уголовных дел именно по статье 127.2 УК РФ («Использование рабского труда») возбуждается мало. До суда удалось довести всего 35, тогда как за 10 лет существования организации спасены более 1800 человек.

Приехала работать няней Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Так, в прошлом году в Москве вынесли приговор нигерийским сутенерам Джулиусу Модупе и Имайусе Гифт, пытавшимся продать в рабство свою соотечественницу Обусон Блессинг, прилетевшую по паспорту болельщика (Fan ID) на матч ЧМ-2018 между Нигерией и Исландией. Девушку избили, заставили дать клятву, в случае нарушения которой ее семью ждала бы гибель, и принудили к занятию проституцией.

На помощь Блессинг пришла ее сестра, живущая в Германии: узнав, что случилось с родственницей, она написала волонтерам в социальных сетях. Волонтеры под видом клиентов встретились с Обусон и, получив согласие на ее помощь в задержании преступников, обратились в МУР.

— Нам было нужно доказать, что девушку действительно удерживают насильно, отобрав у нее документы. Для этого мы передали ей диктофон, на который она записала разговор с сутенером, где тот заявил, что отдаст паспорт только после того, как она отработает свой долг. После этого мы предложили хозяевам выкупить у них эту девушку за 2 млн рублей, они согласились, — рассказал Мельников.

В результате нигерийцы были пойманы при получении денег в одном из московских кафе. Их обвинили в торговле людьми (127.1 УК РФ) и вовлечении в занятие проституцией (240 УК РФ). Суд приговорил их к четырем годам лишения свободы.

По словам собеседника «Известий», операция заняла два месяца — всё это время Обусон приходилось оставаться в рабстве и оказывать интимные услуги. Она пошла на это, чтобы наказать своих обидчиков. Но многие девушки просто хотят скорее освободиться и забыть всё, как страшный сон.

Рабство без статьи

Эксперты, опрошенные «Известиями», отмечают, что в российском законодательстве отсутствует такое понятие, как сексуальное рабство. Однако подобные преступления могут быть квалифицированы по целому ряду других статей УК РФ. Это статья 127 («Незаконное лишение свободы»), статья 127.1 («Торговля людьми») и 127.2 («Использование рабского труда»). При этом сам факт сексуальной эксплуатации должен быть квалифицирован дополнительно.

— Такое деяние, как сексуальное рабство, может быть дополнительно квалифицировано по статье 131 («Изнасилование») УК РФ, если преступник планирует совершать сексуальное насилие самостоятельно, либо по статье 240 («Вовлечение в занятие проституцией») УК РФ, — объяснил адвокат Константин Кудряшов.

Приехала работать няней Удостоверение сотрудника прокуратуры РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ Фото: РИА Новости/Ростислав Нетисов

По мнению эксперта, точнее всего сексуальное рабство может быть квалифицировано по части 2 статьи 240 УК РФ, которая предусматривает наказание за вовлечение в занятие проституцией или принуждение к продолжению занятия проституцией, совершенные с применением насилия или угрозой его применения, либо сопряженные с перемещением через границу или удержанием за границей. Это преступление относится к категории тяжких и наказывается лишением свободы на срок до шести лет.

В целом, считает адвокат, нет никакой сложности в привлечении виновных к ответственности. Тем не менее практика применения уголовно-правовых норм о преступлениях данного вида порой сталкивается с серьезными трудностями.

Как объяснил кандидат юридических наук и доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Руслан Аллалыев, в процесс «секс-работорговли» вовлечено достаточно большое количество людей, и нередко такого рода «бизнес» находится под контролем коррумпированных представителей силовых ведомств. Поэтому, по его словам, на практике большое количество дел о сексуальном рабстве в России разваливается еще на этапе следствия, так как, с одной стороны, существует сложность с доказыванием самого факта «секс-рабства», с другой — жертвы такого насилия часто переживают за свою жизнь и жизнь своих близких и перестают сотрудничать с правоохранительными органами.