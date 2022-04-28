Соловьев резко ответил призвавшему «следить за языком» Куйвашеву
Телеведущий Владимир Соловьев резко ответил на призыв губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева «следить за языком».
Ранее, 27 апреля, журналист во время эфира «Соловьев Live» с уральским полпредом Владимиром Якушевым назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты», в ответ на это Куйвашев посоветовал журналисту «следить за языком». Глава региона также отметил, что горожане ждут приезда журналиста в уральскую столицу, чтобы высказать свою позицию.
«Это что сейчас было — следить за языком? Ты стрелку, что ли, забиваешь, губернатор?.. Отличная манера общения государственного чиновника высокого уровня с журналистом», — сказал Соловьев в четверг в эфире «Соловьев Live».
Журналист назвал Куйвашева «приблатненным к власти» и посоветовал губернатору выбрать свою сторону. По словам Соловьева, в регионе «есть настоящие патриоты».
«Вы определитесь, во время спецоперации вы с кем — с героями Екатеринбурга или с предателями, с бесами?» — заключил он.
В 2019 году Соловьев назвал екатеринбуржцев, протестующих против строительства храма в сквере, «наследниками бесов». Тогда Куйвашев призвал жителей города не поддаваться на провокации и предложил повесить на въезде табличку с надписью «Город храбрых».