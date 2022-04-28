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Соловьев резко ответил призвавшему «следить за языком» Куйвашеву

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Телеведущий Владимир Соловьев резко ответил на призыв губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева «следить за языком».

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Ранее, 27 апреля, журналист во время эфира «Соловьев Live» с уральским полпредом Владимиром Якушевым назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты», в ответ на это Куйвашев посоветовал журналисту «следить за языком». Глава региона также отметил, что горожане ждут приезда журналиста в уральскую столицу, чтобы высказать свою позицию.

«Это что сейчас было — следить за языком? Ты стрелку, что ли, забиваешь, губернатор?.. Отличная манера общения государственного чиновника высокого уровня с журналистом», — сказал Соловьев в четверг в эфире «Соловьев Live».

Журналист назвал Куйвашева «приблатненным к власти» и посоветовал губернатору выбрать свою сторону. По словам Соловьева, в регионе «есть настоящие патриоты».

«Вы определитесь, во время спецоперации вы с кем — с героями Екатеринбурга или с предателями, с бесами?» — заключил он.

В 2019 году Соловьев назвал екатеринбуржцев, протестующих против строительства храма в сквере, «наследниками бесов». Тогда Куйвашев призвал жителей города не поддаваться на провокации и предложил повесить на въезде табличку с надписью «Город храбрых».

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