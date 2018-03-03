В Москве две женщины пытались продать девушку в сексуальное рабство

Московские следователи предотвратили попытку продажи девушки в сексуальное рабство. Подозреваемые задержаны, передает пресс-служба СК РФ.

Две женщины нашли покупателя на девушку 1999 года рождения через социальные сети. 1 марта текущего года подозреваемые на территории аэропорта Домодедово получили 1,5 млн рублей, после чего были задержаны.

В операции по задержанию женщин участвовали сотрудники ГУУР МВД России.

Против подозреваемых было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 127.1 («Торговля людьми»). Им грозит до шести лет лишения свободы.

Следователи намерены ходатайствовать об аресте подозреваемых, расследование уголовного дела продолжается.